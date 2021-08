10 grands films et émissions de télévision que Cuba Gooding Jr. a réalisés depuis Jerry Maguire

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Chaque grand acteur a un rôle que la plupart des critiques et du public considéreraient comme leur performance la plus forte, la plus profonde et déterminante pour leur carrière. Pour mon « argent », la performance définitive de Cuba Gooding Jr. est son interprétation du joueur de football Rod Tidwell dans Jerry Maguire, le classique inspirant de 1996 de l’écrivain et réalisateur Cameron Crowe. Là encore, des arguments pourraient également être avancés pour Boyz n the Hood, A Few Good Men ou le rôle-titre dans American Crime Story : The People vs. OJ Simpson – dont le dernier est un exemple de certains des meilleurs travaux de l’acteur depuis donnant sa performance primée aux Oscars.