10 jeux de course à jouer si vous aimez ‘Forza Horizon 5’

Vous aurez remarqué beaucoup d’asphalte jusqu’à maintenant. Bien rangé, le tarmacadam plat est l’habitat naturel d’une automobile, où ils font leurs maisons et dorment. Éloignez-les de lui et ils deviennent nerveux, font tourner leurs roues de détresse et balancent leurs arrières pour éloigner les prédateurs.

C’est vraiment cruel, alors, ce que fait Dirt Rally 2. Ici, dans les surfaces meubles qui serpentent le long des montagnes et à travers les forêts, les voitures nécessitent une touche totalement différente de celle lorsqu’elles sont plantées sur la matière noire. Particulièrement dans une simulation aussi rigoureuse que celle-ci, aller vite consiste à vaciller dans un précipice constant, toujours à la marge entre le contrôle et une perte complète et bouleversante de celui-ci. C’est une course glorieuse, terreuse et à enjeux élevés comme rien d’autre.