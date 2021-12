10 jeux essentiels de 2021 qui nous ont aidés à définir qui nous sommes

Ce n’est pas le tir, ou la course et le saut. Toutes ces choses sont amusantes, bien sûr, et constituent les bases d’un certain nombre de jeux, y compris plusieurs de mes favoris de cette année.

« Psychonautes 2 » est à bien des égards un jeu de plateforme 3-D classique, ou un jeu de saut et de course. « Halo Infinite » est le jeu de tir moderne à son plus raffiné.

Mais quand je repense aux jeux qui comptaient le plus pour moi en 2021, je pense en grande partie à des expériences émotionnelles, des jeux qui m’ont demandé soit de repenser la façon dont j’interagis avec un texte numérique, soit m’ont laissé des questions à méditer.

Beaucoup, dont « The Artful Escape », « Sable », « Unpacking » et d’autres, ont cherché à remettre en question notre place et notre rôle dans le monde. Ce sont des quêtes d’identité plutôt que des collections de puzzles.

En d’autres termes, ce sont des amorces de conversation et ils font partie de mes meilleurs choix pour 2021 car ils se sentent eux-mêmes comme des dialogues. Telle est, après tout, la joie du médium interactif.

1. « The Artful Escape » (consoles Xbox, Windows)

« The Artful Escape » est une quête musicale d’identité.

(Beethoven & Dinosaure / Annapurna)

Des dieux de la guitare qui pleurent, des personnages rock ‘n’ roll plus grands que nature – toutes ces choses semblent un peu dépassées dans notre ère plus personnalisée des médias sociaux dans laquelle les frontières des genres musicaux sont élastiquement fluides. Mais « The Artful Escape » n’est pas une célébration d’une époque; c’est une lettre d’amour à l’idée de rêver, une ode au pouvoir transcendant de l’art et une leçon interactive pour vaincre le doute de soi.

Une rêverie animée dans laquelle les tortues ont des pouvoirs de distorsion, les poissons géants se délectent du pouvoir de la danse, et nous courons et sautons parmi les forêts qui se transforment en galaxies éclairées au néon, « The Artful Escape » fait partie de « Fantasia », partie « Yellow Submarine » et tout s’émerveille. Son âme, cependant, est son histoire, la quête d’un jeune pour trouver une voix personnelle et se sentir bien dans sa peau. Ne vous inquiétez pas pour l’imagerie rock’n’roll. Il y a des solos de guitare, oui, mais aussi du jazz, de la pop et des rythmes extraterrestres. « The Artful Escape » veut danser avec tous ceux qui ont déjà pensé : « Je suis en train de barboter avec l’idée de devenir complètement quelqu’un d’autre. »

2. « Psychonautes 2 » (consoles Xbox, Windows, Mac)

« Psychonautes 2 » est une exploration trippante de l’esprit, avec humour.

(Double Fine Presents / Microsoft Studios)

Un jeu sur la santé mentale qui est drôle, souvent stimulant et plein de décors étrangement dessinés – il suffit de dépasser l’imagerie dentaire plus grande que nature dans sa séquence d’ouverture. La suite une décennie et demie après l’original, « Psychonauts 2 » est un triomphe car elle comprend la folie et la bêtise inhérentes aux jeux vidéo de course et de saut, plaçant notre héros dans le genre de scénarios ridicules qui n’ont de sens que dans les jeux et animations. Planer sur une lettre géante autour du crâne de quelqu’un ? Bien sûr, pourquoi pas? Mais c’est à travers ces exagérations que nous voyons à quel point tous nos esprits peuvent être fragiles.

3. ‘Sable’ (consoles Xbox, Windows)

« Sable » est une histoire apaisante de passage à l’âge adulte.

(Fureur brute)

« Sable » traite deux des questions existentielles les plus stressantes que nous ayons jamais à traiter – qui sommes-nous… et quel genre de personne voulons-nous être – de la manière la plus relaxante et réfléchie possible. Situé dans un paysage désertique semblable à une « dune » – seulement ici, il n’y a pas de guerre – nous survolons les paysages en quête de découverte. En chemin, nous rencontrons d’autres personnes, dont beaucoup ont des faveurs pour nous de rivaliser, mais ici, les aider et leur parler est un moyen de mieux connaître les désirs de notre propre personnage. Peut-être que si nous avons de la chance, nous découvrirons ce que nous voulons faire de notre vie. Ou peut-être voudrons-nous simplement explorer pour toujours.

4. « Chicorée : un conte coloré » (consoles PlayStation, Windows, Mac)

« Chicory » est un jeu sur le pouvoir de l’art – et les insécurités personnelles.

(Finji)

En apparence, « Chicory » est un jeu d’aventure inspiré de « The Legend of Zelda », dans le sens où nous voyageons parmi des villes forestières et des grottes dans une quête pour guérir la terre. Les mondes en noir et blanc deviennent des livres de coloriage complexes – ou des désordres de couleurs, selon votre style de jeu et, bien, vos sensibilités artistiques.

Mais c’est aussi un jeu pour croire au pouvoir de sa propre créativité, à la surprise ou à l’étonnement qui découle d’une tentative de dessiner ou de peindre, et au stress parfois paralysant de devoir être à la hauteur des attentes des autres pour nous-mêmes. Comme tant de titres de cette liste, « Chicory » veut communiquer avec le joueur, aussi intéressé par la résolution d’énigmes que par le fait de soulever des questions.

5. « Déballage » (Windows, Mac, Nintendo Switch, consoles Xbox)

« Unpacking » est un jeu plein de charme sur les objets que nous possédons et sur la façon dont ils racontent l’histoire d’une vie.

(Faisceau de sorcière)

Nous construisons constamment l’histoire de nos vies, un récit en évolution que nous vivons au milieu et à l’intérieur. Ce thème est exploré dans « Unpacking », un jeu magnifiquement sobre et relaxant qui, dans sa forme la plus élémentaire, concerne le puzzle de l’organisation. « Déballer », cependant, est en fin de compte une histoire de grandir, avec les changements de la vie racontés à travers les objets que nous possédons, les objets que nous acquérons et ceux que nous conservons pour toujours mais que nous gardons juste à l’abri des regards.

Ce qui en fait un jeu si charmant – et un excellent exemple du genre de narration axée sur l’environnement que les jeux font si bien – c’est que nous ne rencontrons jamais de personnages humains. Nous avons un aperçu des passions – l’art, la peinture, la lecture, le jeu vidéo – et quelques indices sur les peurs, comme le moment où notre protagoniste invisible écrit que c’est comme un grand pas d’emménager avec un autre significatif, mais « Déballage » nous permet de laisser vagabonder notre imagination.

6. « Dernier appel » (Windows)

« Last Call » est un jeu profondément personnel sur la violence domestique.

(Jeux Starmaid)

Les meilleurs jeux, comme indiqué précédemment, sont un dialogue, une conversation entre le joueur et le concepteur, une opportunité pour nous de jouer à côté d’un texte interactif. « Last Call », un jeu autobiographique de Nina Freeman et Jake Jefferies, est décrit par les créateurs comme un « jeu d’exploration de poèmes ». Mais ce que cela signifie vraiment, c’est que cela donne l’occasion d’entrer dans l’esprit de quelqu’un, dans ce cas une jeune femme qui est une survivante de violence domestique sur le point de déménager.

Comme tous les jeux de style vignette de Freeman, c’est profondément personnel, mais ce qui le rend puissant, c’est que nous devons parler dans nos microphones d’ordinateur pour avancer dans la maison, en faisant savoir à notre protagoniste que nous l’avons entendue et que nous sommes là pour elle. Nous ne sommes peut-être pas entièrement liés à son expérience, mais forcés de faire une pause et de vocaliser nos pensées, nous arrivons à comprendre le chaos émotionnel qui s’est produit.

7. ‘Overboard’ (iOS, Android, Nintendo Switch, Windows, Mac)

« Overboard » est un thriller à son plus charmant.

(encre)

Cette expérience narrative commence par un acte d’une extrême violence : une femme dans un mariage malheureux jette son mari dans l’océan.

Nous passons le jeu à discuter avec les autres sur le bateau, essayant de nous charmer pour éviter d’être pris pour meurtre. C’est un thriller à son plus délicieux, car « Overboard » explore la nature manipulatrice de la parole et comment nous sommes tous un peu en désordre émotionnel. Tout le monde sur le bateau a quelque chose à cacher, mais notre personnage a le plus à gagner, et avec le temps qui passe, nous avons des esprits à tromper, y compris le nôtre.

8. ‘Genesis Noir’ (Windows, Mac, Switch, consoles Xbox)

« Genesis Noir » parle de la quête de l’amour.

(Terre de chat sauvage)

Un jeu jazzy, souvent abstrait, sur la romance, l’évolution et la façon dont nous nous attardons sur le passé. Le style artistique du jeu – en partie un conte policier dur, en partie une bande dessinée malléable – prend constamment son envol, faisant traverser notre personnage à travers plusieurs cosmos oniriques.

Ce qui rend « Genesis Noir » captivant, c’est que chaque nouveau paramètre nous demande de réapprendre à communiquer avec le jeu – quelle action, par exemple, se produira si nous appuyons sur ce bouton ? Nous sommes dans un discours constant, nous engageant sur un chemin guidé qui donne l’illusion d’être un réalisateur d’histoires mais nous donne toujours un rôle actif – parfois nous reconstruisons la poterie narrative d’inspiration athénienne, ou, dans ses meilleurs moments, glissons un curseur pour improviser dans un combo de jazz. Fondamentalement, c’est un jeu qui nous invite à remplir les blancs avec nos propres expériences.

9. ‘Halo Infinite’ (consoles Xbox, Windows)

« Halo Infinite » est l’un des plus grands succès de la franchise « Halo », une célébration de l’amour de l’opéra spatial pour la bêtise, l’existentialisme et, bien sûr, le jeu de tir.

(343 Secteurs / Microsoft)

« Halo Infinite » se présente comme un charabia de science-fiction – enveloppant un câlin chaleureux autour de son dialogue ringard et se délectant de l’étrangeté de son scénario central des relations d’un homme avec des hologrammes féminins artificiellement intelligents. Tout au long, il plane comme un fantasme d’opéra spatial pulpeux et intemporel. La franchise « Halo » appartenant à Microsoft est devenue au cours des 20 dernières années le symbole du jeu de tir moderne – moins frénétique que « Doom », manquant du sérieux de « Call of Duty » et s’efforçant d’équilibrer la narration complexe avec un peu du mysticisme technologique.

Ce qui me frappe le plus avec « Halo Infinite », le jeu le plus « traditionnel » de cette liste, c’est son sens de l’humour, comment il vise à prendre quelque chose de sérieux – le jeu de tir vidéo – et à le rendre accessible à tous.

10. « Derrière le cadre : le plus beau paysage » (iOS, Android, Windows, Mac)

La plupart des énigmes de « Behind the Frame » permettent également à l’utilisateur de créer quelque chose.

(Silver Lining Studio / Jeux Akupara)

Considérez « Behind the Frame » comme un film d’animation interactif dans lequel des énigmes lumineuses rafraîchissent la mémoire du protagoniste. Les moments potentiellement dramatiques, comme lorsqu’un chat disparaît, sont résolus rapidement – ce n’est pas un jeu avec des problèmes à résoudre ou des objets à chasser. Astucieusement, la plupart des énigmes du jeu permettent aux utilisateurs de créer également quelque chose en remplissant la couleur d’une peinture ou en connectant des repères directionnels. « Behind the Frame » veut se concentrer sur la délicatesse des relations de ses personnages, la beauté du partage d’une conversation et aussi comment les obligations de la vie font que la plupart des connexions sont de nature éphémère.