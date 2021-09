10 grands films de Cendrillon à regarder après l’adaptation Amazon Prime de Camila Cabello

Les journaux de princesse (2001)

Dans cette adaptation du roman du même nom, The Princess Diaries suit Mia Thermopolis, une adolescente timide d’Amérique qui apprend soudain qu’elle est l’héritière du trône d’un royaume européen, changeant complètement sa vie pour toujours.

Une autre adaptation moderne de Cendrillon, The Princess Diaries n’est pas nécessairement votre histoire standard de Cendrillon. Il n’y a pas de magie, pas de prince charmant, pas même une robe bleue ou des inconnus masqués – mais ce qui fait de The Princess Diaries un si bon film, ce sont les acteurs de The Princess Diaries et leurs personnages, en particulier le personnage d’Anne Hathaway, Mia. C’est cette fille aléatoire, sans formation royale, et est jetée dans ce nouveau monde, ne sachant pas quoi faire, quelque chose que Cendrillon a abordé, en particulier dans ses suites directes en vidéo. C’est une autre excellente version modernisée, et mérite tous les éloges qu’elle a reçus.

De plus, il y a Julie Andrews, et elle est toujours gagnante. Je n’arrive toujours pas à croire que ça fait vingt ans qu’il est sorti pour la première fois – quelqu’un m’empêche de grandir.

Diffusez The Princess Diaries sur Disney+.

Louez The Princess Diaries sur Amazon.