10 grands jeux Game Pass qui valent la peine d’être essayés si vous ne l’avez pas déjà fait | Jeux

L’été est enfin là et regardez, ils vont vous faire exploser pour jouer. Parce que? Parce que le Xbox Game Pass Ultimate est en promotion. Eh bien, pas en vente; d’offre. À l’heure actuelle, c’est votre meilleure option si vous avez une Xbox ou un ordinateur avec Windows 10, car vous pouvez jouer à tous les titres de la plate-forme de jeu Game Pass pour très peu d’argent.

Et de combien d’argent parle-t-on ? A partir de 12,99 euros pour un mois, qui vous permettra d’accéder à une bibliothèque de plus de 100 jeux, un abonnement à EA Play, des avantages Xbox Live Gold et l’accès à xCloud, le service cloud pour que vous puissiez également jouer sur votre mobile ou votre tablette .

Avec un catalogue de centaines de titres, Xbox Game Pass est votre meilleure option pour jouer de nos jours si vous voulez dépenser peu d’argent.

Halo : la collection Master Chief

Non, nous ne parlons pas d’une édition spéciale de la chanson de Rihanna, mais du jeu. Le succès de Halo: The Master Chief Collection sur PC a répété l’incroyable fureur qui était avec Halo 3 en 2007.

C’est le jeu Game Pass par excellence pour des raisons évidentes, et cette collection Master Chief est la meilleure offre possible. Si vous comptez vous abonner à un seul jeu, que ce soit celui-ci (ou plutôt cette collection).

Plusieurs des meilleurs tireurs de tous les temps, qui combine certaines des meilleures campagnes, les meilleurs niveaux, le meilleur amusement coopératif local que vous puissiez avoir avec désinvolture, ainsi que les meilleures cartes multijoueurs en ligne de haut niveau. Beau, nostalgique et vraiment un incontournable. La version PC comprend les six jeux : Halo : Reach, Halo : Combat Evolved Anniversary, Halo 2 : Anniversary, Halo 3, Halo 3 : ODST et Halo 4.

Est disponible en : Xbox One, Xbox Series X | S, PC et xCloud.

Ce qu’il reste d’Edith Finch

Un jour nous ne serons plus là, mais nos livres deviendront une pile gigantesque dans le couloir et notre désordre continuera d’être le signe distinctif de notre maison. Ou c’est la prémisse de What Remains of Edth Finch, l’un des titres les plus surprenants du genre.

C’est un jeu d’horreur de survie dans lequel vous devez explorer et enquêter pour apprendre l’histoire de la famille Finch en tant qu’Edith, la dernière personne qui en reste. Une histoire sur la perte et la mort qui, ironiquement, déborde d’espoir et de vie. Un saut évolutif dans la narration du jeu vidéo auquel vous devez jouer oui ou oui une fois dans votre vie.

Est disponible en : Xbox One, Xbox Series X | S, PC et xCloud.

Overdrive au coucher du soleil

Des blagues qui font mouche, de la joie, des couleurs, du dynamisme et beaucoup de fun. Tout cela et plus encore est Sunset Overdrive, un excellent titre Xbox qui a montré qu’Insomniac Games était fait d’une autre pâte avant de nous laisser tous en admiration avec son Spider-Man pour PS4.

Sunset Overdrive est un jeu de tir délicieusement farfelu qui se délecte des joies du mouvement lorsque vous planez, rebondissez sur les toits et débloquez des armes et des améliorations quelque peu… Pittoresque. Buvez de Jet Set Radio, Dead Rising et Infamous pour une formule rafraîchissante où le broyage et le tir créent une frénésie d’action. Va, comme le jeu classique que le sol est de lave, mais à la bête.

Est disponible en : Xbox One, Xbox Series X | S et PC.

Chute des Titans 2

Si Xbox One est connue pour être la meilleure console pour les tireurs, c’est pour quelque chose : parce qu’elle regorge de tireurs incroyables. L’un des meilleurs exemples est Titanfall 2, qui pourrait bien être au-dessus de la grande majorité, sinon de la totalité.

Et est-ce que Titanfall 2 est une vraie bombe, un exemple de comment faire de bons jeux. Il a une campagne spectaculaire et un multijoueur qui a été repensé pour offrir un meilleur équilibre. Même avec ses problèmes, comme une campagne courte ou la section visuelle équitable, Titanfall 2 est un jeu à prendre en compte.

Est disponible en : Xbox One et Xbox Series X | S.

Effet Tetris : Connecté

Tetris est l’un de ces jeux où l’on se demande comment il peut être amélioré, car il est aussi simple que parfait. Le fait est que vous le pouvez, et cela a été fait avec Tetris Effect. Et puis on s’est rendu compte que Pour améliorer Tetris, il suffisait d’ajouter des lumières, des couleurs, des sons et de changer la vitesse du coup pour accompagner une sublime bande-son. Allez, Tetris allait mieux en le fusionnant avec les incroyables Luminespar Tetsuya Mizuguchi.

Mais Tetris Effect pourrait également être amélioré avec un mode multijoueur. Effet Tetris : Connecté est né, une série de modes qui ramènent le jeu à ses origines soviétiques à une extrémité du spectre et l’ouvrent à l’amusement asymétrique de Monster Hunter à l’autre. Trois contre un ! à Tétris ! Avec des cerfs-volants et des baleines de l’espace et la roue du zodiaque tournant dans le ciel nocturne. La chose la plus proche que vous vivrez jamais au voyage astral.

Est disponible en : Xbox One, Xbox Series X | S et PC.

Star Wars Battlefront 2

Si vous êtes un fan de Star Wars et que vous recherchez un jeu vidéo à la hauteur de cette franchise galactique, Star Wars Battlefront 2 est fait pour vous. Un jeu parfaitement adapté au Game Pass ce qui montre qu’EA, DICE et compagnie ont retenu la leçon du premier opus pour proposer une suite aussi colorée que variée et riche en contenu.

Ce jeu présente une histoire passionnante dans l’univers Star Wars avec des personnages inédits jusqu’à la date. Vous apprécierez l’énorme quantité de contenu disponible, sa section technique, ses graphismes et sa superbe bande son.

Est disponible en : Xbox One et Xbox Series X | S.

Forza Horizon 4

La franchise de course par excellence est couronnée par Forza Horizon 4, l’un des titres de course les plus ambitieux et les plus parfaits à ce jour. Un jeu qui frôle le plat d’honneur et qui montre que Playground Games ne sait que se dépasser.

Cet épisode est plein de contenu et amusant, en plus d’être visuellement impressionnant et gagnant dans son ensemble avec l’inclusion des saisons de l’année. Gai et festif, Forza Horizon 4 va au-delà des fans de ce genre. Un titre incontournable auquel vous devez jouer au moins une fois dans votre vie (même si on vous prévient qu’il y en aura plusieurs).

Est disponible en : Xbox One, Xbox Series X | S, PC et xCloud.

Destin 2: Au-delà de la lumière

Si tu dois juste Destin 2 vous vous demandez probablement par où commencer. Et est-ce que jouer la mission d’introduction de ce titre vous laisse beaucoup d’options pour continuer et sans idée claire de laquelle est la meilleure.

Par chance, Dans Game Pass, rien de tout cela n’a d’importance car vous pouvez obtenir toutes les extensions de Destiny 2 sans frais supplémentaires, allez n’importe où et essayez ce que vous voulez. En d’autres termes, le Game Pass vous offre le meilleur de ce jeu fantastique pour que vous puissiez le goûter pour ce qu’il est : un jeu brillant et glorieux, qui a également une compatibilité cross-save. Un délice.

Est disponible en : Xbox One, Xbox Series X | S, PC et xCloud.

Chevalier creux

Et Hollow Knight ? Cette petite ‘metroidvania’, probablement le meilleur exemple du genre depuis plus de 20 ans, nous remplit d’un sentiment qui n’est accessible qu’à quelques-uns : lle sentiment d’avoir joué un véritable chef-d’œuvre.

La jouabilité. La section artistique. Bande sonore. Hallownest et son arrière-plan, ses personnages, son design et sa taille. De toute façon, tout. Hollow Knight n’est pas tant un jeu auquel vous avez joué, mais un endroit où vous avez été, ce qui explique pourquoi les gens l’aiment si passionnément.

Est disponible en : Xbox One, Xbox Series X | S, PC et xCloud.

Simulateur de vol Microsoft

Vaut-il la peine d’acheter un abonnement Game Pass Ultimate à 12,99 euros par mois pour jouer à un simulateur d’avion ? Et tellement ! Parce que Microsoft Flight Simulator va beaucoup plus loin, au point de devenir la bible des experts aéronautiques.

Et est-ce que Microsoft Flight Simulator vous met aux commandes d’authentiques bêtes aériennes afin que vous puissiez voir comment le monde se déroule sous vos ailes, manette Xbox en main. Microsoft Flight Simulator est un jeu qui est publié avec une quantité modeste de contenu qui, cependant, nous prendra des années à maîtriser. C’est une plate-forme qui évoluera avec le temps, mais elle a une base visuelle, physique et de contrôle vraiment formidable. Un simulateur avec toutes les lettres pour s’asseoir et profiter.

Est disponible en : PC.

