10 idées passionnantes à but non lucratif dont vous avez besoin en ce moment

Vous avez toujours voulu démarrer une entreprise qui vous permette de suivre votre passion. Pourquoi ne pas utiliser vos passions et votre sens des affaires pour ajouter de la valeur à la communauté ? Démarrer une organisation à but non lucratif peut mener à une carrière enrichissante qui vous permet de redonner. Allez au-delà d’un travail quotidien et laissez ces idées à but non lucratif déclencher votre plan d’affaires. Lire la suite pour apprendre :

Qu’est-ce qui fait une bonne idée d’entreprise à but non lucratif ?10 idées à but non lucratifCommencer

Qu’est-ce qui fait une bonne idée d’entreprise à but non lucratif ?

Bien que les organisations à but non lucratif soient fondées sur la passion, toutes vos idées ne se traduiront pas par une entreprise viable. Il y a des facteurs à considérer qui rendent votre organisation à but non lucratif plus susceptible de réussir. Premièrement, il devrait y avoir un besoin pour votre organisation. Vous devrez attirer des donateurs et des bénévoles, votre cause doit donc être suffisamment visible pour que vous puissiez attirer du soutien.

Une organisation à but non lucratif est régie par un conseil d’administration et non par un propriétaire, vous devez donc être en mesure de réunir suffisamment de personnes pour servir d’organe directeur. Démarrer une organisation à but non lucratif dans un secteur qui vous passionne vous aidera à présenter votre entreprise à des donateurs potentiels, des bénévoles et des membres du conseil d’administration. Démarrez votre entreprise avec ces idées à but non lucratif :

1. Jardin communautaire

Avec les effets du changement climatique qui pèsent davantage sur la société à travers les catastrophes naturelles et les températures record, la durabilité environnementale reste au premier plan. Si vos passions se situent dans ce domaine, envisagez de créer une organisation à but non lucratif qui améliore la planète.

Vous pourriez créer un jardin communautaire dans une zone défavorisée, donnant aux gens un meilleur accès à des aliments sains qu’ils peuvent cultiver eux-mêmes. Ou vous pourriez démarrer une entreprise qui aide les communautés à travers le pays à créer elles-mêmes des jardins communautaires.

Denver Urban Gardens travaille avec des personnes de différentes communautés pour les aider à démarrer et à entretenir un jardin communautaire. Recherchez des organisations similaires dans votre communauté et trouvez des moyens de combler les lacunes de cette ressource importante.

2. Détaillant de mode upcyclé

Aux États-Unis, environ 21 milliards de livres de vêtements sont envoyés chaque année dans des décharges. Bien que le don de vêtements à une œuvre caritative puisse aider, de nombreuses organisations caritatives reçoivent plus de dons qu’elles ne peuvent en vendre.

Une façon de contribuer à réduire les déchets textiles est de créer une entreprise spécialisée dans la réparation ou le recyclage de vieux vêtements. Si vous êtes intéressé par la mode et que vous savez comment créer des motifs et coudre, vous pouvez aider les gens à concevoir et à réutiliser leurs vieux vêtements en de nouvelles pièces avant-gardistes.

3. Plaidoyer pour les soins de santé

De nombreuses communautés à travers le pays ont un accès limité à des soins de santé appropriés. Si vous avez une expérience dans cette industrie vitale, vous pourriez créer une entreprise pour promouvoir les soins de santé dans les communautés sous-représentées et améliorer l’accès à des soins de qualité.

Vous pouvez également créer une entreprise qui défend les personnes qui pourraient être confrontées à des disparités en matière de soins de santé. La mission de votre entreprise pourrait être d’améliorer le niveau de soins que reçoivent les gens et d’éliminer les disparités existantes.

4. Soins aux personnes âgées

À mesure que les gens vieillissent, ils peuvent ne pas recevoir les meilleurs soins, en particulier s’ils n’ont pas d’enfants ou d’autres membres de la famille qui défendent leur cause. Les personnes âgées de 65 ans et plus représentent actuellement environ 17% de la population américaine, et ce nombre devrait augmenter.

Il existe différentes idées à but non lucratif que vous pourriez utiliser au profit de cette communauté. Votre entreprise pourrait déployer des bénévoles pour surveiller les aînés et les emmener à des rendez-vous. Ou vous pouvez créer une organisation qui collecte des fonds pour des soins aux personnes âgées de meilleure qualité.

5. Rénovation de maisons pour personnes handicapées

On estime que 13 % des personnes aux États-Unis vivent avec un handicap. De nombreuses personnes handicapées doivent faire rénover leur maison pour répondre à leurs besoins, mais toutes n’ont pas le temps ou l’argent pour le faire.

Si vous êtes à l’aise avec les outils et que vous souhaitez aider, vous pouvez créer une entreprise pour aider les gens à rénover leur maison pour qu’elle corresponde le mieux à leurs besoins. Si vous n’êtes pas bricoleur, vous pouvez créer un organisme de bienfaisance pour amasser des fonds pour ces rénovations.

6. Sauver les animaux

Les animaux ressentent également les effets du changement climatique et de l’étalement urbain. À mesure que leurs habitats disparaissent, de nombreuses espèces animales risquent de disparaître. Parmi les idées à but non lucratif pour aider à sauver les animaux, citons une organisation caritative qui collecte des fonds pour les espèces en péril ou la création d’une réserve faunique pour héberger les animaux en péril.

Vous n’avez peut-être pas assez de terres pour fournir un sanctuaire animalier. Mais vous pouvez toujours utiliser votre organisme de bienfaisance pour aider les animaux en collectant des fonds et en éduquant les gens sur la façon dont ils peuvent aider, comme Defenders of Wildlife.

7. Aider les sans-abri

En 2020, environ 580 466 personnes aux États-Unis étaient sans abri. Bien que de nombreux refuges et autres organisations existent pour aider, de nombreuses personnes sont encore dans le besoin. Si vous n’avez pas les ressources nécessaires pour créer votre propre refuge, vous pouvez collecter des fonds pour les refuges existants et leur fournir des ressources.

8. Sports de jeunes

Le sport est un bon moyen pour les enfants d’acquérir des compétences sociales, de se faire des amis et de faire de l’exercice. Mais tous les enfants ne sont pas intéressés à rejoindre les sports de club. Beaucoup de ces ligues compétitives se concentrent davantage sur l’entraînement et la culture d’un record de victoires, et leur adhésion coûte cher.

Vous pouvez aider les enfants à s’amuser avec le sport en créant votre propre ligue. Concentrez-vous sur le développement des compétences sociales et de la responsabilité, tout en donnant aux enfants quelque chose de constructif à faire après l’école.

9. Apprendre aux autres à cuisiner

Dans cette société en évolution rapide, les gens sont occupés et n’ont pas nécessairement le temps de dénicher des recettes saines. Il existe de nombreuses idées à but non lucratif pour ceux qui aiment cuisiner. Si vous êtes un fin gourmet, vous pouvez créer une organisation à but non lucratif dédiée à enseigner aux gens comment cuisiner des repas sains rapidement et pour moins d’argent.

Cette organisation peut aider plus de personnes dans la communauté à accéder à des aliments sains. Vous pouvez également créer un programme destiné aux jeunes pour inciter les enfants à cuisiner. Votre entreprise peut offrir une variété de ressources en personne et en ligne, des cours aux instructions individuelles.

10. Ressources en santé mentale

La pandémie a mis en lumière le besoin de santé mentale, mais tout le monde n’a pas cherché à se faire soigner. On estime que 24 % des adultes atteints d’une maladie mentale ont déclaré que leur maladie n’était pas traitée. Votre organisation à but non lucratif peut aider à améliorer l’accès aux soins pour les personnes souffrant de maladie mentale.

D’autres idées à but non lucratif dans ce domaine incluent la collecte de fonds pour aider les personnes à traiter les maladies mentales et l’organisation d’événements pour sensibiliser votre communauté. Votre organisation pourrait se consacrer à quelque chose d’aussi simple que de réduire la stigmatisation publique associée à la maladie mentale.

Commencer

Maintenant que vous avez quelques idées à but non lucratif pour servir de tremplin, il est temps de commencer à identifier vos propres passions et à rechercher les entreprises potentielles nécessaires dans votre secteur. Une fois que vous avez solidifié votre idée, rédigez un plan d’affaires détaillé pour faire décoller votre entreprise.

Votre plan d’affaires vous aidera à rallier les gens à votre entreprise. Cela vous donne une vision concrète que vous pouvez utiliser pour attirer des bailleurs de fonds, des bénévoles et des membres du conseil d’administration.

Ensuite, lancez votre collecte de fonds en créant et en développant votre liste de diffusion et en lançant diverses campagnes de marketing par e-mail. Vous pouvez utiliser vos campagnes pour susciter l’intérêt pour votre organisation à but non lucratif et inciter des personnes à siéger à votre conseil d’exploitation ou consultatif.