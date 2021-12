10 jeux les plus attendus de 2022 sur PS5, Xbox Series X et Switch

2021 a été une année record pour la dernière génération de consoles de jeux. De nouvelles franchises surprenantes, des suites tant attendues, des jeux indépendants révolutionnaires – cette année avait tout pour plaire. Mais la nouvelle génération ne fait que commencer, et l’année prochaine devrait être encore plus excitante pour les joueurs. Essayer de deviner quels jeux réussiront et lesquels échoueront est toujours une course folle, mais voici nos jeux les plus attendus de 2022 à venir sur PS5, Xbox Series X et Nintendo Switch.

Les jeux les plus attendus de 2022

Horizon interdit à l’ouest | PS4, PS5 | 18 février

Horizon Zero Dawn était l’une des meilleures exclusivités PS4 jamais créées. L’aventure d’action à la troisième personne de Guerrilla Games a permis aux joueurs de contrôler Aloy, un archer qui a dû survivre dans un monde post-apocalyptique dangereux rempli de machines ressemblant à des animaux. Aussi excitant que soit le gameplay, l’histoire était tout aussi captivante. Si la suite peut être à la hauteur de l’original, cela pourrait être l’un des moments forts de 2022.

Anneau ancien | PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC | 25 février

From Software – le développeur derrière Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice et tous les Dark Souls – s’est associé au créateur de Game of Thrones, George RR Martin, pour créer un jeu d’action dark fantasy en monde ouvert. Que pourrait demander de plus un fan de ces jeux notoirement difficiles ?

Saints Row | PS5, PS5, Xbox Series, Xbox One, PC | 23 août

Après suffisamment d’années de stagnation, les franchises commencent à s’estomper. Nous l’avons vu se produire avec Far Cry, Assassin’s Creed et Halo, bien que certains aient réussi à renverser le script et à innover ces dernières années. En 2022, Volition va tenter de redynamiser Saints Row de la même manière. L’histoire est moins scandaleuse et le combat a été retravaillé, mais il semble encore y en avoir beaucoup ici pour les fans de longue date.

Starfield | Série Xbox, PC | 11 novembre

Bethesda lance ses jeux Elder Scrolls et Fallout depuis des décennies maintenant. L’année prochaine, la société prévoit de lancer une toute nouvelle propriété intellectuelle qu’elle a baptisée Starfield. Cela semble être le jeu le plus ambitieux de la société à ce jour, car les joueurs pourront sauter entre les planètes plutôt que les villes et les villages. Et, peut-être plus particulièrement, Starfield ne sera disponible que sur Xbox et PC.

Bayonetta 3 | Commutateur | 2022

Il y a beaucoup trop peu de jeux comme Bayonetta. Les beat-em-ups qui écrasent les boutons ressemblent souvent à des reliques du passé, mais Platinum sait comment les rendre frais et excitants. Cela fait plus de sept ans que Bayonetta 2 est sorti sur Wii U, et la suite arrive enfin l’année prochaine. Nous ne pouvons qu’espérer que les méchants démoniaques sont encore plus ridicules et que Bayonetta elle-même est encore plus meurtrière.

Dieu de la guerre Ragnarök | PS5, PS4 | 2022

Santa Monica Studio a complètement réinventé God of War avec une suite/redémarrage sur PS4 en 2018. Ce fut un succès retentissant, et les fans réclament une suite depuis. Cette suite arrive en 2022 et semble reprendre peu de temps après l’arrêt de son prédécesseur.

Soleils de minuit de Marvel | PS5, PS4, Xbox, Commutateur, PC | 2H 2022

L’équipe qui a créé XCOM travaille sur un RPG tactique rempli de personnages Marvel. Les jeux Marvel ont été aléatoires ces dernières années. Spider-Man et Guardians of the Galaxy étaient stellaires, mais Avengers était un fiasco. La liste de ce jeu au tour par tour comprendra Iron Man, Captain America, Wolverine, Blade et plus encore. Les joueurs pourront également créer leur propre héros personnalisé appelé The Hunter.

La légende de Zelda : suite de Breath of the Wild | Commutateur | 2022

Breath of the Wild est sorti le même jour que la Nintendo Switch en 2017. Près de cinq ans plus tard, c’est toujours le meilleur jeu sur Switch. Il y a eu de grands jeux depuis lors, mais aucun n’a dépassé le dernier titre Zelda. Par conséquent, chaque propriétaire de Switch espère contre tout espoir que Nintendo sortira réellement une suite en 2022, comme la société le dit. Nous ne savons pas grand-chose sur la suite, mais elle comportera vraisemblablement un autre monde ouvert massif à explorer par les joueurs.

pelle chevalier creuser | Commutateur | 2022

Shovel Knight reste l’un des meilleurs side-scrollers indépendants de ces dernières années, et l’équipe travaille toujours dur sur le spin-off – Shovel Knight Dig – qu’elle a annoncé en 2019. Comme son nom l’indique, plutôt que de se déplacer d’un côté à l’autre, vous creuserez pour trouver des trésors et combattre des ennemis dans Dig.

Tchia | PS5, PS4, PC | 2022

Tant de jeux en monde ouvert tournent autour de tirer sur des gens et de faire exploser des trucs, mais pas Tchia. Ce jeu vidéo à thème tropical est beaucoup plus paisible, et en tant que Tchia, vous avez la possibilité de prendre le contrôle des animaux et des objets que vous trouvez dans tout l’archipel. Il y a aussi un ukulélé jouable.

Ce sont nos jeux les plus attendus à venir en 2022.