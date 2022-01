10 finalités pédagogiques pour 2022

02/01/2022 à 09:01 CET

Marie Docteur

Janvier est le mois des résolutions. Chaque année, nous visons à être un peu meilleurs en nous engageant à remplir une série d’objectifs qui nous aideront à atteindre cet objectif. Mères et pères, en plus de nos finalités individuelles, nous en avons d’autres qui affectent nos enfants, ce sont des finalités éducatives.

Chez Educar es todo, nous avons préparé le nôtre, accompagné d’un article ou d’une présentation pour commencer à remplir chacun d’eux. Rejoignez-vous le défi?

Objectif 1 : j’utiliserai davantage le ‘mode avion’

Nous nous plaignons beaucoup que nos adolescents passent leurs journées accrochés à leur téléphone portable et, par conséquent, ne nous écoutent pas ou n’interagissent pas avec nous, mais sommes-nous vraiment le meilleur exemple ? Cette année 2022, nous avons l’intention de commencer à l’être. Pour ce faire, nous allons commencer à utiliser plus souvent le mode avion, non seulement lorsque nous en prenons un, mais également lorsque nous sommes à la maison en train de passer du temps en famille. Parce que, S’ils voient que le WhatsApp que nous venons de recevoir mérite plus d’attention que la conversation que nous avons, comment pensez-vous qu’ils finiront par se comporter ? De plus, comme l’assure la psychiatre Marian Rojas Estapé, « des études commencent à émerger qui montrent que lorsque nous sommes avec nos enfants avec le téléphone devant nous, ils perçoivent un sentiment d’abandon, ce qui n’est pas notre priorité ».

Pour en savoir plus à ce sujet, vous ne pouvez pas manquer la magnifique présentation de Marian Rojas : « Comment éduquer pour que de bonnes choses arrivent à vos enfants, de Marian Rojas & rdquor ;.

Objectif 2 : j’arrêterai de crier, de punir, de faire chanter et de menacer et je me comporterai avec respect et calme avec mes enfants

Nous sommes très habitués à utiliser les cris, les punitions et les menaces dans l’éducation de nos enfants, ce qui n’est pas si « bien vu » si nous le faisons avec d’autres adultes, comme notre partenaire ou nos amis. Cependant, il existe une autre façon d’entrer en relation avec eux, c’est-à-dire d’une manière respectueuse et amicale. Cela signifie-t-il que je permets à mes acteurs de faire ce qu’ils veulent ? Pas du tout. Des normes et des limites sont nécessaires, mais nous pouvons choisir comment nous les mettons, que ce soit par un autoritarisme sévère, en recourant aux cris et à la punition, ou par une discipline positive, avec gentillesse, affection et respect.

Si vous voulez savoir comment cela se fait, nous vous suggérons de commencer par lire cet article : Qu’est-ce que la discipline positive ?.

Le téléphone portable nous empêche d’avoir des conversations avec nos enfants et de pratiquer l’écoute active | Pexels

Objectif 3 : je vais essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau de mon enfant

Que pensez-vous si je vous dis qu’il est tout aussi normal qu’un enfant de 2 ans fasse pipi sur le lit qu’un enfant de 3 ans fasse une crise de colère ? Souvent, nous prenons personnellement les crises de colère de nos enfants, en venant à penser que notre fils se mesure à nous, il nous défie, et rien n’est plus éloigné de la vérité. Le psychologue Rafa Guerrero nous exhorte à savoir comment fonctionne le cerveau de nos enfants afin de mieux comprendre comment fonctionne leur cerveau. « Les enfants ont des crises de colère parce que leur cortex préfrontal (la partie du cerveau responsable du contrôle des impulsions) ne s’est pas encore développé, par conséquent, nous ne pouvons pas demander à notre enfant de ne pas faire de crises, c’est comme demander à un aveugle de voir », nous dit Rafa . Par conséquent, la résolution du Nouvel An, d’en savoir plus sur le fonctionnement du cerveau des enfants afin de ne pas leur demander des choses qu’ils ne peuvent pas nous donner. Pour débuter sur ce sujet, nous vous recommandons l’article : « Si nous savions comment fonctionne le cerveau du nourrisson et de l’adolescent, nous comprendrions mieux nos enfants.

« Si nous comprenions le fonctionnement du cerveau de nos enfants, nous comprendrions mieux pourquoi ils se comportent comme ils le font !

Rafa guerrier

Psychologue

Objectif 4 : je vais changer le verbe ‘ser’ en verbe ‘estar’

Quelle est la différence entre dire à notre fils qu’il est en désordre et lui dire que sa chambre est en désordre ? Eh bien, avec la première déclaration que nous accrochons à une étiquette, nous indiquons « être & rdquor ;, à sa personnalité, quelque chose qu’il intériorisera comme quelque chose de difficile à changer ou à corriger.

En se référant à votre chambre, d’autre part, nous vous indiquerons également la solution : la réparer. Il ne s’agit plus « d’être & rdquor ;, mais de » faire & rdquor ;, quelque chose de beaucoup plus facile à résoudre et que vous n’assimilerez pas comme faisant partie de votre identité, mais comme quelque chose qui peut changer.

Les étiquettes limitent nos fils et nos filles, C’est pourquoi nous devons faire un effort pour nous marquer comme l’un des objectifs de 2021 pour les bannir de l’éducation que nous leur donnons. Nous vous recommandons de lire cet entretien avec le psychologue Alberto Soler : « Comme c’est injuste que nous qualifiions de mauvais des enfants dont le plus grand péché est simplement de se comporter comme des enfants ». Et, bien sûr, si ce sujet vous intéresse, ne manquez pas son livre « Niños sin labels ».

Objectif 5 : je ne serai pas une mère ou un père hélicoptère

Souvent, la peur guide l’éducation que nous donnons à nos enfants. La peur de souffrir nous conduit à une éducation surprotectrice, faisant de nous des mères et des pères hélicoptères (ceux qui passent la journée à rôder au-dessus de la tête de leurs enfants).

Si nous surprotégeons nos enfants aujourd’hui, nous les laissons sans protection demain

Il est important que nous fassions la différence entre répondre à tous les besoins de nos enfants (physiologiques et émotionnels) et les surprotéger. Le premier postulat sera nécessaire et essentiel au bon développement de nos enfants et à la création d’un attachement sécurisant. La seconde, cependant, Cela fera de nos enfants des adultes avec peu de confiance en eux, peu de résilience et une grande peur de faire face aux situations que la vie leur jette devant eux.

Dans cet article nous vous dirons à quoi ressemblent les pères qui surprotégent et quelles en sont les conséquences pour les enfants : Pères et mères hélicoptère : êtes-vous de ceux-là ?

Objectif 6 : Je vais permettre à mon fils de commencer le jeu de sa vie

Lorsque vos enfants sortent pour jouer au jeu de leur vie, que voulez-vous qu’ils soient, des remplaçants ou des débutants ? Et nous ne parlons pas des gros titres parce que nous voulons qu’ils soient les premiers et très compétitifs, pas du tout. Quand on parle de manchettes, on parle d’enfants qui ont pu choisir la vie qu’ils ont voulue, avec ses échecs (nombreux) et leurs réussites. Une vie dont ils sont fiers parce qu’ils ont choisi le travail qu’ils voulaient, parce qu’ils ont choisi les gens dont ils s’entourent. Le substitut est celui à qui nous avons dit : Beaux-arts ? Vous allez mourir de faim. Mieux étudier l’économie. « Cet enfant, quand il regardera en arrière, se rendra compte que la vie l’a peu marqué », nous a fait réfléchir la psychologue Patricia Ramírez lors d’une présentation lors d’un événement ‘Educar es todo’. Par conséquent, finalité éducative 2022 : permettre à nos enfants de vivre la vie qu’ils souhaitent vivre, et non celle que nous choisissons pour eux.

Si vous voulez mettre cet objectif en pratique, vous ne pouvez pas manquer l’intégralité de la présentation de Patricia.

Objectif 7 : je vais me mettre à la place de mes enfants

Nous sommes en réunion entre amis, un verre de vin dans une main et un canapé dans l’autre. Un de nos amis raconte quelque chose de très drôle, nous passons un bon moment. Soudain une autre personne arrive, prend notre verre de vin, le canapé, met notre veste et nous dit : Chez nous, il est déjà trop tard ! On ne peut pratiquement ni se dire au revoir, ni finir le canapé, ni finir d’écouter cette drôle d’histoire que nous racontait notre ami. Ils nous ont juste fait sortir d’un endroit où nous voulions vraiment être, sans rien demander.

Cette situation semble très injuste pour nous tous. Cependant, si l’on change le sujet de l’action, et au lieu d’être un adulte à qui ça arrive, c’est un enfant, la chose change. Avouons-le, on fait ça en permanence avec les enfants, on « reçois » & rdquor; de vos plans comment et quand nous décidons que vous avez eu suffisamment de temps, sans préavis.

Mais ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres qui montrent que nous ne nous mettons pas à la place de nos enfants. Il suffit de sortir dans la rue, comme le suggère le pédagogue Francesco Tonucci, pour se rendre compte que personne ne pense aux enfants. Voitures partout, terrasses de bars occupant les trottoirs, pénurie d’aires de jeux & mldr; Personne ne sympathise avec les enfants, personne ne prend en compte leurs besoins. Commençons-nous à les mettre à la place qu’ils méritent ?

8. Je prendrai soin et développerai leur estime de soi

La amour propre C’est l’ensemble des perceptions, des valeurs et des évaluations qu’une personne a d’elle-même sur son physique, sa personnalité, son caractère & mldr; C’est-à-dire la valeur qu’une personne se donne.

La psychologue Begoña Ibarrola explique que « chez les garçons et les filles, jusqu’à l’âge de six ans, l’acceptation qu’ils ont d’eux-mêmes dépend en exclusivité de l’acceptation et de l’appréciation des adultes avec qui il vit & rdquor ;. C’est-à-dire que dans les 6 premières années de la vie, l’estime de soi n’est pas « de soi », mais c’est un un reflet de la conception de leurs principaux adultes de référence sur eux. Pour cette raison, les mots que nous leur disons, la façon dont nous louons leurs vertus ou critiquons leurs erreurs, les yeux avec lesquels nous regardons nos enfants pendant leurs premières années de vie configureront la pierre angulaire de l’estime de soi qu’ils finissent par immeuble.

Si vous souhaitez approfondir cet objectif, ne manquez pas l’article : « 5 phrases qui semblent anodines, mais minent l’estime de soi de nos enfants ».

9. Je n’utiliserai pas mon mobile ou ma tablette comme tétine émotionnelle

C’est quelque chose que nous avons tous fait : mon fils fait une crise de colère et, pour le calmer, Je donne le portable. Ceci, qui peut nous aider à atteindre notre objectif à court terme : amener notre enfant à abandonner la crise, l’empêche d’apprendre à se calmer.Au lieu de cela, je vous propose un élément externe pour le faire. Si le mobile n’était pas là, il ne se calmerait pas, car personne ne lui a appris à se réguler émotionnellement en utilisant des ressources internes, mais il dépend de ressources externes pour le faire.

« Si cada vez que nuestro hijo está enfadado o siente miedo le dejamos la tableta, a nivel cerebral se produce una asociación donde se conectan dos situaciones: « Me siento enfadado » y « me tranquilizo con el móvil ». De tal manera que cada vez Quoi à l’avenir, je me sens en colère, j’aurai besoin de mon portable pour atteindre l’équilibre. Et là viennent les addictions », nous dit toujours le psychologue Rafa Guerrero.

Pour approfondir ce sujet et atteindre l’objectif que nous nous sommes fixé, nous vous recommandons de lire l’article : « Appareils technologiques : les nouvelles tétines émotionnelles pour nos enfants ».

L’American Pediatric Association recommande, jusqu’à 2 ans, zéro dépistage | Pexel

10 par faute

La dernière des résolutions pour 2022, et non moins importante, implique de comprendre quelque chose : la culpabilité, comme toutes les émotions, a une fonction et peut nous être très utile. La culpabilité peut nous avertir que nous ne faisons pas quelque chose de bien et que nous devons changer notre approche, par exemple. Ou que le moment est venu de rectifier et de demander pardon.

La culpabilité nous immobilise, nous empêche d’avancer

Cependant, la culpabilité peut devenir une émotion extrêmement envahissante, nous devons donc apprendre à la gérer pour qu’elle ne nous paralyse pas. Nous devons être clairs sur le fait qu’en tant que mères et pères, nous aurons eu tort plusieurs fois & mldr; Mais c’est sûr qu’il nous en reste bien d’autres ! Essayons donc de nous débarrasser de ces attentes que nous nous sommes créées, car les super papas et les super mamans n’existent pas, la question est de continuer à s’intéresser à l’apprentissage et de ne pas tomber dans une culpabilité constante.