10 jeux comme Apex Legends que vous devriez vérifier

Apex Legends a facilement été l’une des plus grandes surprises de 2019 lorsqu’il a apparemment été lancé de nulle part, apportant avec lui une nouvelle tournure du genre battle royale qui se sentait fluide et convivial grâce au talent du développeur Respawn Entertainment. Depuis lors, le jeu n’a fait que s’améliorer, s’étoffant avec de nouveaux personnages, modes et cartes au fil des ans. Si Apex Legends est votre première escale le matin et la raison pour laquelle vous vous couchez à une heure dangereusement tardive, il y a de fortes chances que vous recherchiez des jeux alternatifs pour ajouter de la variété à votre vie.

Alors, quels jeux combinent le mieux une compétition de service en direct constante avec une action rapide et furieuse ? Nous avons compilé une liste de 10 de ces jeux ci-dessous. Certains de nos choix peuvent ne pas sembler très similaires à Apex Legends, mais nous avons visé une liste éclectique couvrant une variété de genres.

Call of Duty : Zone de guerre

Call of Duty : Zone de guerre

Call of Duty: Warzone est la plus grande compétition d’Apex Legends. Il est indéniable que Warzone a été un succès incroyable pour Activision et les différents développeurs responsables de la gestion de ce monstre de jeu alors qu’il évolue et peaufine continuellement son gameplay. Tout comme la bataille royale d’EA, Warzone est un jeu d’action du dernier homme debout alors que des dizaines de joueurs s’affrontent pour être le seul survivant. Exaltant lorsque ses serveurs ne sont pas en proie à des tricheurs, Warzone joue comme une bobine de surbrillance des meilleurs moments de la franchise Call of Duty, et pour le faible coût d’absolument rien, il offre beaucoup de sac pour votre argent. Warzone est jouable sur PlayStation, Xbox et PC.

Lisez notre critique de Call of Duty: Warzone.

Destin éternel

Destin éternel

La vitesse et la puissance sont le nom du jeu, et c’est une idée qu’Apex Legends partage avec Doom Eternal. La suite 2020 d’Id Software à l’excellent redémarrage de Doom est une œuvre d’art violente, brutale et impitoyable dans les défis démoniaques qu’elle lance aux joueurs, tout en les chargeant de traverser les forces de l’enfer avec un abandon imprudent. Si Apex Legends n’est pas assez intense pour vous, alors Doom Eternal est une approche spirituellement similaire de la mécanique à la première personne qui laissera votre canapé trempé de sueur au moment où vous terminez un niveau. Doom Eternal est disponible sur PlayStation, Xbox, Switch et PC.

Lisez notre critique de Doom Eternal.

Fortnite

Fortnite

Le jeu qui a transformé le genre battle royale en une force mondiale de divertissement, Fortnite coche toutes les bonnes cases pour une approche alternative d’Apex Legends. C’est gratuit, il se met constamment à jour avec de nouveaux contenus, et il a une gigantesque communauté de joueurs qui gardent les serveurs pleins. Plus important encore, Fortnite partage un fil conducteur de gameplay facile à apprendre avec Apex Legends, une courbe d’apprentissage douce qui invite les nouveaux joueurs et a ses propres niveaux de complexité à maîtriser.

Les deux jeux proposent également un mélange de modes limités dans le temps lors d’événements spéciaux, et bien que Fortnite ait sans aucun doute plus de contenu disponible à un moment donné, c’est un exemple rare de quantité ayant une qualité constante.

Ghostrunner

Ghostrunner

L’un des principaux arguments de vente d’Apex Legends est sa locomotion, et c’est l’un des aspects de l’attrait de la bataille royale dans lequel Ghostrunner excelle. Une course chargée d’adrénaline dans des rues détrempées, le protagoniste de Ghostrunner est peut-être plus fragile que votre challenger habituel d’Apex Legends, mais il est agile, rapide et brutalement doué pour porter un coup fatal depuis un point de vue sur le mur. C’est cette vitesse, ce danger et cette intensité implacables qui rendent Ghostrunner si mémorable, des qualités qui ont également aidé Apex Legends à survivre aux champs de bataille brutaux du genre de jeu en direct au fil des ans. Ghostrunner est disponible sur PlayStation, Xbox, Switch et PC.

Lisez notre critique de Ghostrunner.

Ville KO

Ville KO

Knockout City gratte cette démangeaison pour la concurrence constante offerte par Apex Legends, mais au lieu de la guerre basée sur les armes, les joueurs s’engagent dans une activité bien plus meurtrière: Dodgeball. Une fois que vous êtes équipé des cinq D de cet ancien sport sanguinaire, le charme de Knockout City s’accroche rapidement à vous car il offre une sélection toujours amusante et imaginative de modes et d’arènes pour combattre. Mémorable et charmant avec sa rotation intelligente sur le ballon chasseur, Knockout City peut facilement attirer votre attention pendant des heures avec son gameplay addictif d’esquive, de canard, de plongeon, de plongée et d’esquive. Knockout City est disponible sur PlayStation, Xbox, Switch et PC.

Lisez notre critique de Knockout City.

Catalyseur de bord de miroir

Catalyseur de bord de miroir

Le voyage de Faith à travers la ville de Glass ne convient pas exactement à toute personne ayant l’estomac sensible, grâce au jeu qui amplifie l’idée du parkour à travers un objectif numérique à la première personne. Le mal des transports est un petit prix à payer pour cette superbe célébration du mouvement acrobatique, et tout comme l’agilité affichée dans Apex Legends, Mirror’s Edge Catalyst est incroyablement bon pour vous faire sentir comme un acrobate imparable.

Lorsque tous ses meilleurs éléments – vitesse, agilité et œil pour l’itinéraire parfait – se mélangent, Mirrors Edge est une expérience unique à voir et un plaisir absolu à vivre. Mirror’s Edge Catalyst est disponible sur PlayStation, Xbox, et PC. Les membres EA Play peuvent également y jouer sans frais supplémentaires.

Lisez notre revue Mirror’s Edge Catalyst.

Surveillance

Surveillance

Overwatch de Blizzard a popularisé l’idée du genre héros-tireur, car il a jeté les joueurs dans des arènes comme l’un des nombreux personnages colorés qu’ils pouvaient incarner. Apex Legends s’est appuyé sur cette inspiration avec sa propre liste de challengers qui ont apporté des attributs uniques sur le champ de bataille, avec de nouveaux personnages ajoutés au fil des mois. Overwatch, d’autre part, est une expérience plus riche que jamais et a ajouté près d’une douzaine de nouveaux personnages au cours des années d’activité.

Chaque nouvel ajout change radicalement la façon dont le jeu se joue au fur et à mesure que la communauté expérimente ces héros, et avec cinq ans d’ajustement constant à son actif, l’incarnation actuelle d’Overwatch par Blizzard est un chef-d’œuvre de conception de jeu solide comme le roc. Overwatch est jouable sur PlayStation, Xbox, Switch et PC.

Lisez notre revue Overwatch.

Royaume Royal

Royaume Royal

Une tournure fascinante des règles du genre battle royale, Realm Royale mélange des éléments fantastiques avec une approche réfléchie pour choisir votre héros avant même qu’un match ne commence. Chaque héros a ses avantages et ses inconvénients, et le choix de la bonne classe donne lieu à des équipes construites autour d’une attaque et d’une défense polyvalentes à mesure que l’arène devient plus petite. C’est cette approche nuancée de la stratégie qui rend le jeu plus engageant, et bien que les problèmes d’équilibre soient constamment résolus en dehors du jeu, Realm Royale se sent comme un nouveau challenger dans un espace encombré. Realm Royale est un jeu gratuit disponible sur Xbox, PlayStation, Switch et PC.

Lisez notre critique de Realm Royale.

Splitgate

Splitgate

Tirant quelques pages des playbooks Halo et Portal classiques, Splitgate est une action pure qui ne manquera pas de plaire aux fans d’Apex Legends à la recherche d’une complexité suffisante dans un jeu de tir de science-fiction par ailleurs maigre et méchant. Un combat de portail pur avec de multiples opportunités de lancer des attaques sournoises, des retraites tactiques et de bons tirs à la tête de précision à l’ancienne, Splitgate rappelle une ère plus simple de tireurs d’arène tout en apportant de nombreuses variantes modernes à sa formule rétro. Splitgate est actuellement en accès anticipé sur Xbox, PlayStation et PC.

Chute des Titans 2

Chute des Titans 2

Lorsque le développeur d’Apex Legends, Respawn Entertainment, est entré en scène pour la première fois dans les années 2010, c’était avec Titanfall, le jeu de tir délicieux qui combinait une action de mêlée mécanisée avec une action serrée à la première personne. Un grand jeu en soi, son successeur élèverait la barre pour la franchise naissante en peaufinant son gameplay et en introduisant l’une des plus grandes campagnes solo de la décennie. L’ADN du jeu de bataille royale méga-populaire de Respawn a été extrait de Titanfall 2, un jeu sensationnel qui a marché pour qu’Apex Legends puisse entrer en action.

Lisez notre critique de Titanfall 2.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.