10 jeux effrayants à jouer pour Halloween

Alors vous voulez avoir peur. Bien.

Transportez-vous dans un vaisseau spatial qui semble assemblé à partir de pièces huileuses et analogiques des années 1970, faites quelques pas, réalisez qu’il y a un xénomorphe à bord avec vous et laissez cette configuration simple et terrifiante faire le reste.

Il s’agit d’une terrorisation implacable et vicieuse du joueur. Ce serait trop, trop épuisant, si les environnements n’étaient pas aussi fascinants que réels, comme si vous voyiez enfin ce qui se cachait derrière les caméras en 1977. Il y a peu de rythmes d’histoire, peu de dialogues et plus d’images fixes accroupies sous une table que même la course « Ghost » du joueur Dishonored le plus prudent. Mais demandez à n’importe qui à propos d’Alien Isolation et ils seront d’accord, avec un regard de mille mètres : c’est aussi bon que les jeux d’horreur.

Écrit par Phil Iwaniuk au nom de GLHF.

Classement des 10 meilleurs jeux vidéo d’horreur