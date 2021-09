10 films et émissions de télévision de Jason Sudeikis à regarder en streaming si vous aimez la star de Ted Lasso

Le dernier homme sur terre (Hulu)

Créée par Will Forte, cette série originale de Fox, intitulée Le dernier homme sur Terre, suit Phil Miller, un homme qui semble être le seul survivant humain après qu’un virus mortel ait balayé la planète. Quand il pense que tout espoir est perdu et qu’il ne trouvera personne d’autre, il voit de la fumée au loin – un signe de vie.

Jason Sudeikis incarne Mike Miller en tant que personnage récurrent dans Le dernier homme sur Terre, le frère de Phil dans la série, et il est merveilleux dans son rôle. Outre lui, le casting de The Last Man on Earth regorge de talent et de rires. Je pense que ce que j’aime le plus, en tant que personne qui aime les séries post-apocalyptiques comme The Walking Dead, c’est qu’il ne se prend pas trop au sérieux. Oui, le monde est fini, mais ces gens en tirent le meilleur parti et ils en rigolent – et nous aussi.

Diffusez Le dernier homme sur Terre sur Hulu.