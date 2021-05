10 jeux pour Switch, PS4, PS5 et Xbox qui sont aujourd’hui à un prix avantageux | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous ne savez plus à quoi jouer sur votre console et que vous recherchez votre prochain jeu pas cher, ces titres pour PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series S | X et Nintendo Switch sont à un prix avantageux.

Nous comprenons parfaitement ce sentiment d’avoir beaucoup de jeux sur votre console ou sur votre PC et Je ne sais plus quoi jouer, en particulier lorsque vous aimez jouer de nouveaux titres au lieu de frapper le même encore et encore.

Si vous souhaitez acheter un nouveau jeu au meilleur prix pour votre console comme PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S ou Series X ou Nintendo Switch, nous avons pour vous une liste de quelques jeux qui vous intéresseront sûrement.

Ces titres sont des jeux bien connus de grands développeurs, certains best-sellers que ce serait bizarre si vous ne les possédez pas, et d’autres titres moins connus, mais Je suis sûr qu’il existe un jeu qui vous intéressera.

NBA 2K21

NBA 2K21 pour PS5 pour 29,95 € NBA 2K21 pour Xbox Series X pour 29,95 € NBA 2K21 pour PS4 Obtenez NBA 2K21 pour Xbox One pour 29,99 € Obtenez NBA 2K21 pour Nintendo Switch pour 14,95 €

À l’heure actuelle, il y a beaucoup de choses sur Amazon pour le dernier titre de la simulation de basket-ball préférée au monde, NBA 2K21.

Ce jeu n’a presque pas besoin d’être présenté, l’un des meilleurs titres conçu pour les consoles de la génération précédente et remasterisé pour les consoles de nouvelle génération comme la Xbox Series X et la PS5.

Non seulement vous pourrez rivaliser avec les équipes de la NBA, mais vous aurez également des jeux de rue dans The City, également dans un mode histoire appelé Ma carrière qui vous emmène des jeux de quartier à la NBA.

GTA V

GTA V pour PS4 pour 14,99 € GTA V pour Xbox One pour 16,19 €

Le fait qu’à ce stade, vous ne possédez toujours pas l’un des jeux les plus vendus de l’histoire n’est pas compris. GTA V est probablement l’un des meilleurs jeux du monde ouvert où vous devrez rendre compte de votre passé en tant que Michael De Santa, votre ami Trevor Philips et votre partenaire Franklin Clinton.

De plus, GTA V possède l’un des modes en ligne les plus complets, avec des mises à jour constantes avec de nouvelles missions. C’est un jeu de base à avoir qui vous donnera des centaines d’heures de divertissement.

Mortal Kombat 11

Mortal Kombat 11 pour PS5 pour 42,51 € Mortal Kombat 11 pour PS4 pour 18,90 € Mortal Kombat 11 pour Xbox One pour 16,89 € Mortal Kombat 11 pour Nintendo Switch pour 29,19 €

Avec l’arrivée du nouveau film Mortal Kombat, rien de tel que de revenir à ce jeu de combat classique comme Mortal Kombat 11.

Dans ce titre, vous avez tous les personnages bien connus de la saga et maintenant avec une personnalisation plus avancée. De plus, son nouveau moteur graphique permet de montrer plus en détail le plus classique de ce jeu: les détails gores. Ne convient certainement pas aux estomacs sensibles.

Spider-Man de Marvel

Obtenez Spider-Man de Marvel pour PS4 pour 18,99 €

Ce jeu est exclusif à PS4, mais c’est un jeu qui a été si bien accueilli par le public et les critiques que si vous avez une PlayStation, vous devez l’avoir oui ou oui.

Insomniac Games a réussi à créer l’un des meilleurs jeux Spider-Man jouables dans un monde presque ouvert centré sur New York, laissant des toiles d’araignée partout. Sur HobbyConsolas.com, ils l’ont analysé avec tous les niveaux de détail et le fait est que dans sa critique, il dit déjà tout avec cette phrase: «C’est amusant quand il le faut, c’est plein de scènes d’action rapides, de moments héroïques et cela devient très, très excitant “.

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour 18,99 euros sur disque et au format numérique pour moins de 8 euros.

FIFA 21

Il y a peu de jeux les plus joués et connus dans le monde. La franchise star d’EA Sports: FIFA 21. Ce jeu de football vous permet de contrôler toutes les facettes du jeu, vos joueurs, le club et aussi avec de nouvelles améliorations de jeu.

Ce jeu est déjà à un prix très bas sur presque toutes les plateformes. C’est le meilleur moment pour se procurer l’un des meilleurs jeux sportifs du moment.

Watch Dogs Légion

Watch Dogs Legion pour PS4 pour 34,90 € Watch Dogs Legion pour Xbox One pour 34,90 €

Watch Dogs Legion est l’un des titres les plus attendus d’Ubisoft après les succès de Watch Dogs et Watch Dogs 2.

Cette histoire centrée sur un Londres pas trop lointain transformé en un État totalement gardé qui opprime son peuple. Vous pouvez choisir n’importe quel personnage et devenir un hacker DedSec et affronter vos ennemis dans un grand monde ouvert.

Souhaitez-vous en savoir plus sur ce jeu? Dans HobbyConsolas, ils ont une analyse complète de ce jeu.

Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle

Obtenez Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle pour 22,39 €

Ce jeu hilarant pour Nintendo Switch rassemble Mario et les lapins idiots qui apparaissent dans Rayman. Mario + Lapins Crétins Kingdom Battle est un jeu pour toute la famille dans lequel vous devrez effectuer des missions avec votre équipe de héros et rétablir la paix dans le Royaume Champignon.

La meilleure chose est que ce jeu ne coûte que 22,49 euros sur Amazon dans l’édition standard au format physique.

Voici l’analyse de Mario + Rabbids Kingdom Battle pour découvrir à quoi ressemble le jeu.

Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla pour PS5 pour 40490 € Assassin’s Creed Valhalla pour PS4 pour 39,90 € Assassin’s Creed Valhalla pour Xbox One pour 39,90 €

Assassin’s Creed Valhalla apporte toute l’action de la saga Assassin’s Creed et de ses guerriers des côtes norvégiennes aux royaumes d’Angleterre. Dans cette édition, vous aurez l’opportunité de combattre tous vos ennemis dans un environnement nordique et mythologique.

Dans Assassin’s Creed Valhalla, vous deviendrez un Viking du 9ème siècle après JC. Vous serez un guerrier qui protège différentes régions pour forger des alliances avec les commandants à chaque endroit et faire valoir que votre colonie est la base de l’invasion des terres anglaises.

Il faut être deux

Get It Takes Two pour PS4 pour 35,99 € Get It Takes Two pour Xbox Series X et Xbox One pour 37,87 €

It Takes Two est un jeu parfait pour deux, d’autant plus qu’il s’agit d’un jeu coopératif pour PS4 et Xbox. Dans un ton de comédie romantique, vous deviendrez Cody ou May où vous devrez maîtriser les compétences et résoudre tous les obstacles rencontrés.

Il est obligatoire de jouer à deux, en ligne ou en personne avec deux manettes, mais c’est l’un de ces jeux parfaits pour les couples ou deux personnes qui vivent dans la même maison et partagent un bon jeu amusant.

Dieu de la guerre

Obtenez God of War pour 8,99 €

Un classique des exclusivités PS4 que vous pouvez obtenir dès maintenant pour un prix totalement ridicule. Il s’agit de God of War, l’un des plus gros succès PlayStation que vous pouvez désormais trouver sur Amazon pour 8,99 euros.

Ce jeu est le retour de Kratos, mais cette fois il n’est pas seul, il est aux commandes de son fils Atreus qu’il tente de transformer en guerrier. Une relation père-fils difficile où les deux devront surmonter de nombreuses épreuves et se battre pour rester en vie.

