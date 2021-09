10 grands films et émissions de télévision d’Ed Asner et comment les regarder

Haut (2009)

Après la mort de sa femme, le veuf de 78 ans Carl Fredricksen (Ed Asner) devient fatigué et frustré par le monde (et lui-même) et décide enfin de réaliser le rêve qu’Ellie et lui avaient planifié depuis l’enfance : voyager à Paradise Falls en Amérique du Sud. Mais, au lieu de voler ou de voyager en bateau, Carl et le passager clandestin de 8 ans, Russell (Jordan Nagai), se lancent dans un voyage épique vers la merveille mythique en attachant des centaines de ballons à sa maison. Après avoir atterri dans le lieu pittoresque, Carl se retrouve face à face avec des merveilles et des dangers qu’il n’aurait jamais pu imaginer, dans Up.

Pourquoi ça vaut le coup de vérifier : Ed Asner n’était pas étranger au travail de voix off lorsqu’il a signé pour jouer dans Up, mais son tour en tant que reclus grincheux restera probablement son rôle le plus mémorable et le plus émouvant. Sorti au milieu d’une série des meilleurs films de Pixar, Up nous a fait rire, pleurer et nous a emmenés dans un pays magique que beaucoup d’entre nous continuent de revisiter année après année.

Diffusez sur Disney+.

Louer/Acheter sur Amazon.