10 joueurs de Premier League qui devraient être en mouvement dans la fenêtre de transfert de janvier

La fenêtre de transfert de janvier est dans moins d’un mois et les clubs de Premier League mettront déjà des plans en place.

Alors que de nombreuses équipes apprendront leurs propres faiblesses au cours des premières semaines de la saison, les joueurs en apprendront également davantage sur leurs propres situations chez leurs employeurs actuels.

Harry Kane n’a pas marqué en Premier League cette saison

Qu’un joueur ne soit pas en faveur de son manager actuel ou qu’il ait l’impression qu’il est devenu trop grand pour son club, il y aura un certain nombre de joueurs de haut niveau qui sont susceptibles de remplir les dernières pages alors que l’attention se tourne vers le prochain transfert. la fenêtre.

talkSPORT.com a examiné dix joueurs qui devraient chercher un mouvement en janvier…

Rahim Sterling

Sterling a joué un rôle diminué sous Pep Guardiola ce trimestre

La star de Manchester City a fait une figure très frustrée ce trimestre.

Après avoir presque guidé l’Angleterre vers la gloire à l’Euro 2020, Sterling espérait une grande saison à l’Etihad Stadium où il pourrait s’imposer comme la principale force d’attaque du club.

Malheureusement, cela ne s’est pas produit, le joueur de 26 ans tombant plutôt dans la hiérarchie derrière Phil Foden et la nouvelle signature de 100 millions de livres sterling Jack Grealish.

Et, avec des gens comme Barcelone qui seraient intéressés, Sterling pourrait bien chercher à poursuivre ses options quelque part où il serait considéré comme l’homme principal.

Harry Kane

Harry Kane n’a pas marqué en Premier League cette saison

La saga de l’été ne risque pas d’être terminée…

Harry Kane a ressemblé à une coquille de lui-même et, avec Tottenham arrachant à peine des arbres, il est difficile de les voir correspondre à ses ambitions.

Manchester City était le club fortement lié au joueur et, compte tenu de son manque d’avance devant le but jusqu’à présent cette saison, c’est un lien qui pourrait bien se rétablir dans les semaines et les mois à venir.

Mais, le président des Spurs, Daniel Levy, le laissera-t-il partir?

Paul Pogba

Pogba a été lié à des déménagements au Real Madrid, au PSG et à la Juventus

Le milieu de terrain de Manchester United est certainement confronté à un avenir incertain au club.

Le contrat de Pogba doit expirer à la fin de la saison et, aucun nouvel accord n’ayant encore été conclu, il semble de plus en plus probable qu’il passe à autre chose.

Janvier sera la dernière chance de United de récupérer des frais pour le jeu.

Et, avec le Real Madrid, la Juventus et le Paris Saint-Germain tous précédemment liés, il se peut que le joueur soit autorisé à partir dans deux mois, ou le perde pour rien l’été prochain.

Donny Van de Beek

Van de Beek a tenté de déménager à Everton cet été, mais Man United lui a opposé son veto.

Le Néerlandais en disgrâce ressemble certainement à quelqu’un qui pourrait essayer de passer à autre chose après un début de carrière cauchemardesque à Man United.

Van de Beek a eu du mal à gagner du temps de jeu ce trimestre et avec la montée des frustrations, il pourrait être autorisé à passer à court ou à long terme.

Everton a été lié au joueur, après avoir vu une offre de le signer en prêt repoussée cet été.

Les rapports dans ses Pays-Bas natals ont largement affirmé que l’ancienne star de l’Ajax n’était pas contente à Old Trafford et, s’il réussit, il sera sûrement autorisé à partir à la recherche d’un football régulier en première équipe.

James Ward-Prowse

Ward-Prowse était lié à Aston Villa au cours de l’été

Le skipper de Southampton ressemble à un joueur qui gagnera un gros coup avant trop longtemps.

Ward-Prowse a scellé un retour dans l’équipe d’Angleterre, avec une convocation tardive pour remplacer Kalvin Phillips, blessé, et compte tenu de ses performances pour les Saints, il semble qu’il aurait pu devenir trop grand pour le club.

Malgré les performances toujours solides du milieu de terrain, Southampton a l’une des pires séries de l’histoire de la Premier League, n’ayant remporté que quatre de ses 28 derniers matches de championnat.

Au moment d’écrire ces lignes, le club de la côte sud est 17e du classement, un point au-dessus des trois derniers, et avec Ralph Hasenhuttl sous forte pression, il semble très probable qu’ils seront impliqués dans une bataille de relégation.

Aston Villa était étroitement liée au milieu de terrain au cours de l’été et il ne serait pas surprenant qu’eux, ou quelqu’un d’autre, vienne frapper en janvier.

Ross Barkley

Les jours de Ross Barkley à Chelsea sont clairement comptés

Ce fut l’une des plus grandes surprises de l’été que le milieu de terrain de Chelsea n’ait pas bougé.

Oui, il est toujours à Chelsea.

Barkley est actuellement dans le désert à Stamford Bridge et, sans avenir sous Thomas Tuchel, il est sûrement temps pour lui de passer à autre chose.

Qu’il parte en prêt ou à titre permanent, l’ancien homme d’Everton est trop beau pour pourrir dans les réserves et donc un déménagement en janvier doit être une priorité pour le joueur.

Ainsley Maitland Niles

Maitland-Niles veut quitter Arsenal après avoir été frustré par le manque d’occasions en équipe première

L’homme d’Arsenal a fait une figure frustrée avec des opportunités limitées sous Mikel Arteta.

Après avoir passé du temps à West Brom la saison dernière, le milieu de terrain polyvalent cherchait un départ au cours de l’été qui ne s’est jamais concrétisé, au grand dam du joueur qui a exprimé son mécontentement sur les réseaux sociaux.

Son besoin de football en équipe première n’a pas été satisfait, ayant été principalement utilisé comme remplaçant en Premier League jusqu’à présent cette saison, et donc Maitland-Niles poussera presque certainement à s’éloigner dans la fenêtre de transfert de janvier.

Allan Saint Maximin

.

Saint-Maximin a été superbe pour la Premier League

Newcastle United est la définition d’une équipe à un seul homme, et c’est grâce à l’attaquant passionnant.

Saint-Maximin est un véritable favori des fans à St James’ Park mais, avec le club qui semble destiné à une nouvelle bataille de relégation, il ne fait aucun doute que le Français mercuriel de 24 ans mérite mieux.

La question de savoir si Newcastle lui permettrait de partir est certainement à débattre, mais il serait très surprenant que ses services ne soient pas recherchés par les clubs en Angleterre et à l’étranger.

Alexandre Lacazette

.

Lacazette est sans contrat l’été prochain et n’a pas encore signé de prolongation

Les jours de l’attaquant d’Arsenal au club semblent certainement comptés.

Lacazette est en fin de contrat cet été et, compte tenu de l’importance de son salaire, il semble presque certain qu’il sera autorisé à partir.

Janvier sera la dernière chance pour le club de récupérer les frais de transfert d’un joueur au cours de la dernière année de son contrat, et il est donc probable que les Gunners feront tout leur possible pour encaisser un joueur qui est actuellement hors du premier photo d’équipe à l’Emirates Stadium.

Phil Jones

.

Le défenseur cherchera à relancer sa carrière après une blessure

La fenêtre de transfert de janvier pourrait être énorme pour le défenseur de Manchester United.

Après des années de lutte mentale et physique, le joueur de 29 ans a retrouvé la forme et est enfin de retour en lice au niveau de l’équipe première.

Cependant, une opportunité dans l’équipe de Ralf Rangnick est peu probable compte tenu de la concurrence pour les places.

Jones a signé un nouveau contrat à Old Trafford en juin 2019, pour le garder au club jusqu’en 2023.

Cela signifie qu’il lui reste encore deux ans sur son contrat actuel avec United, mais un manque de chances en équipe première pourrait voir le club autoriser l’ancien international anglais à partir en prêt, pour renforcer sa forme physique et profiter du football en équipe première après des années d’absence. de l’image.

