10 jeux extrêmement retardés qui se sont avérés excellents de toute façon

Pour ceux d’entre nous qui n’ont pas une connaissance pratique du développement de jeux, le processus est indiscernable de la magie. À partir d’un vide, un somptueux environnement imaginaire est conjuré, vivant de possibilités et de systèmes en interaction. Imaginez que vous essayez de fixer une date sur la durée de ce processus.

Et pourtant, les développeurs le font, et nous les prenons à cœur. Et puis nous pleurons dans nos mains lorsque les jeux n’arrivent pas à leur date de sortie, car cela signifie que c’est probablement des ordures maintenant et nous finirons par dessiner des autographes de matières fécales sur les murs des toilettes comme dans Duke Nukem Forever parce que c’est ce que les jeux retardés vous font faire.

Cet article est là pour essuyer vos larmes et vous montrer la folie de cette pensée. Parce que de nombreux titres avec de graves problèmes de chronométrage s’avèrent très bien à la fin – mieux que bien, en fait. Des mondains absolus, comme ceux-ci.

Team Fortress était un mod Quake basé sur la classe qui a trouvé sa place dans la scène de modding Half-Life sous le nom de Team Fortress Classic. Valve, faisant un clin d’œil stoïque à la popularité du mod, a embauché les créateurs du mod et s’est mis au travail sur une version complète.

Et puis le monde s’est familiarisé avec Internet, la façon dont nous avons fait nos courses, travaillé, socialisé et joué a changé de nature. Les réseaux sociaux étaient nés. Les attaques terroristes et les occupations des États du Moyen-Orient ont laissé leur empreinte dans la culture occidentale. L’économie mondiale a commencé à vaciller vers une crise bancaire massive. Staind a fait toute sa carrière. Cela fait longtemps!

Puis Team Fortress 2 est sorti.

Nous nous attendions à ce que Gran Turismo profite du nouveau poids de la PS3 en 2006, surtout après une mystérieuse présentation de « Vision Gran Turismo » à l’E3 l’année précédente qui, en fait, a montré Gran Turismo 5.

Et même s’il n’y avait aucune mention de la simulation de course réaliste parmi les titres de lancement – ​​eh bien, ce ne serait pas long, sûrement ? Je déteste vous le dire, les gens qui lisent ceci en 2006, mais vous avez quatre ans à attendre pour GT5.

L’histoire simple et séculaire d’un enfant et d’un suricate-aigle-souris résolvant des énigmes ensemble a été racontée avec tendresse et une vraie beauté lorsque le dernier jeu de Team Ico nous a été présenté. Mais au moment où cela s’est produit, la plupart l’avaient presque abandonné.

Team Ico a fermé ses portes en 2011 et la PS4 est sortie en 2013, ce qui semblait mettre toutes les chances de son côté en voyant le jour. Mais avec un personnel réduit au studio japonais dirigé par Ueda-San, l’histoire touchante et ésotérique a été réalisée, au profit de tous.

Si seulement nous étions tous de si mauvais menteurs que les acteurs se tortillant et fronçant les sourcils de LA Noire. Il n’y aurait absolument aucune ambiguïté sur la raison pour laquelle votre café continue de s’épuiser du réfrigérateur de travail, pour commencer. Caroline.

Nous nous moquons, mais la technologie d’animation faciale était révolutionnaire pour l’époque, et le voyage du détective Cole Phelps à travers les nombreuses nuances de la saleté de LA à l’époque du vieil Hollywood LA valait la peine d’attendre six ans.

Bien que celui-ci ne soit qu’une période de deux ans entre l’annonce et la sortie, c’était un secret de polichinelle que Blizzard martelait une suite de StarCraft pendant beaucoup plus longtemps. Le développement a en fait commencé en 2003, et a été momentanément retardé pendant que les ressources étaient canalisées vers une version en ligne oubliée appelée World of Warcraft. Vous n’avez probablement pas entendu parler de cela, un genre de niche.

Les jeux RTS n’étaient plus du tout à la mode en 2010, mais cela n’avait pas d’importance : non seulement les courses étaient équilibrées sur le fil du rasoir, mais chaque mission de campagne comportait également une rotation qui vous faisait repenser. Même l’histoire était engageante. Dans un RTS !

L’inspiration pour cette liste et la preuve que les bonnes choses arrivent à ceux qui – eh bien, partez et jouez un peu à d’autres jeux, c’est Alan Wake de Remedy. Récemment remasterisé en 2021, il a commencé sa vie en tant que prototype en 2005 et a rapidement fait le buzz pour le récit décalé et le monde ouvert. Puis il fit nuit.

Apparaissant cinq ans plus tard sous la forme d’une quasi-émission télévisée sur un écrivain dont les créations l’attaquaient dans la réalité, Alan Wake a montré une fois de plus que Remedy a une voix de narrateur unique et un talent singulier pour réaliser des visions créatives ambitieuses et étranges.

Un autre jeu Blizzard dont la date d’annonce ne dit pas toute l’histoire. Sept ans, c’est bien sûr, mais le développement de Diablo III a en fait commencé en 2001, juste un an après la sortie du dernier jeu.

Le hack-and-slash extrêmement rejouable a eu quelques controverses à parcourir dans sa forme finale, comme une exigence toujours en ligne sur laquelle il n’a pas vraiment crié et des mécanismes de maison d’enchères mal conçus. Mais comme toujours avec Blizzard, le vernis a gagné à la fin.

En faisant abstraction de tout ce que nous tenons pour acquis sur l’industrie du jeu vidéo, vous jouez à Final Fantasy XV et vous vous dites : « Oui. Cela semble être quelque chose qui prendrait une décennie ou plus à faire.

Le système de cuisson à lui seul est l’un des mécanismes de jeu les plus étrangement détaillés de l’histoire, sans parler de la voiture volante, des gars étroitement liés qui y circulent et du monde inépuisable et merveilleux en dessous. Après une trilogie de sorties turgescentes de FFXIII, cela nous a rappelé pourquoi nous étions obsédés par les jeux Final Fantasy en premier lieu.

Les jeux mafieux n’ont jamais été des concurrents de GTA. 2K Czech, ou Illusion Softworks, comme on les appelait lors de la première sortie de Mafia, consistait à utiliser l’environnement comme un somptueux accompagnement de narration. Ce n’était pas une carte à parcourir, aspirant des icônes, mais un décor de film authentique d’époque que vous pouviez parcourir à volonté.

La suite aussi, bien qu’en termes plus ambitieux. Et il faut des années pour construire des décors de cinéma somptueux et authentiques que les studios et les consommateurs ont découverts à la fin des années 2000. Valoir la peine.

Ces horizons. Les recettes. Les histoires uniques que nous avons tous sur le fait d’être pris dans un orage ou d’apprendre à faire de la luge à l’aide de nos boucliers. Breath of the Wild s’est avéré être un jeu générationnel, et il a fallu pratiquement une génération pour se matérialiser.

Bien qu’il ait été officiellement annoncé en 2014, les travaux ont commencé dès 2011. Cela a laissé les fans de Zelda sans sortie principale pendant six ans – pas que quiconque se plaignait au moment où ils regardaient ces collines pastel.

Écrit par Phil Iwaniuk au nom de GLHF.

