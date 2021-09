10 fonds communs de placement les plus performants au cours des 5 dernières années qui pourraient vous rendre riche

Bien qu’il existe plusieurs options de placement, les fonds communs de placement sont l’une des avenues les meilleures et les plus simples qui offrent des rendements importants.

On dit souvent que « s’il est sage d’économiser de l’argent, l’investir est rentable », et pour cause. Investir votre argent aide à le multiplier et à créer de la richesse plutôt que de le laisser inactif sur vos comptes bancaires. Bien qu’il existe plusieurs options de placement, les fonds communs de placement sont l’une des avenues les meilleures et les plus simples qui offrent des rendements importants.

Bien que la plupart des gens connaissent les fonds communs de placement, le défi et la confusion surviennent souvent lorsque les nouveaux venus dans le domaine des fonds communs de placement se rendent compte qu’il existe plusieurs fonds communs de placement différents. Il existe de nombreux paramètres tels que le ratio des dépenses, la performance par rapport à un indice de référence, l’expérience du gestionnaire de fonds, etc., à prendre en compte avant d’investir. Comprenant qu’effectuer des recherches approfondies à ce sujet peut être fastidieux et prendre du temps, nous avons rassemblé les 10 fonds communs de placement les plus performants au cours des cinq dernières années pour vous permettre de choisir plus facilement celui qui convient le mieux à votre capacité financière et à votre appétit pour le risque. .

Cependant, avant de se plonger dans les fonds communs de placement les plus performants, il est nécessaire de comprendre leur classement. Les fonds communs de placement sont souvent classés en fonds à grande capitalisation, fonds à moyenne capitalisation, fonds à petite capitalisation, fonds à capitalisation flexible et fonds ELSS (Equity-Linked Savings Scheme).

1. Axis Bluechip Fund (grande capitalisation)

Lancé par Axis Mutual Fund, le fonds Axis Bluechip a actuellement un actif sous gestion de 29 160,6 crores INR et investit dans des actions de premier ordre ou des actions de grandes organisations financièrement stables et établies. Bien qu’elles soient moins volatiles que les actions à moyenne ou petite capitalisation et aient une liquidité suffisante, elles sont classées à haut risque et le SIP minimum est fixé à 500 INR avec l’investissement forfaitaire minimum fixé à 5 000 INR. Le fonds Axis Bluechip vise à générer une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié et convient aux investisseurs qui recherchent une appréciation du capital à long terme. Le TCAC sur 5 ans du fonds est de 18,50 %.

2. Canara Robeco Bluechip Equity Fund (grande capitalisation)

Un programme de fonds communs de placement en actions lancé par Canara Robeco Mutual Fund, ce programme est disponible depuis 2013 et vise à fournir une appréciation du capital en investissant principalement dans des sociétés ayant une grande capitalisation boursière. Avec un actif sous gestion (AUM) actuel de 3 691,25 INR, le fonds est classé à risque extrêmement élevé et le SIP minimum (Plan d’investissement systématique) est fixé à 1000. Alors que les rendements sont imposés à 15% si le fonds est racheté avant un année, les clients sont tenus de payer 10% ainsi qu’une taxe LTCG sur les retours de 1 lakh INR + au cours d’un exercice. Le fonds offre un TCAC sur 5 ans de 18,08 %.

3. PGIM India Mid-Cap Opportunities Fund

Avec un ratio de dépenses de 0,37% et un montant SIP minimum de 1 000 INR, le fonds PGIM India Midcap Opportunities a actuellement un encours sous gestion de 2383,38 INR cr. Alors que le montant forfaitaire minimum est de 5 000 INR, pour les parts représentant 10 % de l’investissement, 0,5 % seront les frais prélevés pour le rachat dans les 90 jours. Classé comme à très haut risque, le PGIM India Midcap Opportunities Fund est le mieux adapté aux investisseurs qui visent à investir pendant au moins 3 à 4 ans et recherchent des rendements élevés, et ont un TCAC sur 5 ans de 21,23 %.

4. Fonds Axis Mid Cap

Avec un actif sous gestion de 13 834,27 INR cr, les sociétés choisies pour le portefeuille de ce fonds sont celles avec des perspectives de croissance élevées pour aider l’objectif d’investissement de création rapide de richesse. Bien que l’Axis Midcap Fund présente un risque modérément élevé, il convient à ceux qui cherchent à investir pendant 3 à 4 ans et souhaitent obtenir des rendements élevés. Cependant, étant un fonds à haut risque, les investisseurs doivent également être préparés à la possibilité de pertes modérées dans leurs investissements. Le fonds a un TCAC sur 5 ans de 21,13% et est idéal pour les objectifs à long terme tels que les études, la retraite, etc.

5. Nippon India Small Cap Fund

Cherchant à se concentrer sur les sociétés à petite capitalisation dans tous les secteurs, le Nippon India Small-cap Fund présente un risque extrêmement élevé avec des investissements SIP minimum fixés à 100 INR tandis que l’investissement forfaitaire est de 5 000 avec une charge de sortie de 1 % s’il est racheté dans un délai d’un mois. Mis à la disposition des investisseurs en 2013, le fonds est idéal pour ceux qui ont un plus grand appétit pour le risque et s’attendent à des rendements plus élevés bien que les investisseurs doivent être prêts à des pertes modérées en raison du facteur de risque. Le fonds offre un TCAC sur 5 ans de 23,61 %.

6. Fonds de petites capitalisations SBI

Avec une valeur liquidative (NAV) de 102,68 INR au 16 août 2021, le fonds SBI à petite capitalisation a un actif sous gestion de 9 620,21 INR avec un ratio de dépenses de 0,84%. Étant extrêmement risqué, le fonds a un SIP minimum de 500 INR. La stratégie de sélection d’actions comprend à la fois des investissements de croissance et de valeur. Offrant un TCAC sur 5 ans de 23,31 %, le fonds vise à offrir aux investisseurs des opportunités de croissance de patrimoine à long terme.

7. Fonds Parag Parikh Flexi-Cap

Évalué à un risque extrêmement élevé, le fonds Parag Parikh Flexi-cap a un encours sous gestion de 13 186,70 INR mais a un ratio de dépenses inférieur de 0,89%. Avec un montant forfaitaire d’investissement minimum de 5 000 INR, le fonds est assorti d’une charge de sortie de 2 % s’il est racheté dans les 365 jours et de 1 % s’il est racheté entre 366 et 730 jours. Visant à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des actions et des instruments liés aux actions, le fonds convient à ceux qui cherchent à investir sur une période de 3 à 4 ans et offre un TCAC sur 5 ans de 21,51 %.

8. PGIM Inde Flexi-Cap Fund

Visant à générer des revenus en investissant dans un portefeuille diversifié géré activement, le fonds PGIM India Flexi-cap est extrêmement risqué et a un actif sous gestion de 1 688,70 INR. Mis à la disposition des investisseurs en mars 2015, le fonds offre des rendements élevés mais les investisseurs doivent se garder de subir des pertes modérées en raison de sa nature à haut risque. Le fonds PGIM India Flexi-cap offre un TCAC sur 5 ans de 20,79 %.

9. Plan fiscal quantitatif (ELSS)

Avec un actif sous gestion de 327,45 INR cr, le plan fiscal Quant cherche à générer une plus-value du capital en investissant dans des actions qui présentent un potentiel de croissance. Évalué à un risque extrêmement élevé, le fonds a un investissement SIP minimum et un investissement forfaitaire minimum de 500 INR. En vertu de la section 80C, jusqu’à 1,5 lakh INR sur les rendements seront exonérés d’impôt, mais le fonds nécessite une période de blocage de 3 années. Les retours supérieurs à 1,5 lakh INR seront taxés à 10 %. Le fonds offre un TCAC sur 5 ans de 23,92 %.

10. Mirae Asset Tax Saver Fund (ELSS)

Avec un faible ratio de dépenses de seulement 0,48 %, le Mirae Asset Tax Saver Fund a une charge de sortie nulle avec des rendements supérieurs à la moyenne de la catégorie. Étant un ELSS à capital variable, le fonds est assorti d’une période de blocage de 3 ans et est ouvert aux investissements dans toutes les capitalisations boursières. Son approche flexible offre un portefeuille diversifié composé de sociétés stables et établies et présente un potentiel de croissance élevé. Avec un TCAC sur 5 ans de 22,45%, le fonds Mirae Asset Tax Saver est le mieux adapté aux investisseurs qui cherchent à placer leur argent dans un investissement pendant 3 ans. Le fonds a un double objectif : réduire les impôts et créer de la richesse à long terme.

Bien qu’il n’y ait pas de fonds commun de placement parfait qui offre moins de risques et un rendement élevé, ceux-ci sont parmi les plus performants au cours des 5 dernières années. Les investisseurs peuvent simplement opter pour celui qui convient à leurs intérêts et à leur appétit pour le risque et commencer les investissements pour maximiser leur richesse.

(Par Harsh Jain, co-fondateur et COO, Groww)

Avis de non-responsabilité : ce sont les opinions personnelles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’effectuer tout investissement.

