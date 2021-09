10 films et émissions de télévision d’Oscar Isaac à regarder si vous aimez l’acteur du compteur de cartes

X-Men : Apocalypse (Disney+)

Dans leur aventure la plus périlleuse, les X-Men doivent vaincre un ancien mutant tout-puissant (Oscar Isaac) qui a l’intention de semer la destruction dans le monde.

Pourquoi ça vaut le coup d’être diffusé si vous aimez Oscar Isaac : On aurait du mal à considérer X-Men: Apocalypse comme la performance la meilleure, la plus accomplie ou la plus digne d’Oscar Isaac. Portant un air renfrogné permanent et enterré sous des montagnes de maquillage bleu, cette menace mélancolique est souvent considérée comme une carrière au plus bas pour le prestigieux acteur, gagnant plus de comparaisons avec les méchants de Power Rangers que ses autres performances plus acclamées. Et pourtant, malgré tous les échecs maladroits du film, il y a quelque chose de charmant et pittoresque à propos de X-Men: Apocalypse. Malgré tout son assortiment de gaffes, il y a un attrait schlocky à ce prétendu capsuleur de trilogie qui est absent dans la plupart des films de super-héros sérieux d’aujourd’hui. Il n’hésite pas à être bâclé et idiot, admettant souvent sa maladresse inhérente. Cela rappelle le genre de films de bandes dessinées qui défilaient autrefois sur grand écran, ce qui pourrait ne pas être nostalgique pour certains mais mérite une partie de mon affection.

Diffusez X-Men : Apocalypse sur Disney+.

Louez X-Men: Apocalypse sur Amazon.