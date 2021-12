10 grands romans sur l’argent (et la crypto)

Si vous lisez ceci, il y a de fortes chances que vous fassiez partie d’une tranche d’humanité immensément privilégiée ayant accès à ce que l’on appelle le « temps de loisirs ». Il y a aussi de bonnes chances que vous soyez le type de psychopathe qui veuille le dépenser de la manière la plus productive possible. En haut de ma liste personnelle de « Types A Maniac Life Hacks », je me livre à un livre génial et divertissant qui m’apprend également quelque chose.

Alors voici, avec les vacances à nos portes, une « liste de choses à faire pour le plaisir éducatif » pour tous ceux qui sont curieux de l’argent et de la finance dans toute leur complexité surréaliste. Certains de ces livres sont de la grande littérature L, et d’autres sont des divertissements finement conçus. Plusieurs d’entre eux sont les deux. Et ils parlent tous de cette institution mystique, la chose dont tout le monde a besoin : du lucre, des haricots, du cheddar, de la laitue, de l’argent.

Ce n’est pas censé être une liste définitive – juste 10 livres fantastiques sans ordre particulier. Il n’y a d’autre instant que le présent.

Cet article fait partie deSemaine de la culture, qui explore comment la crypto change les médias et le divertissement. Il a également été publié dans la newsletter The Node, à laquelle vous pouvez vous abonner. ici.

« Bartleby le Scrivener : une histoire de Wall Street » – Herman Melville (1850)

Parfois décrit comme le premier roman existentialiste (vraiment une nouvelle), ce manifeste de refus se déroule à juste titre dans le quartier financier de New York vers 1850. Bartleby, un temps employé assidu dans un cabinet d’avocats de Wall Street, se met soudain à refuser tout travail, et en fait toute activité, sans raison discernable. Malgré la véritable inquiétude de son employeur, et contre toute logique apparente, Bartleby s’en tient à ce principe jusqu’à ce qu’il meure de faim dans une prison pour débiteurs.

Le comportement vexatoire de Bartleby n’est jamais expliqué, faisant de lui un avatar semi-mystique pour les refusiks du monde entier. Plus précisément, certains pensent que « Scrivener » reflète la rage profonde d’Herman Melville envers la finance et le marché. Désormais reconnu comme l’un des plus grands romanciers américains, l’auteur de « Moby Dick » n’a connu que peu de succès de son vivant. Il a arrêté d’écrire de la fiction peu après « Bartleby ». Son dernier roman, « The Confidence Man », était également axé sur la finance.

« Orange vif pour le Suaire » – John D. McDonald (1965)

John D. McDonald est peut-être considéré comme le plus grand auteur de thrillers du 20e siècle. Il a écrit le matériel source pour les versions terrifiantes respectives de Robert Mitchum et Robert DeNiro de « Cape Fear », et pas moins un titan que Kurt Vonnegut a décrit son travail comme « un trésor sur l’ordre de la tombe de Toutankhamon ». Dans ce roman, le héros endurci Travis McGee essaie de récupérer l’argent d’un ami perdu dans une escroquerie d’aménagement foncier. C’est une tranche de brutalité cynique, remplie de hillbillies de l’arrière-pays, d’avocats véreux, de coups sauvages, de suicides et juste de desserts. McDonald a de nouveau exploré les escroqueries financières un demi-siècle plus tard dans « Condominium » (2014), à propos de l’immobilier en Floride.

« Le feu de joie des vanités » – Tom Wolfe (1987) et « La façon dont nous vivons maintenant » – Anthony Trollope (1875)

Écrits et publiés à près d’un siècle d’intervalle, ces deux romans forment un ensemble assorti faisant la satire des excès de la richesse – et, en particulier, de la richesse acquise grâce à la spéculation. Le travail d’Anthony Trollope, inspiré de la panique de Londres de 1873, est centré sur un financier qui gère une pompe et un dépotoir de chemin de fer qui réussit si bien qu’il parvient au Parlement avant que les choses ne s’effondrent. « Il semble y avoir des raisons de craindre que les hommes et les femmes apprennent à ressentir que la malhonnêteté, si elle peut devenir splendide, cessera d’être abominable », a déclaré Trollope à propos de sa motivation pour le travail prémonitoire.

Prémonitoire parce que, bien sûr, la même chose se produisait encore un siècle plus tard. « Bonfire » de Tom Wolfe raconte l’ascension et la chute d’un négociant en obligations nommé Sherman McCoy. Le style de vie extravagant de McCoy le fait apparaître comme le résident d’un univers différent jusqu’à ce qu’un seul mauvais tournant le place au centre d’une toile d’intrigue et le fasse finalement tomber. Il est largement considéré comme le roman fondateur des années 1980 car il montre la corruption de Wall Street, non pas sous la forme d’une simple arnaque, mais comme un racket légalisé entier empêtré dans le racisme et les privilèges de classe.

« Le coton vient à Harlem » – Chester Himes (1965)

Ce classique du détective à la dure commence par un réseau classique d’escroqueries : le détournement d’un fonds communautaire qui a peut-être été une arnaque au départ. Publié en 1965, « Cotton » mettait en vedette deux des premiers détectives noirs de la fiction populaire dans les personnages de « Grave Digger » Jones et « Coffin » Ed Johnson. Mais comme vous pouvez le deviner, ce ne sont pas les enquêteurs fluides de Homicide ou The Wire: Grave Digger et Coffin Ed frappent le bejeezus de presque tous ceux qui les regardent de côté. Son accent sur le courage et l’action est probablement la raison pour laquelle ce petit livre (également souvent hilarant) a été transformé en l’un des premiers films de «blaxploitation» en 1970, réalisé par Ossie Davis et avec Redd Foxx.

« High Rise » – JG Ballard (1975) et « Cosmopolis » – Don DeLillo (2003)

Autre paire assortie, « High Rise » et « Cosmopolis » offrent des visions parallèles de l’aliénation qui se cache au sommet de la pyramide capitaliste. Dans « High Rise », le romancier britannique JG Ballard capture le monde étrange d’un condominium autonome de haute technologie et de ses habitants. Reconnu pour ses innovations et ses équipements fantastiques et son isolation totale du monde réel qui l’entoure, le bâtiment sombre dans une étrange barbarie primitive lorsqu’une véritable lutte des classes à l’étage et au rez-de-chaussée perturbe son éclat de perfection.

Le travail de Don DeLillo montre une aliénation similaire dans la figure du financier milliardaire Eric Packer. Packer monte un jour dans sa limousine pour aller se faire couper les cheveux, seulement pour avoir droit à une vue au niveau de la rue d’une manifestation politique qui bouillonne à travers Manhattan. Au cours d’une seule journée incroyablement mouvementée au cours de laquelle il ne quitte pas la limousine, Packer assiste à un bouleversement total de la société – une panne qui emporte ses sacs de Wall Street avec elle.

« JR » – William Gaddis (1975)

Bien que ce soit une lecture notoirement difficile grâce au style expérimental de William Gaddis, ce lauréat du National Book Award est au fond une satire hilarante et exagérée. Le titulaire JR est un garçon de 11 ans qui dissimule son identité et se lance dans une carrière de trader en penny stock, devenant bientôt un millionnaire papier. Aujourd’hui, un enfant comme JR serait probablement considéré comme une sorte de saint gourou, mais l’objectif de Gaddis était de se moquer de l’obsession croissante de la finance et des actions, même parmi les enfants qui, dans une société plus saine, joueraient dans la rue. Il y a eu des spéculations selon lesquelles JR prépubère de Gaddis avait une influence sur le personnage de JR Ewing, le pétrolier texan têtu et comique au centre de la série télévisée « Dallas », elle-même sans doute une satire des excès des années 1980.

« La loterie solaire » – Philip K. Dick (1955)

Reflétant Philip K. Dick, souvent abrégé Scepticisme visionnaire (et à la limite paranoïaque) de PKD à l’égard de l’État militaire et de surveillance, « The Solar Lottery » se déroule sur une étrange planète futuriste régie par la logique du hasard et la théorie des jeux. Cela inclut l’utilisation d’une loterie dans la sélection régulière de ses dirigeants – et de leurs assassins assignés. Bien qu’écrit dans les années 1950, « Solar » contient de nombreux thèmes de l’œuvre plus récente et plus radicale de Dick – surtout, sa ferme loyauté envers le petit gars.

« L’argent des animaux » – Michael Cisco (2015)

Un livre presque impossible à résumer ou à expliquer, je vais donc citer la vaillante tentative de l’auteur de « Annihilation » Jeff VanderMeer : « ‘Animal Money’ est environ cinq professeurs d’économie qui proposent l’idée (surréaliste, se rencontrer à l’hôtel d’une conférence à laquelle ils ne peuvent pas assister parce qu’ils ont tous subi des blessures fortuites qui nécessitent que chacun soit fortement bandé d’une manière ou d’une autre.

Que signifient ces chiffres bizarres par « argent animal » ? Est-ce de l’argent vivant fabriqué à partir des animaux ? Est-ce de l’argent pour être utilisé par les animaux? Ils semblent à peine savoir eux-mêmes alors que le roman traverse des débats bizarres et des cabrioles burlesques. C’est une brochette solide à la fois de l’emphase académique et de la menace de la banque moderne. C’est aussi un engagement sérieux, bien qu’oblique, avec les mystères profonds au cœur de la finance humaine.