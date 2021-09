10 grandes émissions de télévision Latinx à regarder pour célébrer le mois du patrimoine hispanique

Les Fosters (Amazon Prime)

Dans The Fosters, nous suivons la vie d’un policier nommé Stef Foster et de sa compagne, Lena Adams, directrice adjointe d’une école. Ensemble, ils forment une famille multiethnique et recomposée, tous grandissent et vivent leurs propres problèmes, tout en essayant de les surmonter ensemble.

Ce drame familial peut parfois être très simple, mais il n’a pas peur d’aborder des thèmes plus sombres et de montrer à quel point la vie peut être sérieuse, de la représentation des thèmes LGBT à la rupture du système de placement familial. La distribution d’ensemble de The Fosters est dirigée par Teri Polo et Sherri Saum, deux acteurs très talentueux, uniquement amplifiés par une distribution stellaire et plus jeune derrière eux. C’est franchement super.

Diffusez The Fosters sur Amazon Prime.