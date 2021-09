10 joueurs qui n’y croyaient pas beaucoup au début et qui sont devenus des stars dans les ligues majeures

En dessous de 10 joueurs de baseball auquel ils ne croyaient pas longtemps avant, pendant ou après leur signature et qui sont devenus des stars dans le base-ball de MLB (Grandes ligues).

Alfonso Chico Carrasquel

Le Vénézuélien a été initialement signé par les Dodgers de Los Angeles, qui l’ont échangé aux White Sox de Chicago et à l’arrêt-court, même s’il était le troisième Vénézuélien à jouer dans MLB Après son oncle Alejandro El Patón Carrasquel et Jesús El Comisario Ramos, le célèbre et populaire a mis le Venezuela sur la carte des ligues majeures et est devenu la première star vénézuélienne du Big Show, qui a lancé la tradition de l’arrêt-court vénézuélien dans le chapiteau et aussi avec celui des meilleurs arrêts-courts du monde viennent du Venezuela.

Chico Carrasquel a ouvert la voie à Luis Aparicio, le seul Temple de la renommée vénézuélien (Hall of Fame) à ce jour en MLB et à d’autres arrêts-courts vénézuéliens tels que David Concepción, Oswaldo Guillén et Omar Vizquel, entre autres.

Roberto Clément

Le Portoricain est passé des Dodgers aux Pirates et est devenu pour beaucoup le meilleur joueur latino qui a joué dans les ligues majeures, dont l’héritage a dépassé les terrains et est resté si pertinent au fil du temps malgré sa mort mouvementée , qu’ils ont demandé au MLB qu’il retire le numéro 21 des équipes, ainsi que le 42 de Jackie Robinson, c’est à quel point l’héritage de Clemente est grand, mais bien au-delà de ses chiffres ou de ses statistiques.

Kenny Lofton

La rumeur veut qu’il ait été échangé aux Indians de Cleveland pour racisme sur les Astros de Houston, il a failli être la recrue de l’année de la Ligue américaine en 1992, de 1993 à 1999, il a été quatre fois parmi les votes du joueur le plus utile (MVP). . , a remporté quatre gants d’or et a été élu à six All-Star Games.

Pedro Martinez

Un autre joyau que les Dodgers ont lâché, cette fois plutôt aux Expos de Montréal où le Dominicain a commencé à montrer tout ce qu’il pouvait faire depuis le monticule de MLB surtout avec les Red Sox de Boston où il a fait sa marque à la fois en saison régulière, au All-Star Game et en séries éliminatoires, même en soulagement.

Bob Abreu

Les Astros de Houston ne l’ont pas protégé lors du repêchage d’expansion de 1998, en particulier parce qu’ils avaient également leur compatriote Richard Hidalgo sur lequel ils ont décidé de parier et vous savez ce qu’ils ont tous les deux fait dans les ligues majeures, en particulier Bob Abreu avec les Phillies de Philadelphie.

Albert Pujols

Le dominicain a été choisi au 13e tour du repêchage MLB par les Cardinals de San Luis et mis en scène par Tony La Russa presque à contrecœur en raison de la blessure du célèbre et populaire contrat de millionnaire Bobby Bonilla, et le reste appartient aussi à l’histoire, la même histoire que Pujols continue d’écrire dans le Grandes ligues cette fois, les Dodgers se dirigent vers 700 circuits.

Johan Santana

Les Astros de Houston ne l’ont pas protégé et l’ont perdu lors du repêchage Regal 5 contre les Marlins de la Floride, mais le Vénézuélien a terminé avec les Twins du Minnesota et a été le premier lanceur vénézuélien à remporter 20 matchs en saison régulière de MLB, qui a également remporté le Cy Young Award pour un lanceur vénézuélien, en a remporté deux et a été l’un des lanceurs les plus dominants du Grandes ligues entre 2004 et 2010 jusqu’à ce que des blessures l’obligent à se retirer prématurément du baseball.

José Altuve

Le Vénézuélien n’a pas été autorisé à aller aux essais à cause de sa taille et les Astros ne lui ont offert que 15 000 $ à signer, ce dont il s’en fichait, puisqu’il ne voulait que la chance de jouer, Altuve a gagné depuis les World Series, jusqu’à le MVP et gagne actuellement 29 millions de dollars par an en MLB seulement en salaire,

Fernando Tatis Jr.

Échangé par les White Sox de Chicago aux Padres de San Diego contre James Shields, le Dominicain est une star dans le Grandes ligues Depuis ses débuts en 2019 notamment au point des home runs et en 2021 il a signé un contrat avec les Padres pour 340 millions de dollars, bien qu’il soit sujet aux blessures, mais c’est son talent.

Ronald Acuña Jr.

Le Vénézuélien a signé pour seulement 100 000 $ et est devenu une star depuis 2018 en MLB, lorsqu’il a remporté le prix de la recrue de l’année, il a frôlé les 40-40 et est un candidat MVP constant, même à 50-50 et ces 100 000 $ se sont transformés en un contrat de 100 millions de dollars dans une prolongation avec les Braves. Atlanta.