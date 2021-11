10 jeux de dope qui se battent pour avoir une chance d’en finir

Tais-toi et prends mon argent. Gif : Kotaku / Felix Schade /Josozz Games / Paper Castle Games

Les jeux indépendants peuvent permettre aux créateurs de sortir des sentiers battus, à contre-courant des tendances traditionnelles pour faire un travail plus original et audacieux. Mais si la création de ces jeux peut être libératrice d’un point de vue créatif, gagner un élan financier pour les pitchs peut être un processus débilitant. Le concours Pitch Ya Game a été créé en réponse à cette réalité, dans le but d’aider les développeurs de jeux indépendants à gagner en visibilité et en influence qui pourraient les aider à obtenir le soutien financier dont ils ont besoin. L’équipe derrière Pitch Ya Game a créé le hashtag et la remise de prix pour les développeurs de jeux indépendants de plate-forme à un public plus large, et leur permet de participer à un concours où ils peuvent gagner des prix en espèces pour leurs pitchs.

Pitch Ya Game a été lancé en tant que hashtag par Liam Twose en mai 2020, mais depuis lors, l’équipe s’est élargie pour inclure Thom Clancy, qui anime les diffusions de récompenses du concours sur Twitch, et la directrice des opérations Danelle, AKA Indie Game Lover. Twose a déclaré que l’idée était née comme un moyen d’aider à donner aux développeurs de jeux indépendants une plate-forme pour mettre en lumière leurs jeux et éventuellement être repris par les éditeurs. Maintenant, il est devenu un concours à part entière, avec des prix et des cérémonies de remise de prix. Les inscriptions viennent de se terminer pour le dernier concours, et l’équipe passe actuellement au crible la montagne de soumissions qu’elle a reçues pour déterminer les gagnants qui seront annoncés lors de la prochaine remise des prix.

Les développeurs soumettent leurs jeux pour le concours via Twitter. Les règles stipulent que les développeurs ne sont autorisés à donner un argumentaire que pour un jeu sur lequel ils travaillent dans un tweet original accompagné du hashtag #PitchYaGame. Sous ces tweets, les participants peuvent ajouter des informations supplémentaires sur leur argumentaire de jeu. Et le concours a déjà fait une différence dans la vie de certains développeurs indépendants.

Le développeur de jeux indépendants DmawXXX, un modélisateur du développement actuellement en cours de Little Kitty, Big City, a pu obtenir un financement pour son jeu VR Sushi Ben après avoir présenté son concept via le hashtag. D’après l’expérience de DmawXXX, les présentations aux grands éditeurs ne sont pas prises au sérieux à moins que les tweets sur les jeux indépendants ne deviennent viraux avec au moins un millier de likes.

Bien qu’il soit plus facile pour les jeux VR de se démarquer parmi la foule saturée de jeux indépendants pour obtenir des opportunités de financement, l’un des inconvénients des jeux VR est que les éditeurs sont moins disposés à sauter le pas à moins de faire des chiffres sur les réseaux sociaux. Pour rendre les choses plus difficiles pour DmawXXX, Sushi Ben implique de le découper dans la cuisine plutôt que de faire exploser les gens avec des armes à feu. Avant de publier sous le hashtag, il n’avait pas beaucoup d’abonnés et chaque fois qu’il s’adressait aux éditeurs, il obtenait des rejets incessants. Le hashtag Pitch Ya Games semblait être son meilleur moyen de financer Sushi Ben.

« Cela peut sembler idiot, mais dès qu’un tweet est devenu viral, mes DM étaient remplis d’éditeurs et d’autres personnes cherchant à s’impliquer », a-t-il déclaré. Le pitch avec le hashtag du concours l’a amené à obtenir le financement de l’intégralité de son jeu VR. Le concours a également permis à DmawXXX de s’entraîner à décrire les concepts de ses jeux avant de les présenter aux éditeurs de l’industrie.

« Toute ma vie a changé grâce à un seul hashtag sur Twitter car si la source de financement initiale ne m’avait pas contacté après avoir vu l’un de mes messages Pitch Ya Game, je n’aurais pas pu l’utiliser pour en négocier d’autres. des accords pour obtenir le reste du financement nécessaire pour le jeu », a-t-il déclaré.

Pitch Ya Games a commencé comme un événement mensuel, mais Clancy a déclaré que cette fréquence rendait les entrées de jugement « difficiles et lourdes ». Désormais, les remises de prix ont lieu deux fois par an et les périodes d’inscription ont lieu en juin et novembre. Ce modèle rend l’événement beaucoup plus gérable du point de vue de la production en direct sur Twitch.

Indie Game Lover dit qu’elle se sent comme une enfant dans un magasin de bonbons chaque fois que les tours de lancer commencent.

Cela ne cesse d’être excitant car à chaque fois, elle découvre non seulement de nouveaux jeux de développeurs qu’elle n’a jamais vus auparavant, mais elle découvre également de nouveaux pitchs de développeurs qui ont participé dans le passé.

«Il y a toujours des tas de jeux que je n’ai jamais vus auparavant et tout aussi excitant est de regarder à nouveau les participants précédents. J’adore en voir gravir les échelons avec de nouvelles tentatives de lancer et être étonnée que chaque tour regorge de joyaux à trouver », a-t-elle déclaré.

Elle a dit qu’elle pense que beaucoup de gens ne comprennent pas à quel point il peut parfois être difficile pour un développeur indépendant de trouver un éditeur, ou combien de temps le processus peut prendre. Réaliser des pitchs, faire le tour, obtenir des financements, c’est un processus énorme et chronophage.

« Cependant, les jeux indépendants ont l’avantage d’être libres d’essayer des idées que les grandes entreprises ne peuvent pas », a-t-elle déclaré. «Il y a des tas de concepts sympas et uniques qui peuvent potentiellement conduire au prochain succès unique ou au prochain ajout solide aux genres communs. C’est là que les éditeurs interviennent pour essayer de trouver ces joyaux spéciaux et les aider à atteindre un public et des ressources plus larges qu’ils ne pourraient en avoir seuls. »

Les algorithmes de Twitter peuvent entraîner la perte de certains de ces emplacements dans le remaniement, alors Indie Game Lover a créé une feuille Google où elle a compilé plus de 1000 des emplacements qu’ils ont reçus au cours de la dernière période d’entrée, ainsi que les poignées des développeurs de jeux derrière eux. , au cas où les joueurs (ou les éditeurs potentiels) voudraient accéder à une liste complète des pitchs de ce mois-ci.

Actuellement, l’équipe parcourt tous les pitchs qu’elle a reçus et espère annoncer les gagnants plus tard cette année lors de la diffusion en direct de leur remise des prix et sur leur site Web.

« Finalement [Pitch Ya Game] c’est ouvrir des portes; et nous sommes très fiers du chemin parcouru », a déclaré Twose. Alors que la partie amusante pour l’équipe est devant eux, voici 10 jeux qui ont attiré mon attention dans le hashtag que les joueurs voudront peut-être également surveiller.

Wander Stars, développé par Paper Castle Games, est un RPG au tour par tour avec une pincée d’éléments roguelike. Si son retour en arrière samedi matin, l’esthétique de l’anime des années 90 ne vous a pas déjà frappé, son mécanisme où vous créez des attaques puissantes en utilisant votre vocabulaire shonen pour décider de leurs impressionnants noms d’attaques spéciales.

Little Kitty, Big City, développé par Double Dagger Studio, est un jeu d’exploration sur un chat noir qui essaie de rentrer chez lui. La bande-annonce du jeu m’a donné des vibrations de Katamari Damacy, mais au lieu d’un prince essayant de gagner le respect de votre père, vous incarnez un chat qui peut apparemment porter des chapeaux et qui est censé « laisser plus qu’un peu de chaos dans votre sillage ». Cette prémisse à elle seule a assuré sa place dans ma liste de souhaits.

Ailuri, développé par Vivink Studios, est un jeu de plateforme en 2D qui suit un adorable panda roux en voie de disparition qui se fraie un chemin à travers des créatures corrompues ressemblant à des golems de pierre afin de rétablir l’équilibre dans le monde. Quelqu’un a dû dire aux studios Vivink que j’avais une affinité pour les pandas roux.

Morbid Metal, développé uniquement par Felix Schade, est un jeu d’action roguelite de science-fiction à la troisième personne. Sa bande-annonce m’a donné les vibrations de Star Wars et Destiny, avec la maniabilité de Warframe et la bravade d’un thriller de samouraï. Son développeur dit que vous pouvez changer de forme et faire des combos, ce qui est suffisant pour que mon cerveau de joueur se transforme en brr.

Letters, développé par 5am Games GmbH, est un jeu de mots où vos choix déterminent la progression de l’histoire. En jouant en tant que fille nommée Sara, vous êtes chargé d’envoyer des messages à ses correspondants et de résoudre des énigmes qui façonneront le genre de personne que Sara deviendra. Une démo est déjà disponible à essayer sur Steam.

Cultic, développé par Jasozz Games, est un jeu de tir à la première personne en pixel art qui est également un hommage aux jeux de tir à la première personne à l’ancienne. Fraîchement sorti de la mort et armé uniquement de votre arme à feu et de dynamite, vous faites exploser de gros morceaux de membres violents de la secte alors que vous vous dirigez vers la liberté.

SCHiM, développé par Ewoud van der Werf, est un jeu d’aventure et de puzzle en 3D dans lequel vous traversez l’environnement en sautant entre les ombres projetées dans une ville animée. Vous incarnez une créature appelée schim qui ne peut jamais être séparée de l’humain auquel elle est attachée. Malheureusement, c’est ce qui arrive au schim au début de ce jeu, qui cherche ensuite à retrouver son humain avant qu’il ne soit trop tard. Ganbatte, petit schim !

Mothmen 1966, développé par LCB Game Studio, est un roman visuel en pixel art inspiré de la pulp fiction du milieu du 20e siècle et de l’infographie domestique des années 80. Vous incarnez Lee, un étudiant qui emmène sa petite amie à un rendez-vous sous une pluie de météores. Après la pluie de météores, d’étranges occurrences de créatures humanoïdes appelées mites commencent à se déchaîner dans la ville. Ce jeu sonne comme une période sombre et effrayante pour tous ceux qui ont un faible pour l’horreur eldritch qu’est l’homme aux mites.

Bits & Bops, développé par Tempo Lab Games, est une collection de mini-jeux animés en 2D basés sur le rythme. Le style d’art de dessin animé mignon et la musique entraînante d’un mini-jeu Bits & Bops, Hammer Time, m’ont à la fois excité et envieux que l’assemblage de n’importe quel engin que vous fabriquiez dans le jeu ait l’air beaucoup plus aéré que ma récente expérience d’assemblage de ma bibliothèque.

I Just Want To Be Single, développé par m., est un jeu de simulation de rencontres dans un roman visuel où le problème est que vous ne voulez pas sortir avec le casting de célibataires éligibles. Dans le jeu, vous incarnez Aya, une fille socialement maladroite de sa dernière année de lycée, qui ne veut que se faire des amis. Malheureusement, sa nouvelle coupe de cheveux commence à faire tourner les têtes et attire l’attention de tout le monde dans sa classe. Enfin un jeu rien que pour moi.

