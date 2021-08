10 idées de maquillage en nuage à essayer pour Halloween 2021

Instagram : @ohh_maly | @jayjaybol

Je ne sais pas pour vous, mais j’ai remarqué un petit motif sur mon flux IG ces derniers temps : un maquillage nuageux doux et éthéré (comme dans, des nuages ​​​​littéraux peints dans des formes et des motifs amusants sur tout le visage) est fondamentalement partout rn. Et même en tant que personne qui s’en tient aux mêmes deux ou trois nuances de fard à paupières tous les jours (je suis un éditeur de beauté ennuyeux, NGL), je ne peux pas m’empêcher de vouloir prendre une palette arc-en-ciel et un peu de peinture pour le visage et l’essayer immédiatement.

Qu’il s’agisse de détails subtils sur les paupières, de nuages ​​duveteux sur les pommettes ou d’œuvres d’art légitimes parfaites pour Halloween, le maquillage nuage est la tendance dont vous n’aviez jamais pensé avoir besoin. Et pour vous le prouver, je suis allé de l’avant et j’ai trouvé les 10 plus belles idées, qui ne manqueront pas d’égayer votre routine (avouons-le : le 31 octobre arrivera plus tôt que vous ne le pensez). Promesse : il y a un maquillage de nuage pour chaque ambiance, alors continuez à faire défiler et trouvez votre match.

1 Cette idée de fard à paupières nuage

Tout dans cette idée de maquillage nuage est parfait, de le placement des paupières aux douces couleurs de l’arc-en-ciel. Vous aurez certainement besoin d’une main ferme pour créer cette ambiance, mais si vous prenez votre temps avec elle (et, TBH, faites-en la vôtre), vous vous retrouverez avec un style qui sera tout aussi joli sur votre IG nourrir comme il le fera à la fête d’Halloween de votre ami.

Recréez-le avec : Palette de fards à paupières ColourPop Fade Into Hue

2 Ce maquillage nuage coloré

3 Ce ​​maquillage de nuage bleu

Si vous ne ressentez pas l’ambiance arc-en-ciel, vous adorerez ce maquillage nuage aux tons bleus – je veux dire, à quel point le rouge à lèvres assorti est-il mignon ?! Vous voudrez combiner quelques nuances de bleu pour vraiment faire ressortir ce rythme parmi les autres (zoomez et vous verrez à quel point cet œil est superposé), ce n’est donc pas une mauvaise idée d’investir dans une palette de fards à paupières bleus et quelques eye-liners bleus si vous voulez vraiment le clouer.

Recréez-le avec : Morphe 18A Blue Ya Away Artistry

4 Ce maquillage de nuage arc-en-ciel

Les nuages ​​et les arcs-en-ciel sont fondamentalement un mariage parfait, comme en témoigne cette jolie idée de maquillage. La peinture faciale est un must pour ce look, bien sûr, mais vous voudrez aussi jouez vos paupières avec un smokey eye super coloré. Et si vous recréez ce look pour Halloween, il n’y a aucun mal à le minimiser (ou à augmenter!) En supprimant ou en ajoutant quelques éléments pour l’adapter à vous et à votre ambiance.

Recréez-le avec : UCANBE 20 Couleurs Athena Visage Corps Peinture

6 Cette peinture faciale en nuage pour Halloween

K, cette idée de nuage n’est certainement pas pour les débutants en maquillage, mais c’est une option vraiment épique pour Halloween si vous avez cette patience et cette compétence. Les sourcils à plumes, les paupières arc-en-ciel et les nuages ​​diffus se rejoignent pour un look tout simplement cool. Quelqu’un d’autre est super dans la peinture corporelle sur celui-ci aussi? C’est si subtil qu’on en manque presque.

Recréez-le avec : BH CosmeticsParty à Porto Rico Palette d’ombres

7 Ce maquillage de nuage semblable à de la peinture

8 Ce maquillage cloud tout-en-un

Vous voulez faire passer votre maquillage cloud au niveau supérieur ? Optez pour ce paysage magnifique avec des détails chaleureux et partout. C’est un autre look qui nécessitera une bonne dose de compétences, mais le gain en vaut la peine (comme, préparez-vous à avoir le maquillage d’Halloween le plus cool de votre groupe d’amis). Astuce : complétez votre look avec des ongles en acrylique assortis pour une petite touche amusante.

Recréez-le avec : Huile de peinture corporelle pour le visage Charmcode

9 Cette idée de maquillage en nuage doux

dix Ce détail Cloud Eye

