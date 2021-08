10 jeux qui méritent un remake ou un remaster

1. Champ du Roi

From Software a fait irruption dans le jeu grand public grâce à Hidetaka Miyazaki et à la série Souls. Demon’s Souls, Dark Souls, Bloodborne et Sekiro: Shadows Die Twice étaient tous des classiques instantanés et certains des meilleurs jeux de la génération de jeu moderne.

Mais avant même que Miyazaki et Souls ne prennent de l’importance, From Software existait depuis longtemps; son premier jeu était un titre de lancement pour la Playstation 1. Depuis lors, il a créé quelques propriétés qui se sont démarquées, telles que Armored Core et Shadow Tower. Mais ce que je pense mérite vraiment le traitement remake/remaster, c’est la série King’s Field.

Lorsque le premier King’s Field est sorti aux États-Unis, de nombreux critiques américains l’ont jugé trop lent et laborieux, et pas aussi rapide que Doom. Parce qu’à l’époque, s’il s’agissait d’un jeu à la première personne, il fallait le comparer à Doom. Mais le fait est que, à la base, ces jeux étaient absolument fantastiques. La montée en niveau et les ennemis étaient incroyablement bien équilibrés, et l’exploration était toujours gratifiante. Les jeux ont fait un travail fantastique pour gérer les risques et les récompenses pendant l’exploration, avec une pléthore d’armes, d’armures et d’équipements que votre personnage pouvait trouver, ce qui a vraiment aidé à votre progression sans se sentir complètement brisé.

Les jeux avaient une ambiance intéressante et effrayante dans leurs labyrinthes, et avec une bonne dose d’imagination, beaucoup de ces zones étaient vraiment obsédantes et effrayantes. Mais ces graphismes en blocs de l’ère PlayStation ne résistent certainement pas aujourd’hui, en particulier dans les premiers jeux de la série. Bien qu’il y ait eu une suite PS2 bien plus belle dans King’s Field: The Ancient City, même cela pourrait utiliser un bon coup de pouce.

Avec une refonte graphique et un remaniement de certains des donjons des jeux précédents, je pense vraiment qu’une collection King’s Field Remastered serait un joyau absolu – et il y a suffisamment de fans de From Software aujourd’hui pour trouver un large public.