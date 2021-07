10 hors-la-loi originaux qui ont ouvert la voie à l’Americana

Americana, une musique profondément enracinée dans la culture musicale des États-Unis, existe sans doute sous une forme ou une autre depuis plus d’un siècle : des héros country tels que Jimmie Rodgers et ses spectacles de tentes itinérantes de la fin des années 20 ont été l’un des premiers incarnations. Et tandis que « Americana » est une catégorie reconnue aux Grammy Awards depuis 2009, le terme est largement utilisé depuis trois décennies.

Qu’il s’agisse d’incorporer le bluegrass et le swing country, ou le folk de Woody Guthrie, des éléments de musique américaine et roots fleurissent dans d’innombrables stars de la country moderne telles que Chris Stapleton, Jason Isbell, Vince Gill, et Rosanne Cash. Nous présentons ici 10 héros country révolutionnaires qui ont ouvert la voie à l’explosion de l’Americana moderne.

Bob Wills

En plus des premiers pionniers tels que Jimmie Rodgers et The Carter Family, Bob Wills et ses Texas Playboys ont eu une énorme influence sur la plupart des héros country qui ont jeté les bases d’Americana. Wills et son groupe mélangeaient violon, piano, guitare acoustique et acier, banjo, basse, batterie et cuivres dans les années 30, et ont suscité l’ambition de jeunes musiciens en herbe tels que Willie Nelson, qui idolâtrait Wills. Au début de sa carrière musicale, Nelson a co-promu une Bob Wills Dance Night, près de Hillboro sur la rivière Brazos. Nelson a déclaré qu’il était frappé par le “magnétisme” de Wills et la façon dont le chef d’orchestre a mélangé différents instruments de musique et voix et “a fait danser et bouger les gens”. Le partenaire musical de Nelson, Waylon Jennings, a également écrit une chanson hommage intitulée “Bob Wills Is Still the King”.

Un album hommage, intitulé Still The King, est sorti en 2015, et parmi les stars qui ont enregistré des chansons en l’honneur de Wills figurait Lyle Lovett. Les étoiles montantes de l’univers Americana – dont The Avett Brothers et Old Crow Medicine Show – ont également contribué, ainsi que les fans de longue date Buddy Miller et Détroit de George. Wills est dans l’ADN de la musique américaine.

Woody Guthrie

De nombreux pionniers ont joué un rôle dans le futur phénomène Americana – y compris des artistes aussi divers que la légende du bluegrass Ralph Stanley et les hommes de blues Huddie Ledbetter (alias Lead Belly) et Robert Johnson – mais un chanteur des années 30 et 40 a le plus directement influencé Pete Seeger, Ramblin’ Jack Elliott et Bob Dylan: Woody Guthrie, qui est peut-être l’auteur-compositeur-interprète original. Il a transformé l’art de la narration de la musique country, ce que Dylan a reconnu lorsqu’il a fait l’éloge de Guthrie, en disant : « Il était tellement poétique, dur et rythmé. Les chansons elles-mêmes, son répertoire, étaient vraiment hors de catégorie. Ils avaient en eux l’étendue infinie de l’humanité.

La chanson de Guthrie “This Land Is Your Land” reste un hymne américain qui inspire à ce jour. Il a été chanté par Seeger et Bruce Springsteen lors de la première investiture de Barack Obama. En 2016, Guthrie a reçu le President’s Award de l’American Music Association, au cours duquel il a été félicité pour avoir « élevé la chanson de protestation au rang d’art élevé ».

Hank Williams

Les meilleures chansons de Hank Williams – comme « Jambalaya (On The Bayou) », « I Saw The Light » et « Your Cheatin’ Heart » – sont un élément clé de la bande originale de l’Amérique du 20e siècle. Plus d’un demi-siècle après sa mort tragique, à seulement 29 ans, Williams est reconnu comme ayant établi l’agenda de la chanson country contemporaine – l’un des véritables héros de la country. Ses chansons ont été appropriées et construites par tant de musiciens américains exceptionnels, dont Leon Russell, Ry Cooder, Alan Jackson, Kris Kristofferson et Gram Parsons. Neil Young, qui était aussi un grand fan de l’homme qui a écrit « I’m So Lonesome I could Cry », possédait la vieille guitare Martin D-28 de Williams.

Johnny Cash

Si Americana est là où folk, country, gospel, rock, bluegrass, musique traditionnelle celtique, musique des Appalaches et le blues du delta se heurtent, puis ces éléments se combinent et scintillent dans la musique de Johnny Cash. L’AMA a tenu sa première convention en 2000 et, trois ans plus tard, Cash, qui a longtemps été salué comme l’un des héros country originaux, a accepté son premier prix de la liberté d’expression « Spirit Of Americana ». Lors de la cérémonie, avec June Carter Cash, il a interprété une étonnante récitation de sa chanson-poème “Ragged Old Flag”. Ses albums American Recordings des années 90 et 00 ont aidé à ramener Cash à un public national avec des chansons purement américaines. L’esprit de The Man In Black perdure à travers la musique de sa fille, la grande Américaine moderne Rosanne Cash, mais il a également inspiré tant de grands modernes, dont Ray Charles, Ryan Adams, Steve Earle, et Elvis Costello, qui ont tous repris ses chansons.

Patsy Cline

Aux côtés de Kitty Wells, Patsy Cline était l’une des rares héroïnes country pionnières sur un marché dominé par les hommes. Cline a utilisé ses émotions déchirantes pour défier les barrières de genre et de classe dans sa musique. Parmi ses nombreux admirateurs figurent Nathalie Cole, Norah Jones, Patty Griffin, et Diana Krall – qui a enregistré une version du tube de Cline “Crazy”. Cline est décédée dans un accident d’avion à l’âge de 30 ans, et parmi les personnes qu’elle a directement inspirées figurait Reba McIntyre, qui a déclaré : « ‘Sweet Dreams’ était une chanson que j’ai enregistrée parce que j’étais une fan de Patsy finirais mes concerts avec une version a cappella de celui-ci. Ses chansons touchent votre cœur.

loretta lynn

En 2014, Loretta Lynn a reçu un AMA Lifetime Achievement Award pour l’écriture de chansons. Le chanteur est un véritable pionnier avec un catalogue de chansons mémorables telles que “Rated X”, “Don’t Come Home A Drinkin’ (With Lovin’ On Your Mind)”, “I’m A Honky Tonk Girl” et “Cher oncle Sam.” Lynn, qui a été célébrée dans le film oscarisé Coal Miner’s Daughter, a produit certaines des paroles les plus sincères de la musique moderne et a inspiré des stars actuelles, notamment Lucinda Williams, Lee Ann Womack, et Sheryl Corbeau. Williams a rendu hommage aux images « vivantes et poignantes » de Lynn et à l’effet qu’elles ont eu sur les futurs artistes américains.

Willie Nelson

Willie Nelson, qui doit avoir 85 ans en avril 2018, est l’un des derniers héros de la campagne vivant avec un lien avec l’époque où des pionniers tels que Hank Williams jouaient des danses en ville et dominaient les ondes. Nelson est l’un des grands innovateurs musicaux – expérimentant des styles aussi divers que le country, le reggae et le jazz – et sa musique a eu un impact durable sur les artistes américains. Le célèbre Sturgill Simpson a repris une chanson que Nelson a coupée, “I’d Have To Be Crazy”. L’écriture de chansons unique de Nelson a influencé une génération et, en 1985, il s’est associé à Waylon Jennings, Johnny Cash et Kris Kristofferson pour l’album et la tournée Highwaymen acclamés par la critique. Certains des musiciens qu’il a influencés, dont Ryan Adams, Keith Richards, et Patty Griffin, sont apparus avec lui sur l’album Willie Nelson & Friends: Stars & Guitars.

Merle Hagard

Merle Haggard, décédée en 2016, à l’âge de 79 ans, était une auteure-compositrice et multi-instrumentiste de talent. Haggard a connu un succès commercial remarquable, dont 38 hits country n°1, notamment « Okie From Muskogee » (1969). Avec Buck Owens, Haggard était un exposant clé de ce qui est devenu connu sous le nom de Bakersfield Sound, qui a ouvert la voie aux artistes américains ultérieurs en rejetant la production raffinée et l’orchestration lourde en faveur d’un son acoustique authentique et terreux. Haggard a été l’une des figures les plus marquantes de la musique country pendant près d’un demi-siècle. Dans les années 90, il recevait une reconnaissance respectueuse de la part d’artistes plus jeunes, étant cité dans des chansons de George Strait, Brooks & Dunn et Dixie Chicks.

Waylon Jennings

Waylon Jennings semblait presque définir le mouvement hors-la-loi dans la musique country. En plus de chanter et de jouer de la guitare, il était un auteur-compositeur de renom qui a enregistré 60 albums et a eu 16 singles country n ° 1 dans une carrière qui a commencé quand il a joué de la basse pour mon pote houx. Certaines des chansons de Jennings des années 70, telles que « Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys », ont nourri un esprit adopté plus tard par Travis Tritt, Steve Earle et d’autres. Earle a déclaré que l’utilisation par Jennings d’une guitare électrique a influencé les musiciens américains modernes à expérimenter différents sons et a ajouté que, personnellement, « Waylon m’a incroyablement soutenu. Il m’a fait participer à des émissions. Et il a enregistré ‘The Devil’s Right Hand’ deux fois – une fois seul et une fois avec The Highwaymen.

Le groupe de saleté Nitty Gritty

Dans les années 60, des musiciens tels que Bob Dylan, Les frères Statler, et Marty Robbins ont continué à préparer le terrain pour le boom de la musique américaine, mais un groupe a joué un rôle particulièrement important : The Nitty Gritty Dirt Band. Souvent négligés en tant que héros country, ils ont été fondés vers 1966 à Long Beach, en Californie, par le chanteur-guitariste Jeff Hanna, et ont inclus Jackson Browne parmi leurs premiers membres. Le joueur d’harmonica et de jug Jimmie Fadden a déclaré qu’au début, ils étaient simplement heureux de jouer de la musique roots américaine, ajoutant: «À l’époque où le groupe s’est formé, la musique expérimentale était la norme. Dans les années 60, le format ne semblait pas être un très gros problème.

Leur son, mettant en vedette la musique roots américaine, a rapidement attiré l’attention de Liberty Records. Leur cinquième album, Uncle Charlie And His Dog Teddy, qui comprenait le single à succès “Mr. Bojangles », a été l’un des premiers albums considérés comme du pur Americana. Leur suivi, Will The Circle Be Unbroken de 1972, a cimenté cette réputation.

L’album présentait des légendes du country et du bluegrass telles que Earl Scruggs, Roy Acuff, Maybelle Carter, Doc Watson et Norman Blake. Les chansons, telles que la chanson titre et “Keep On The Sunny Side” d’AP Carter sont apparues sur l’album emblématique Ô frère, où es-tu? 28 ans plus tard, lorsque des stars établies telles que Gillian Welch et Alison Krauss couper une bande originale américaine si mémorable pour les frères Coen.

Vous cherchez plus? Découvrez comment la musique country et roots a trouvé une toute nouvelle danse.