10 grands films Latinx à regarder pour célébrer le Mois du patrimoine hispanique

Rome (Netflix)

En tant que dernier sur cette liste, ce n’est certainement pas le moindre. Roma se déroule en 1970-71, suivant la vie d’une femme de ménage résidant dans une famille de la classe moyenne, dans le quartier Roma de Mexico.

Roma a été acclamé après sa sortie, avec dix nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film. Le casting rom est époustouflant, chacun avec de merveilleuses performances, en particulier de Marina de Tavira et Yalitza Aparicio. L’histoire est pleine de moments dramatiques qui vous laisseront captivés par votre écran de télévision, incapable de vous détourner, et la cinématographie est à couper le souffle – je ne peux pas parler plus de ce film sans trop en dire. Alfonso Cuaron, qui a remporté l’Oscar du meilleur réalisateur pour Roma, l’a vraiment fait sortir du parc avec celui-ci. Regardez-le si vous ne l’avez pas déjà fait.

Diffusez Roma sur Netflix.