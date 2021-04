10 groupes latino-américains à connaître

Il est bien connu de tous que le Venezuela est un pays plein de talent, avec des propositions musicales intéressantes qui apparaissent avec plus de constance à chaque fois. Mais ces facultés ne restent pas uniquement sur notre territoire.

Actuellement, l’Amérique latine regorge de projets extrêmement intéressants. Il y a des propositions avec des sons assez endogènes et représentatifs de leur région, mais ce qui est vraiment enchanteur sur ce continent magique, c’est que les frontières ne sont guère des formalismes géopolitiques, puisque, actuellement, musicalement, chaque pays est un amalgame de sa propre culture et de ses influences. du monde entier, du monde entier, concevant ainsi des sons uniques et saisissants.

Ensuite, nous présentons à peine 10 groupes latino-américains actuels, avec des propositions intéressantes que vous ne pouvez pas vous arrêter d’écouter.

1. Aloe (ARGENTINE)

«Nous sommes quatre êtres cherchant à se retrouver à travers la musique et son attirail, nous faisons partie de quelque chose qui nous dépasse et qui les concerne. C’est ainsi que se présentent les Aloe boys, qui ont fait leurs débuts en 2015 avec un excellent album éponyme où ce qui prévaut est le jazz rock (et l’influence inévitable et indéniable de Flaco Spinetta du début à la fin). Son son est en fait assez volatile, car de légères touches de psychédélisme sont ajoutées à la base jazz, et même un peu de rock progressif ici et là, mais en général les compositions sont assez légères, presque transparentes, jusqu’à atteindre la pointe de l’oneirique.

Aloe par Aloe

2. Mic Shaggy (ARGENTINE)

Ce groupe de Buenos Aires est né en 2014, avec environ sept membres qui ont contribué à définir leur son funk pop, bien qu’ils insistent eux-mêmes sur le fait qu’ils ne veulent pas être classés dans aucun genre. Ils se sont fait connaître en Argentine pour leur participation à divers concours et festivals où ils ont été lauréats de plusieurs. Début 2016, ils ont sorti leur premier album «Somos Nosotros», une collection de sept chansons qui mélangent pop, rock, funk et de nombreux éléments de l’électronique. Actuellement, seuls cinq de ses membres sont actifs, se produisant souvent à divers endroits dans diverses villes d’Argentine.

Nous sommes nous par Mic Shaggy

3. Baltazar (MEXIQUE)

Originaire de Guadalajara, ce trio de pouvoir a vu le jour en 2014, entouré de l’anonymat. Peu à peu, ils ont attiré l’attention à chaque sortie, en raison de leur esthétique sombre et de leurs inspirations particulières: légendes, livres sacrés et coutumes ancestrales. Tout cela se reflète dans sa musique, qui récupère une grande partie des sons du folklore mexicain et les ramène à nos jours, les traduisant en bases de musique électronique, tribale, drone et, paradoxalement, assez pop. Le résultat final est un son éclectique, incarné dans les deux EP qu’ils ont publiés jusqu’à présent.

4. Vous et les phénomènes (COSTA RICA)

Ce projet de rock expérimental est né dans la capitale costaricienne, de la main d’Orlando Díaz et José Sáenz. Chacun venait d’autres projets, et lorsqu’ils ont décidé de faire de la musique ensemble, les résultats étaient à la fois expérimentaux et non durables, ils ont donc décidé de se séparer. À cette époque, José a développé sa proposition intrigante José Fantasma, et pour ses performances en direct, il a de nouveau contacté Orlando. Avec un esprit neuf, les musiciens ont décidé de réessayer, et c’est ainsi que surgit Vos y los phenomennos, qui ont jusqu’à présent sorti un EP unique mais fascinant intitulé «Mineral Mimicry».

Mimétisme minéral par Vos y los Phénomènes

5. Da Pawn (ÉQUATEUR)

De Quito vient le groupe Da Pawn, formé en 2010 avec une proposition folklorique. En 2013, ils ont fait leurs débuts avec leur album ‘El Peón’, où leur développement sonore se reflétait, se concentrant désormais sur les genres indie rock et synth pop. Leur dernier album ‘Verano en coma’, publié à la mi-2016, ajoute à cette collection de sons des touches de psychédélisme, de soul et beaucoup de nostalgie, résultant en un seul son qui a généré beaucoup de popularité dans le sud. du continent.

Ans par Da Pawn6. Karakoram (CHILI)

Karakoram est un projet alternatif / « secret » de l’ex-chanteur d’Astro (rappelez-vous que le groupe a annoncé sa séparation en 2016), Andrés Nusser. Les raisons de la séparation du groupe chilien à succès était le mécontentement de Nusser à l’égard du dernier album du groupe, qui a alors décidé de reprendre son projet solo, celui qui a débuté en 2010, sous le nom de Karakoram, qu’il a emprunté à une chaîne de montagnes de l’Himalaya. . Comme annoncé, il travaille sur du nouveau matériel pour ce projet, que bien que son style soit assez associé à Astro, le son en général est plus organique. Le matériel enregistré entre 2010 et 2013 a émergé du Karakoram, offrant un premier aperçu de ce que Nusser présentera bientôt.

7. Mora Lucay (CHILI)

Mora Lucay est le pseudonyme de Natalia Vásquez Grimaldi. Il compose depuis l’âge de 15 ans, mais ce n’est qu’en 2015 qu’il a réuni son groupe pour commencer à interpréter ces morceaux qui ont commencé avec une guitare acoustique et ont abouti à de belles chansons qui rassemblent des styles tels que le jazz, la cumbia, l’africain. influences et plus encore. Son premier album «100 mg» est sorti plus tôt cette année, et il capture des expériences personnelles, ou «pachanga dramatique», comme elle le souligne elle-même.

100 mg par Mora Lucay 8. Mundaka (PEROU)

Ce groupe est l’un des grands représentants de la scène indie au Pérou, mêlant pop de rêve et surf rock, ou comme on dit, tout simplement «musique pour la plage». Bien qu’ils aient été formés en 2010, après des entrées, des sorties et même la mort d’un de leurs membres, ils n’ont atteint la stabilité qu’en 2014, publiant divers documents. En 2015, ils ouvraient déjà pour Mac DeMarco, et en 2016, ils ont finalement publié leur premier album « Sonata tropical del Ártico », acclamé sur tout le territoire.

Sonate tropicale arctique de Mundaka 9. Boogarins (BRÉSIL)

Originaire de Goiânia, ce quatuor a donné beaucoup à parler depuis sa formation en 2013. Ils n’avaient pas terminé leurs études secondaires alors qu’ils avaient déjà sorti leur premier album « As Plantas Que Curam », une incroyable approche du rock psychédélique et lysergique d’un contexte de la caractéristique de la tropicalie brésilienne. La sortie acclamée était accompagnée de tournées aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine. En 2015, ils sortent leur deuxième album ‘Manual ou Guia Livre de Dissolução dos Sonhos’, où ils rassemblent les expériences que le succès de leur premier matériel leur a apporté. Ils ont récemment sorti un nouveau single intitulé « Elogio à Instituição do Cinismo », où ils critiquent la société banale et superficielle.

10. Osuna et Leña (COLOMBIE)

Ce groupe folklorique de Bogotá est composé uniquement de guitare, de voix et de quelques claviers. Le projet est né comme un alter ego de l’autre groupe que ses membres dirigent, appelé Cóndor, dont le genre est le doom metal. Avec Osuna et Leña, ils décident d’explorer d’autres sons, certains qui penchent vers le post rock et le néo folk, ont travaillé de manière très organique, aboutissant à une collection de thèmes hypnotiques et sublimes. Son premier EP « El Sol de Los Venados », paru en 2016, évoque des paysages et des sensations mystiques, une ligne qu’ils suivent dans sa deuxième production, intitulée « Senderos de monte », sortie juste à la fin du mois de février de cette année.

Monte by Osuna et sentiers de bois de chauffage