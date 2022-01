10 jeux PlayStation 5 étonnamment bon marché malgré leur qualité | Jeux

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

métacritique, les Rotten Tomatoes des jeux vidéo. Dans Metacritic, ils notent toutes sortes de contenus, mais les amateurs de jeux vidéo l’utilisent pour savoir quels titres valent la peine compte tenu de leur score.

Et bien que cela soit quelque peu subjectif, il est toujours frappant de voir qu’un titre affiche un score très élevé attribué par des dizaines, voire des centaines de critiques et d’utilisateurs spécialisés qui ont pu tester ledit jeu.

Si vous êtes curieux, nous souhaitons aujourd’hui vous laisser quelques jeux PS5 qui ont 80 points ou plus dans Metacritic et que vous pouvez acheter dès maintenant pour les tester et juger selon vos propres critères.

Préparez donc la liste des Rois, car ensuite vous avez 10 jeux PS5 dont plus de 80 sur Metacritic que vous pouvez acheter pour moins de 35 euros.

Hadès (93)

Hades, le roguelike qui a conquis le cœur de tant de joueurs au cours des derniers mois continue de recevoir des éloges et une reconnaissance malgré le passage du temps. À présent est devenu le premier jeu vidéo à remporter un prix Hugo. Et il va sans dire que son score de 93 points sur Metacritic n’est pas surprenant.

Hades était déjà l’un des meilleurs jeux de 2020, de ces dernières années et le meilleur travail de Supergiant Games, et cette nouvelle version pour consoles Sony et Microsoft – avec ses améliorations techniques conséquentes – ne fait que le consolider. Ambroisie authentique.

Pour 19,99€

Boucle de la mort (88)

À travers de nombreux articles, nous avons essayé d’expliquer en quoi consiste Deathloop, et pourtant c’est quelque chose qui n’est pas compris jusqu’à ce que vous vous mettiez dans la peau de Colt – un meurtrier piégé dans le temps – et que vous en fassiez l’expérience par vous-même.

Arkane a récupéré quelques éléments de Dishonored pour nous donner Deathloop, un puzzle de meurtre avec des boucles dans le temps que nous avons trouvé passionnant. Au fur et à mesure que nous rencontrons Colt, nous maîtrisons ses compétences et progressons sur son plan directeur, amenez-nous à être complètement « à l’intérieur » de votre approche.

Pour 29,99€

Coupable Gear Strive (87)

Si vous voulez profiter d’un bon jeu de combat PS5, Guilty Gear Strive, le dernier titre de la saga Guilty Gear, est votre meilleur atout, développé et édité par Arc System Works.

Guilty Gear Strive est l’un des jeux de combat les plus spectaculaires, avec un gameplay adapté à tout utilisateur, même s’il est vrai que son objectif principal est la compétition en ligne. Ça oui, ses graphismes sont un vrai régal pour les yeux.

Pour 29,90 euros

Yakuza : comme un dragon (86)

Yakuza : Comme un dragon fr Une réinvention surprenante de la saga des gangsters Sega, consolidé en Occident au cours des cinq dernières années. Là où avant il y avait des beat’em up, il y a maintenant des combats au tour par tour ; où avant Kamurocho était, maintenant est Ijincho; là où Kazuma Kiryu était, est maintenant Ichiban Kasuga.

Tous les avantages narratifs et environnementaux de Yakuza sont toujours là, mais avec un autre protagoniste, une ville encore plus vivante que Kamurocho et des combats au tour par tour audacieux. Il souffre de certains des défauts historiques du J-RPG, mais est une bouffée d’air frais et un exemple de comment réinventer une saga. Si Ichiban Kasuga est un fan de Dragon Quest, c’est pour une raison.

Pour 24,99 euros

Chevalerie 2 (85)

Plus de huit ans plus tard, Torn Banner Studios est de retour avec la suite de Chivalry: Medieval Warfare, simplement appelée Chivalry 2.

Chivalry 2 repart du bon pied grâce à un système de combat profond et satisfaisant et une multitude d’options quand il s’agit de personnaliser notre personnage. Si vous voulez vous sentir comme de vrais chevaliers combattant des exploits médiévaux, ce jeu est fait pour vous.

Pour 24,99 euros

Contrôle : Édition Ultime (85)

Control: Ultimate Edition est la nouvelle édition de la dernière production des Finlandais Remedy Entertainment, créateurs d’Alan Wake ou de Quantum Break. Il s’agit de Control avec tout le contenu supplémentaire inclus, c’est-à-dire les deux DLC : « The Foundation » et « SMA ».

En plus d’être un excellent jeu, avec des mécaniques de tir très satisfaisantes et un univers qui va bien au-delà de l’histoire principale, la version console de nouvelle génération de Control: Ultimate Edition est un festin visuel.

Pour 29€

Röki (85)

Röki est une aventure graphique classique, l’une des aventures pointer-cliquer d’une vie, mais cherche à surprendre avec une esthétique unique et une intrigue émotionnelle. Développé par Polygon Treehouse et édité par United Label, il repose sur les préceptes de base du genre, les assaisonnant d’une pincée d’innovations à la fois graphiques et mécaniques, mais ce qui sous-tend l’aventure est un pur point and click.

Autant il essaie de se séparer des maux endémiques de son genre, autant Röki finit par tomber dans les mêmes platitudes que la plupart des jeux d’aventure pointer-cliquer, laisser l’innovation à d’autres domaines, l’esthétique étant celui qui profite le plus de la créativité en studio.

Pour 12,83 euros

F1 2021 (85)

Codemasters Formula 1 fait ses débuts sur les circuits de nouvelle génération avec F1 2021, un opus intergénérationnel qui est le premier publié par Electronic Arts et qui intègre quelques appendices aérodynamiques à la voiture des dernières saisons pour gratter quelques dixièmes du chronomètre, mais sans risque excessivement.

F1 2021 est un jeu de vitesse remarquable, surtout quand on monte dans la voiture et rencontre son excellente maniabilité. et avec ses grandes performances techniques. Les modes de jeu, en particulier Braking Point et le contenu rétro, auraient pu donner plus d’eux-mêmes, mais vous vous sentirez comme Hamilton et Verstappen en compétition pour la victoire en réalité.

Pour 34,89 euros

Jugement perdu (82)

Dans Lost Judgment, spin off de la saga principale Yakuza, on retrouve le détective Tak Yagami, avec son inséparable Kaito et les gars hauts en couleur qui déambulent dans Kamurocho – le quartier de Tokyo inspiré du Kabukicho – et Yokohama.

Sans déroger à la proposition des derniers jeux de la saga Yakuza, Lost Judgment ajoute de nouvelles mécaniques, une intrigue plus sérieuse qui traite de sujets très délicats, beaucoup de mini-jeux… ET conserve de superbes portraits de personnages et un sens de l’humour. C’est le troisième jeu de la série à être traduit en espagnol.

Pour 29,90 euros

Jugement (82)

Sega et le Ryu Ga Gotoku Studio nous présentent un point d’entrée exceptionnel pour la série. Si vous êtes submergé par le pas vers une saga qui compte déjà 7 épisodes, cela peut vous aider de savoir que Judgment n’exige pas que nous ayons joué à l’un des éléments ci-dessus.

Le jugement est un spin-off aussi cool que les jeux canoniques de la série Yakuza. Les améliorations visuelles rendent ce jeu de détective situé dans le quartier de Kamurocho à Tokyo encore plus impressionnant.

Pour 26,99 euros

C’est une occasion parfaite pour entrer dans la série et profiter de tout ce que le « quartier des gangsters » a à offrir, ce qui est le sens de Kamurocho.

