Ce seraient les premiers rendus du Redmi 10, un téléphone Xiaomi bon marché avec des spécifications haut de gamme. Le nouveau téléphone portable pas cher de xiaomi est déjà très proche d’être annoncé, non seulement parce qu’il a passé la certification FCC il y a trois semaines, mais parce que quelques rendus et spécifications viennent […] More