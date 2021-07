10 films porno sur Hulu

Bonne nouvelle : si vous cherchez quelque chose de super sexy à regarder sur Hulu en ce moment, vous êtes au bon endroit. Il est probable que vous ayez déjà parcouru les scènes les plus sexy de Netflix, des émissions comme Sex / Life et Bridgerton, et peut-être même parcouru certains sites pornographiques adaptés aux femmes. Mais si je devais deviner, je dirais que vous êtes probablement prêt pour d’autres options – ce qui m’amène à Hulu.

Hulu est génial car, à l’instar d’autres services de streaming, il contient un peu de tout. En plus des incroyables séries originales comme Handmaid’s Tale et Shrill, Hulu abrite une solide collection de films qui vous mettront certainement dans l’ambiance. Je parle comme des scènes de sexe super NSFW, des corps nus, tout ça.

De plus, il y a un peu de quelque chose pour tout le monde. Ils ont des films qui mettent en valeur les couples LGBTQ +, les rock stars et les travailleuses du sexe. (La gamme de films sexy Hulu ne va vraiment pas mieux que cela.)

Alors allez-y et installez-vous confortablement. Prenez votre choix préféré de boisson, une collation et peut-être même ce jouet sexuel très apprécié pour les femmes. (Oui, il est parfaitement acceptable de se masturber devant ces scènes – un écrivain de Cosmo s’est même masturbé devant toutes les scènes les plus chaudes de Netflix et ce fut un sérieux succès.)

N’oubliez pas que ce ne sont pas les films que vous voudrez regarder avec vos parents un samedi soir au hasard, mes amis. Tu as été prévenu.

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous

1 Le monde à venir

Se déroulant en 1856, Abigail (Katherine Waterston) et Tallie (Vanessa Kirby), deux femmes mariées, deviennent des amies proches – et bien plus encore alors qu’elles tentent de survivre ensemble à l’hiver. Malheureusement, après plusieurs rendez-vous, l’un des maris des femmes remarque ce qui se passe entre les deux et jure de les séparer pour toujours.

La partie la plus chaude :

Le premier baiser d’Abigail et Tallie. Les deux se pressent le front l’un contre l’autre et à la fin, Abigail s’accroche à Tallie et les deux femmes s’embrassent comme si nous voudrions toutes être embrassées.

2 Liz en septembre

Dans un film incroyablement beau basé sur la pièce classique L’été dernier à Bluefish Cove, Liz (Patricia Velasquez), en phase terminale, visite une retraite avec ses amis lorsqu’elles rencontrent Eva (Eloísa Maturén) dont la voiture est en panne. Liz, qui est un coureur de jupons connu, est mise au défi par ses amis de la séduire. Cependant, après avoir pensé qu’elle avait perdu Eva au profit de son mari, les rôles tournent rapidement et les deux femmes entament une relation torride.

La partie la plus chaude :

Bien sûr, bien qu’elle soit remplie de nombreuses scènes de sexe, la plus chaude est entre Eva et Liz, qui font l’amour pour la première fois après qu’Eva a quitté son mari pour l’autre femme. La scène est en fait assez douce et sensuelle alors qu’ils sont allongés sur le lit, s’embrassant, entourés de draps blancs et de rideaux blancs soufflés par le vent.

3 Une fin parfaite

Rebecca (Barbara Niven), une épouse de Stepford avec trois enfants, découvre qu’elle est en phase terminale et décide de demander l’aide de l’escorte lesbienne Paris (Jessica Clark) pour enfin atteindre un orgasme pendant les rapports sexuels, comme son mari n’a jamais pu le satisfaire. Les deux femmes, bien sûr, développent un lien fort avant ** alerte spoiler ** Rebecca décède.

La partie la plus chaude :

Après que Rebecca, réservée et presque vierge, ait eu un avant-goût de Paris, les deux femmes se rencontrent régulièrement pour discuter et discuter de la vie. Mais quand Paris met les pieds dans leur chambre d’hôtel habituelle et que Rebecca la tire à l’intérieur et la pousse contre un mur pour la déshabiller, c’est de loin le moment le plus chaud.

4 Rhapsodie bohème

Je suis sûr que vous avez vu Bohemian Rhapsody à ce stade parce que, allez, Rami Malek en pantalon moulant se faisant passer pour Freddie Mercury ? Est-ce que ça va mieux que ça ? Bien qu’il s’agisse d’un biopic de l’homme et de la légende, il est rempli de certaines des séances de maquillage et de scènes de sexe les plus chaudes et torrides.

La partie la plus chaude :

Appelez-moi ringard mais je pense que la scène la plus chaude est entre Freddie et son partenaire de vie Jim Hutton lors de leur première rencontre. Après une grande fête, Freddie avoue à Jim sa dépression, sa solitude et ses démons. Les deux finissent par s’embrasser passionnément et honnêtement, rien de plus chaud que le premier baiser d’un véritable amour.

5 Elena Défaite

Elena (Necar Zadegan) est la femme d’un prédicateur qui se retrouve soudainement amoureuse de l’auteur lesbienne Peyton (Thunderbird Dinwiddie). Après avoir nié leurs sentiments l’un pour l’autre, Elena pousse pour une relation – plus comme une liaison – avec Peyton, et les choses se compliquent pour le moins.

La partie la plus chaude :

Quand Elena demande à Peyton de lui faire l’amour pour la première fois, je viens de mourir. Peyton, qui est toujours réservé sur leur liaison, lui dit : « Une fois qu’on y va, il n’y a pas de retour en arrière » et dans les mots d’une femme qui sait ce qu’elle veut, Elena lui dit « Je ne veux pas y retourner. “

6 Prématuré

Ce film adorable et sexy sur le passage à l’âge adulte se concentre sur un nouveau couple qui traverse les montagnes russes typiques d’une relation. Après s’être rencontrés dans le métro, Ayanna (Zora Howard) et Isaiah (Joshua Boone) passent le reste de leur été dans un nouveau bonheur amoureux, mais les choses se dégradent soudainement pour eux alors qu’elle se prépare à partir pour l’université et à découvrir ce qu’elle peut offrir au monde. en tant qu’écrivain.

La partie la plus chaude :

J’aurais aimé qu’à 17 ans, j’aie le type de relations sexuelles qu’Ayanna avait avec Isaiah. L’agrippement des draps, la tête qui roule en arrière, le sexe torride sous la douche. Le porno ne pourrait jamais.

7 Deux d’entre nous

The Notebook n’a rien sur ce film incroyablement beau sur un couple de lesbiennes séparés par la peur, la stigmatisation et des problèmes de santé. Nina (Barbara Sukowa) et Madeleine (Martine Chevallier) sont amantes depuis plus de 20 ans mais malheureusement, Madeleine l’a caché à ses enfants, dont elle sait qu’ils la jugeront. Après avoir subi un accident vasculaire cérébral qui l’empêche de parler à nouveau, Nina décide d’avouer à ses enfants qu’elle est son seul véritable amour. Malheureusement, les choses se gâtent après cela.

La partie la plus chaude :

Nina et Madeleine prouvent que le sexe ne s’améliore qu’avec l’âge et que les deux femmes sont aussi passionnées l’une pour l’autre qu’une vingtaine d’années. Au début du film, les deux passent leurs matinées ensemble, faisant l’amour contre les cadres de porte et tous les coins auxquels ils peuvent penser.

8 lié

D’accord, ce film est donc très différent du reste de ceux de cette liste, mais écoutez-moi. Fondamentalement, l’ex-escroc Corky (Gina Gershon) et son amant Violet (Jennifer Tilly) proposent un plan pour voler des millions de dollars à la foule et l’épingler sur le petit ami de Violet, Caesar.

La partie la plus chaude :

Au début du film, Corky s’assure de satisfaire Violet comme elle n’avait jamais été satisfaite par son petit ami. Leur passion est si forte que Violet supplie constamment Corky de l’embrasser.

9 Arrêt au stand

Après la fin de sa liaison avec un homme marié, Gabe (Bill Heck) passe une grande partie de son temps avec son ex-femme et sa fille alors qu’il lutte contre la solitude émotionnelle qui survient après une rupture. D’un autre côté, Ernesto (Marcus DeAnda) vient de chasser son ex-petit ami vivant et passe une grande partie de son temps à rendre visite à un autre ex-petit ami. Gabe et Ernesto se réunissent après une première rencontre sur une application de rencontres.

La partie la plus chaude :

C’est peut-être juste moi, mais le lien émotionnel qu’Ernesto et Gabe développent est tout simplement exquis.

dix L’escorte

Après avoir perdu son emploi dans un journal, un journaliste accro au sexe (Michael Doneger) plonge dans le monde des escortes pour décrocher sa prochaine grande histoire. Il suit particulièrement Natalie (Lyndsey Fonseca) qui l’emmène dans une course folle alors qu’elle humilie les hommes pour de l’argent. Bien sûr, les deux finissent par tomber amoureux et ont beaucoup de sexe torride.

La partie la plus chaude :

Honnêtement, toutes les scènes où le personnage de Michael fait que les femmes se sentent au sommet du monde sont tout simplement chaudes.

Sophia Melissa Caraballo Piñeiro Sophia est une rédactrice indépendante basée à New York avec une expérience dans l’écriture de tout, de la beauté et du style de vie à la santé et au bien-être.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous