10 films et émissions de télévision de Damon Wayans Jr. à regarder si vous aimez la nouvelle actrice

Nouvelle fille (Netflix)

Après Happy Endings, Damon Wayans Jr. est passé à un autre grand rôle à la télévision – eh bien, un qui a commencé grand et s’est ensuite transformé en un autre plus grand plus tard. Dans New Girl, nous voyons l’histoire de Jess, une enseignante qui vient d’être trompée par son petit ami et décide d’emménager dans un appartement avec trois inconnus nommés Coach, Schmidt et Nick. Et, à partir de là, ils passent des moments absolument fous ensemble.

Alors que Coach, joué par Damon Wayans Jr., n’apparaissait que dans le pilote de la saison 1, son personnage remplacé par Winston, il est revenu au cours de la saison 3 et continuerait à faire des apparitions dans la série par la suite, ajoutant des histoires plus ridicules et des moments amusants. au groupe de Californiens. Ce qui rend Coach encore plus agréable, c’est qu’il est super arrogant et extrêmement doué pour le sport, mais qu’il est aussi parfois adorablement maladroit, ce qui donne envie de le soutenir même s’il est parfois un peu con.