10 films et émissions de télévision les plus sexy à diffuser sur HBO et HBO Max

Je vais être complètement honnête pendant une seconde : un film super chaud et excitant a de bien meilleures chances de me faire plaisir qu’une vidéo aléatoire de 12 minutes que j’ai trouvée sur un site porno. Donc, pour cette raison, j’ai décidé de faire des recherches approfondies pour trouver les émissions et les films les plus sexy du marché, et de partager mes apprentissages avec vous. Que ce soit des scènes sexy sur Netflix (salut, oui, déjà entendu parler de Bridgerton et Sex / Life ?), des scènes sexy sur Hulu, ou même des scènes sexy sur Amazon Prime, je les ai toutes trouvées.

Mais quel meilleur endroit pour regarder des scènes de sexe non censurées que HBO ?

Croyez-moi, HBO est une sorte de GOAT en termes de scènes de sexe. Le service de streaming propose des émissions de télévision et des films super chauds qui répondront littéralement à tous vos besoins orgasmiques. Que vous ayez eu une longue journée de travail et que vous ayez besoin d’aide pour descendre ou que votre FWB vienne plus tard pour “traîner”, allumer HBO est un moyen infaillible de faire bouger les choses pour vous.

De plus, IMO, la meilleure chose à propos de HBO, c’est que vous avez des options pour tout le monde : il y a des histoires super mignonnes qui mettent en valeur les couples LGBTQ +, des films qui mettent en scène de jeunes amoureux du lycée, et même des scènes de sexe avec des vampires – cependant, désolé, pas Crépuscule.

Vous avez également de nombreuses options concernant le type d’engagement de temps que vous recherchez. Si vous voulez une aventure à long terme, vous avez des options NSFW comme Sex and the City et Games of Thrones. Mais si vous avez besoin d’une option unique, un film comme Blue Valentine et From Dusk Till Dawn fera certainement l’affaire.

Voici donc une liste des meilleurs trucs sexuels que vous pouvez regarder sur HBO en ce moment – ​​et si ce n’est pas déjà évident, non, vous ne devriez pas les regarder avec vos parents. Prendre plaisir!