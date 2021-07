10 films et émissions avec une excellente représentation LGBTQ + à regarder sur Netflix

La moitié de celui-ci

De nombreux films LGBTQ + ont tendance à être des histoires de lutte déchirantes (il y a une raison pour laquelle le trope s’appelle ” enterrez vos gays “. Nous n’en avons toujours pas fini avec Lexa, de The 100). Bien que ces histoires soient tout à fait valables et nécessaires, il est important d’inclure un représentant LGBTQ+ dans tous les genres de films. The Half of It (un autre original de Netflix) est doux, amusant et juste un peu irréaliste – tout ce qu’une comédie romantique de lycée devrait être. Il comporte également un personnage principal sino-américain queer.

Avec Leah Lewis, Daniel Diemer et Alexxis Lemire, le film suit Ellie Chu, une étudiante calme qui commence à écrire des lettres d’amour fantômes pour son camarade de classe, Paul. Le seul problème? Aster Flores, le destinataire des affections de Paul, est également le béguin d’Ellie. Un peu d’amour, Simon, un peu à tous les garçons que j’ai aimés auparavant, The Half of It ajoute avec succès une touche étrange à une intrigue de comédie romantique par ailleurs standard.

Flux La moitié de celui-ci sur Netflix.