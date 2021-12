10 films festifs les plus rentables de tous les temps

Les films de Noël sont des forces dominantes dans les cinémas, et la preuve en est dans les chiffres du box-office. Alors que les émissions spéciales télévisées comme A Charlie Brown Christmas et Rudolph le renne au nez rouge sont des favoris réguliers pour beaucoup à cette période de l’année, regarder un long métrage complet pendant les vacances est tout simplement très spécial. Au fil des ans, les films de Noël sont devenus des entreprises lucratives pour les studios de cinéma. Des centaines de millions de dollars doivent être gagnés si un film touche le public et devient un favori annuel. Des exemples parfaits de cela sont les 10 films de Noël les plus rentables de tous les temps, qui ont été calculés par The Numbers.

Il convient de noter que la liste suivante n’est pas ajustée en fonction de l’inflation, de sorte que certains films plus anciens, comme Noël blanc et Vacances de Noël de National Lampoon ne bénéficient pas de cet avantage. De plus, les films qui ne sont pas entièrement des films de Noël, comme Die Hard et Iron Man 3, ne sont pas inclus. Faites défiler pour voir les 10 films de Noël les plus rentables au box-office.

9. « Les vacances » (2006) – 204 920 447 $

précédentsuivant

7. « Rise of the Guardians » (2012) – 306 900 902 $

précédentsuivant

6. « Le Polar Express » (2004) – 312 428 437 $

précédentsuivant

5. « Disney’s A Christmas Carol » (2009) – 315 709 697 $

précédentsuivant

4. « Comment le Grinch a volé Noël » (2000) – 345 301 403 $

précédentsuivant

3. « Home Alone 2: Lost in New York » (1992) – 358 994 850 $

précédentsuivant

2. « Seul à la maison » (1990) – 476 683 543 $

précédentsuivant

1. « Le Grinch » (2018) – 513 535 604 $

précédent