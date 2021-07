10 idées de costumes LGBTQ + Halloween pour 2021

Le stress de trouver un costume d’Halloween arrivera plus tôt que vous ne le pensez (je veux dire, c’est presque en août!), Mais si vous en voulez un cette année qui exprime et célèbre votre genre ou votre sexualité, nous avons rassemblé quelques idées de costumes LGBTQ + pour faire tourner les engrenages dans ta tête. Ces personnages de cinéma et de télévision ont des tenues vraiment incroyables qui sont essentiellement faites pour les soirées effrayantes. Certains d’entre eux font également des costumes de couple amusants (Comme, Jules et Rue d’Euphoria ou Portrait d’une dame en feu), ou vous pouvez aussi les porter en solo !

De toute évidence, vous n’êtes pas limité à ces idées – vous aurez l’air incroyable, peu importe ce que vous décidez ! – Mais elles sont simplement là pour vous aider à réfléchir. Ci-dessous, 10 idées de costumes LGBTQ + Halloween, et si vous voulez encore plus d’inspiration, cliquez ici pour des costumes de couples, des costumes de groupe et des costumes amusants.

Villanelle dans Tuer Eve

BBC

Canalisez l’assassin de Killing Eve et son goût impeccable avec ce look en tulle rose emblématique avec des bottes de combat.

Robe en tulle à volants

Molly Goddard farfetch.com

721,00 $

Bottine à découpes

Michael Kors michaelkors.com

195,00 $

Priez Dites dans la Pose

FX

Le tapis rouge de Billy Porter a toujours l’air de tomber la mâchoire, et le sens de la mode de son personnage dans Pose n’est pas différent. Ressemble à Pray Tell dans cette scène avec une robe à paillettes argentées et un magnifique boléro en plumes.

Mini-robe argentée à sequins et col bénitier

Veste en plumes duveteuses vert émeraude

KARIZMALondres etsy.com

136,34 $

ÉTOILE SOMBRE 006 V2

Pat McGrath patmcgrath.com

46,00 $

Jules et Rue dans Euphoria

HBO

Ces deux-là dans l’émission à succès HBO ont des personnalités et des sens de la mode si distinctifs que vous pouvez totalement en faire un joli costume de couple. N’oubliez pas les paillettes !

Haut court en maille à manches longues

Jolie petite chose

16,00 $

Argent Holographique Chunky Glitter

Carole

Numéro 9 Films

Cate Blanchett dans ce film respirait la sophistication avec ses tenues chics. Prenez un manteau en fausse fourrure, une écharpe et mettez du rouge à lèvres rouge pour ressembler à son personnage pour Halloween.

Manteau en fausse fourrure Sienne

Apparis tourne.com 460,00 $

299,00 $ (35% de rabais)

Vanille zuri

Anima Iris animairis.com

510,00 $

Rouge à lèvres mat

Mented mentedcosmetics.com

18,00 $

Enveloppe signature

COACH coachoutlet.com

53,40 $

le corps de Jennifer

Renard atomique

Megan Fox incarne le personnage bisexuel titulaire, Jennifer Check, dans ce film qui est maintenant devenu un classique culte. La veste à imprimé cœur et le jean taille basse de cette scène sont une tenue que vous n’oublierez pas, et maintenant vous pouvez enfiler la même chose. Exact. Voir.

Veste courte à capuche en velours

MeloDesignsArt etsy.com

34,50 $

Cœur

Les humains avant les poignées humanbeforehandles.com

45,00 $

080 Original Bootcut dans New York Dark

7 pour toute l’humanité 7forallmankind.com

225,00 $

Ensemble de superposition Parker

Gorjana gorjana.com

65,00 $

Lil Nas X dans ‘MONTERO (Appelle-moi par ton nom)’

Lil Nas X

Le clip du chanteur présentant une lap dance avec le diable lui-même a définitivement fait sensation cette année, alors si vous voulez un costume d’Halloween inspiré de la culture pop, enfilez des cornes, des ailes à plumes et des colliers en argent.

Cornes de démon cosplay bricolage

Kaiju3DPrints etsy.com

24,99 $

Collier croix en argent

Marcelo Burlon Comté de Milan ssense.com

160,00 $

Hedwige et le pouce en colère

Films tueurs

Soyez un punk rocker avec cette tenue incroyable inspirée du film Hedwig and the Angry Inch. Un débardeur court, un pantalon à imprimé zèbre, des gants en dentelle noire et des cheveux blonds bouclés vous aideront à lui ressembler pour Halloween.

Débardeur à carreaux à motif de vagues

GroenlandCréations etsy.com

34,00 $

Pantalon à enfiler Penny

Les gens libres tournent.com

88,00 $

Perruque Disco des Années 70

Forum Nouveautés amazon.com

17,50 $

Gants courts et élégants en dentelle florale

Portrait d’une dame en feu

Films de Lys

Le film d’époque français était incroyablement émouvant, et si vous êtes fan des robes du XVIIIe siècle, vous et votre partenaire pouvez porter des robes rouges et vertes pour devenir Héloïse et Marianne. (Les pinceaux peuvent aider les gens à reconnaître vos costumes, pour info.)

Robe longue Renaissance à smocks Maiden

Belle Poque amazon.com

39,99 $

Costume Médiéval Renaissance

Rappelez-vous amazon.com

54,98 $

Ensemble de brosses en nylon, 50559 brun

M. Ratburn et Patrick dans Arthur

PBS

Êtes-vous un fan des mèmes d’Arthur? Génial. Vous pourriez également être intéressé à être M. Ratburn et Patrick lorsqu’ils se sont mariés en 2019. Félicitations à l’heureux couple !

Smoking Slim Fit Stretch Infroissable

Perry Ellis amazon.com

111,39 $

Oreilles de souris – Bandeau de souris

Pagreberya amazon.com

10,99 $

Boutonnière Blush et Ivoire

Rocky Horror Picture Show

United Archives.

La tenue de corset du Dr Frank-N-Furter de ce film fait un costume tellement incroyable (et reconnaissable). Dessinez sur vos sourcils et utilisez le fard à paupières et le contouring, et vous réussirez.

Débardeur à encolure carrée à lacets

Les ténèbres écarlates amazon.com

26,99 $

La Sette

LaSette lasette.shop

170,00 $

Gants longs en tulle de 20 pouces

Lauren Adhav Rédactrice de mode associée

