10 | J’ai été testé positif aux antigènes, que dois-je faire ?

25/12/2021

Le à 13:11 CET

Inarrêtable. C’est ainsi que la sixième vague de la coronavirus pour notre pays. La santé a signalé vendredi dernier le nombre le plus élevé d’infections : 33 359 cas positifs. De plus, il y a eu 41 décès dus au SRAS-CoV-2.

L’incidence cumulée augmente également à un rythme incontrôlable. Avec 511 cas pour 100 000 habitants, l’Espagne est à très haut risque. La variante Omicron, selon l’Organisation mondiale de la santé, se propage plus rapidement, les cas doublant en 1,5 à 3 jours.

Avec la Noël au coin de la rue, les déjeuners et dîners en famille et entre amis sont sérieusement menacés. De nombreuses personnes se tournent vers les tests antigéniques en pharmacie pour célébrer les vacances de manière « sûre ».

Cependant, le stock de ces tests d’autodiagnostic pourrait être défini comme rare, bien que la pénurie dans la plupart des établissements, qui ont déjà affiché la pancarte « pas de test d’antigène & rdquor; ».

Comment fonctionnent les tests d’antigène pour l’autodiagnostic ?

Comme le souligne l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (AEMPS), « il est important de prendre en compte que les tests d’autodiagnostic ne sera pas pris en compte pour le diagnostic de confirmation d’une infection active ni chez les personnes présentant des symptômes ni chez les personnes asymptomatiques & rdquor ;.

Les cas positifs réalisés avec un test antigénique seront considérés comme « suspects & rdquor; et ils doivent être confirmés dans un centre de santé avec un test de diagnostic d’infection active (PDIA).

En Espagne, des tests antigéniques d’une vingtaine de fabricants différents sont commercialisés pour le prélèvement d’échantillons nasaux et/ou salivaires.

Avant de se soumettre au test, il est essentiel de lire attentivement la notice d’utilisation qui précise que «doit être fait dans les 7 premiers jours après l’infection ou dans les 5 premiers jours après l’apparition des symptômes, lorsque la charge virale est à son maximum & rdquor ;.

L’utilisation de tests antigéniques avec une spécificité minimale de 97 % et une sensibilité de 90 % est recommandée. Et bien qu’il s’agisse d’un test sûr, il n’offre pas de fiabilité similaire à la PCR, donc « vous devez prendre en compte la possibilité d’obtenir des résultats faussement positifs et faussement négatifs, en cas de réalisation du test sans présenter de symptômes ou lorsque la charge virale est faible & rdquor ;.

Ce qu’il faut prendre en compte pour que le test soit réussi

En plus de suivre les instructions d’utilisation du fabricant, effectuez le test immédiatement après le prélèvement de l’échantillon. Il faut tenir compte du fait que le manque d’expérience par rapport au personnel de santé peut affecter la performance de ce type de tests d’autodiagnostic.

Le moyen le plus simple de s’assurer que le test a été effectué correctement est qu’à la fin, quel que soit le résultat, la ligne de contrôle (C) doit toujours être visible.

Comment savoir si le résultat est négatif & mldr; ou positif ?

Comme il s’agit d’un test d’autodiagnostic du coronavirus pour la population générale, sans expérience préalable, connaître le résultat est très facile et rapide. Si positif, deux lignes horizontales colorées apparaissent : la ligne de test (T) et la ligne de contrôle ©. En revanche, s’il est négatif, seule une ligne de contrôle apparaît (C).

Si le résultat n’est pas clair, parce que vous ne voyez pas les deux lignes horizontales, il faut refaire le test et/ou demander conseil aux pharmaciens professionnels.

Je suis positif : que dois-je faire ?

Si le résultat est positif, que vous ayez ou non des symptômes de COVID-19 :

Commencez immédiatement votre auto-isolement et informez vos proches.Contactez votre centre de santé.

Comme le rappelle l’AEMPS, « les tests d’autodiagnostic ne seront pas envisagés pour le diagnostic de confirmation d’une infection active chez les personnes présentant des symptômes ou chez les patients asymptomatiques & rdquor ;. Elle doit donc être confirmée par un test PCR dans un établissement de santé.

Je suis négatif : je n’ai pas de COVID ?

Bien que le test ne montre que la ligne de contrôle (C) et soit, a priori, négatif, « il n’exclut pas la possibilité d’une infection. Il peut arriver que la charge virale soit trop faible pour être détectée & rdquor ;.

Par conséquent, vous ne devez pas assouplir les mesures de protection, telles que l’utilisation d’un masque, l’hygiène des mains et une distance interpersonnelle de 2 mètres.

Qu’est-ce qu’un contact étroit ?

Vous êtes en contact étroit si vous êtes sans masque depuis plus de 15 minutes avec la personne Covid-positive à moins de 2 mètres.

Si vous habitez ou dormez au même endroit, vous êtes également en contact étroit, comme si vous aviez mangé plus de 15 minutes à courte distance.

Cependant, saluer, partager un ascenseur, utiliser les mêmes installations telles qu’une salle de bain ou une cafétéria, et même avoir un contact physique occasionnel ne vous rend pas un contact étroit.