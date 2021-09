10 grands films d’action que vous n’avez probablement pas vus (et comment les diffuser)

in

Fureur aveugle (1990)

Lorsque Nick Parker (Rutger Hauer) est aveuglé par une explosion de mine pendant la guerre du Vietnam, il est recueilli par une tribu locale et entraîné à fortifier ses sens restants tout en devenant un dur à cuire absolu avec des épées. Des années plus tard, alors qu’il retourne aux États-Unis dans l’espoir de renouer avec un vieux copain de guerre, Nick se retrouve au milieu d’une situation risquée impliquant un chef de la mafia, des assassins entraînés et le sauvetage d’un jeune enfant.

Pourquoi ça vaut le coup d’y jeter un coup d’œil : Blind Fury est l’un de ces films que vous regardez à peu près à la moitié de la nuit sur une chaîne de cinéma aléatoire et que vous continuez à regarder parce que c’est tellement dingue. Sorti en 1990, ce film d’action réalisé par Phillip Noyce a des sensations fortes, des frissons et des tonnes de séquences d’action incroyables et de one-liners de Rutger Hauer.

Ce ne sont là que quelques-uns des grands films d’action sous le radar qui valent le détour. Avec plus de grands thrillers d’action qui sortent tous les jours, y compris Overrun, il y a beaucoup à découvrir.