10 jeux vidéo les plus vendus de tous les temps

Les ordinateurs ont été créés pour aider l’humanité dans les calculs et autres opérations complexes. En 1958, cependant, le tout premier jeu vidéo a été créé. Cela a déclenché sans le savoir un nouveau phénomène qui allait bientôt couvrir le monde entier. De nos jours, nous avons toutes sortes de titres et de genres différents. Vous aimez les jeux de sport ? Ou peut-être des jeux de type sim ? Ou même des stratégies en temps réel. Il y a un jeu vidéo pour tout le monde, même s’ils ne s’en rendent pas compte.

Mais vous êtes-vous déjà demandé quels sont les titres les plus populaires ? Parmi les milliers de jeux, quels sont ceux qui ont le plus attiré l’attention ? Dans cette liste, nous examinons dix des jeux vidéo les plus vendus de tous les temps. Cela inclut les titres de console, les titres PC et, bien sûr, les titres multi-plateformes. Donc, quel que soit votre appareil préféré, vous avez probablement joué à quelque chose d’inclus ici. Alors plongeons-nous !

Étant l’un des premiers jeux de toute une génération, Tetris a changé notre façon de jouer. La version Nintendo du jeu est sortie le 14 juin 1989 et s’est vendue à plus de 43 millions d’exemplaires dans le monde. Il est important de noter que ce nombre n’inclut aucune de ces vieilles consoles portables grises que beaucoup d’entre nous avaient à l’époque, donc Tetris a en fait atteint beaucoup plus de gens.

La satisfaction de mettre en place quelques rangées uniquement pour les « éliminer » avec un seul bloc tombant est presque impossible à reproduire. C’est encore mieux si vous attachez un ensemble VR moderne et jouez à l’effet Tetris trippant et surréaliste.

La Nintendo Wii propose de nombreux jeux qui visent à vous faire bouger pendant que vous jouez. Wii Fit est l’un des plus populaires d’entre eux avec plus de 43,8 millions de ventes après son lancement le 1er décembre 2007.

Comme vous pouvez le deviner par son nom, l’objectif du jeu est de vous mettre en forme, tout en rendant l’exercice amusant. Il utilise également le périphérique Wii Balance Board, qui ajoute une nouvelle couche à l’ensemble de l’expérience Wii. Donc, si vous cherchiez à faire du yoga, de la musculation, de l’aérobic et/ou des exercices d’équilibre sous forme de jeu, Wii Fit est fait pour vous et pour près de 44 millions d’autres personnes !

Notre huitième place dans cette liste est dédiée à la huitième entrée de la série Mario Kart. Cet épisode de Party Racer est sorti le 29 mai 2014 et s’est vendu à 45,53 millions d’exemplaires. Le plaisir inégalé donne au jeu un attrait ridiculement large, et la simplicité des commandes l’aide encore plus. De toute façon, qui n’aime pas jeter des peaux de banane partout sur la piste ?

Le jeu est sorti à la fois pour Wii U et Switch, ce qui l’a rendu populaire car Nintendo Switch est rapidement devenu l’une des consoles les plus désirées. Donc, que vous ayez l’ancienne Wii U ou la plus récente Switch, vous pouvez monter dans l’un des karts de fantaisie et Blue Shell vos amis.

Les différentes versions de Pokémon sont sorties entre le 27 février 1996 et le 16 juin 2000, selon les régions. Tous combinés ont vendu plus de 47,52 millions d’exemplaires aux futurs maîtres Pokémon. L’anime a jeté les bases de la popularité du jeu, l’intégrant profondément dans l’air du temps culturel pour les années à venir.

Qui ne veut pas aller dans la nature et chasser des animaux mystiques pour devenir le plus grand dresseur ?

Quoi que nous disions sur le légendaire jeu Super Mario Bros. ne rendra pas justice à l’influence de cette franchise. Sorti le 13 septembre 1985, le jeu s’est vendu à plus de 58 millions d’exemplaires, ce qui fait de Mario et Luigi les plombiers les plus populaires au monde.

Manger des champignons et sauter partout en essayant de sauver la princesse peut ne pas sembler le plus grand des intrigues pour un jeu de nos jours, mais c’était plus que suffisant en 1985 pour que Super Mario Bros. devienne l’un des titres les plus révolutionnaires de tous les temps. Tout le monde connaissait les raccourcis, les schémas de saut et les endroits avec des bonus cachés après avoir passé des centaines et des centaines d’heures devant l’écran de télévision.

Le 20 décembre 2017 marque le jour du lancement de PlayerUnknown’s Battlegrounds (également connu sous le nom de PUBG) sur PC. Le genre bataille royale était une chose même avant cela, mais PUBG était la raison pour laquelle il a explosé en popularité. Apparemment lassé du genre de jeu de tir en arène saturé, il avait l’impression que tout le monde s’était tourné vers ce jeu de tir plus lent et plus méthodique où chaque match est différent du précédent.

Le jeu s’est vendu à plus de 70 millions d’exemplaires sur plusieurs plateformes et restera à jamais dans le panthéon du jeu vidéo.

Sorti officiellement le 19 novembre 2006, le quatrième jeu le plus vendu de tous les temps a touché plus de 82,9 millions de personnes dans le monde. Les cinq sports inclus dans le pack sont le tennis, le baseball, le bowling, le golf et la boxe, tous contrôlés en se balançant autour des contrôleurs de mouvement, imitant les mouvements de votre avatar à l’écran.

Tout le monde aime lancer une balle de baseball et lancer des crochets sauvages dans votre salon – tout est amusant et ludique jusqu’à ce que vous tapiez sur votre téléviseur. Pour tous ceux qui cherchent à être un peu plus en forme, Wii Sports offrait un moyen amusant de faire circuler votre sang.

La version Electronic Arts de Tetris est sortie le 12 septembre 2006, pour les appareils mobiles. Il s’est vendu à 100 millions d’exemplaires, grâce à son accessibilité et sa familiarité. C’est aussi Tetris – l’un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps – en déplacement. C’est une proposition difficile à refuser.

Quoi de mieux pour grignoter le temps en attendant un rendez-vous ?

GTA 5 est un titre en monde ouvert développé par Rockstar Games, mais vous le saviez déjà. Il est sorti le 17 septembre 2013 et depuis lors, il s’est vendu à plus de 150 millions sur plusieurs plateformes. Le jeu propose une campagne solo axée sur l’histoire, mais son essor en popularité est venu d’ailleurs : GTA Online.

GTA Online a permis aux joueurs d’assumer leur propre personnalité, d’accomplir des missions complexes et de montrer leurs gains mal acquis à leurs amis et ennemis. C’est un plaisir sans fin de bac à sable. GTA 5 n’est rien de moins qu’une définition de genre.

Il n’y a probablement même pas un seul enfant au monde qui n’aime pas jouer avec l’un de ces jouets de construction de blocs tels que Lego. Depuis le 18 novembre 2011, tout le monde pouvait jouer avec des blocs virtuels dans Minecraft. Tout en étant également un jeu de survie stimulant, Minecraft offre une créativité illimitée, où le seul obstacle à la création de quelque chose est, littéralement, les limites de votre imagination. Les gens ont même fabriqué des téléphones fonctionnels qui peuvent appeler de vrais téléphones dans le monde réel. C’est ahurissant.

Minecraft s’est vendu à plus de 238 millions d’exemplaires depuis son lancement initial. Alors que certains des jeux de cette liste sont arrivés ici grâce à l’accessibilité et à un large attrait, Minecraft est arrivé ici en offrant de la profondeur et des possibilités. Il existe de nombreuses copies, mais rien n’est aussi bon que l’original. Vous savez à quoi ressemblent ces blocs Lego hors marque – des ordures !

Écrit par Stoyan Trayanov au nom de GLHF.

