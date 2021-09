10 grands films de Michelle Yeoh et comment les regarder

Mémoires d’une geisha (2005)

Le drame primé aux Oscars en 2005 Mémoires d’une geisha, qui se trouve être l’un des meilleurs films sur Netflix, suit Chiyo Sakamoto alors qu’elle passe d’une jeune fille (Suzuka Ohgo) vendue à une maison de geisha au début du 20e siècle au Japon au l’élégante Sayuri Nitta (Ziyi Zhang), après une vie d’entraînement intense et d’abus de la part des aînés de la maison. En chemin, Chiyo rencontre tout le monde, de la belle mais cruelle Hatsumomo (Gong Li), à la figure maternelle réticente Mameha (Michelle Yeoh), entre autres.

Tout comme elle le ferait dans Crazy Rich Asians plus d’une décennie plus tard, Michelle Yeoh intervient en tant que figure de mère sévère dans Memoirs of a Geisha, qui, bien qu’elle semble froide, distante et dérangée par Chiyo, se soucie profondément de la fille. Dans ce personnage, Chiyo trouve l’un de ses plus grands tests et entreprend de faire ses preuves et de gagner la confiance et le respect de Mameha, ce qui n’est pas une tâche facile.

Diffusez Mémoires d’une geisha sur Netflix.

Louer/Acheter Mémoires d’une Geisha sur Amazon.