10 leaders climatiques noirs luttant pour la justice environnementale et raciale ⋆ .

(LR) Activistes environnementaux Leah Thomas

et Rue Mapp; et Michael Regan, administrateur de l’EPA (Photo:

Contrairement à ce que nous voyons dans le courant dominant, le mouvement climatique n’est pas majoritairement blanc. Bien que l’incapacité de raconter une histoire complète et le manque de représentation raciale dans la sphère organisationnelle persistent, la vérité est que les Noirs sont depuis longtemps les intendants de la planète.

Pour célébrer Jour de la Terre, theGrio met en lumière quelques leaders qui ont eu un impact durable dans la conservation, la science du climat, l’administration gouvernementale et l’organisation à la base.

Mavynee «La dame de la plage» Betsch

MaVynee Betsch était une arrière-petite-fille du fondateur d’une compagnie d’assurance et l’un des premiers millionnaires afro-américains, Abraham Lincoln Lewis. En tant que résidente d’American Beach, en Floride, que Lewis a fondée, Betsch a passé sa vie à protéger le lieu de vacances historiquement noir des développeurs et a fait don d’environ 750000 $ à des organisations environnementales au cours de sa vie.

Fait amusant: Dr. Johnetta Betsch Cole, la première femme noire à devenir présidente du Spelman College, est sa sœur.

Dr Robert Bullard

Dr Robert Bullard (Photo: drrobertbullard.com)

Qualifié à juste titre de “ père de la justice environnementale ”, le Dr Robert Bullard a commencé ses recherches sur le racisme environnemental dans les années 1970. Sa femme, avocat Linda McKeever Bullard avait pris un cas, maintenant connu sous le nom de Bean vs Southwestern Waste Corp au nom de résidents de banlieue noirs qui voulaient empêcher une décharge de se déplacer dans leur quartier et il est devenu le premier du genre.

L’étude initiale du Dr Bullard à Houston a conduit à une vie de recherche et depuis lors, il a écrit 18 livres, a été doyen de la Barbara Jordan-Mickey Leland School of Public Affairs de la Texas Southern University et est coprésident du National Réseau de justice environnementale noire.

John «Planet Walker» Francis

John «Planet Walker» Francis (Photo: PlanetWalk.org)

En 1971, l’écologiste et voyageur expert John Francis a été tellement perturbé par un déversement de pétrole qu’il a vu dans la baie de San Francisco qu’il a juré de cesser d’utiliser des véhicules à moteur. Au lieu de cela, il a marché partout pendant 22 ans et a voyagé d’un océan à l’autre à travers les États-Unis. Au fil du temps, Francis est devenu connu sous le nom de «PlanetWalker» et en 1991, il a été nommé Ambassadeur de bonne volonté du Programme des Nations Unies pour l’environnement auprès des communautés de base du monde. Il est également le fondateur de l’organisation Planetwalk.

Lire la suite: “ Ce qu’il y a pour nous ” parle des préoccupations environnementales des Noirs

Léa Thomas

Peu de temps après le meurtre de 2014 Michael Brown, Florissant, Missouri Leah Thomas a inventé le terme «écologisme intersectionnel» pour aborder le lien entre la justice raciale et le climat. Elle est la créatrice du blog éco-lifestyle Fille verte Leah et La plateforme environnementaliste intersectionnelle, une communauté en ligne prônant «pour la justice environnementale + l’inclusivité dans l’éducation environnementale + les mouvements»

Rue Mapp

Rue Mapp prend la parole lors de l’événement Find Your Park / Encuentra Tu Parque de la National Park Foundation à bord du Creole Queen pendant le week-end du Festival Essence le 7 juillet 2018 à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane. (Photo de Josh Brasted / . pour la National Park Foundation)

Rue Mapp est le fondateur d’Outdoor Afro – une organisation à but non lucratif dont la mission est «d’inspirer les relations et le leadership des Noirs dans la nature». Mapp a fondé l’organisation en 2009 après avoir initialement lancé un blog pour cultiver une communauté de passionnés de plein air et maintenant Outdoor Afro est une ressource incontournable pour les explorateurs noirs avec des chapitres dans 42 villes à travers le pays.

Leah Penniman

Avec son livre primé en 2018, «Farming While Black», l’activiste Leah Penniman a déniché des siècles d’injustices que les agriculteurs noirs ont endurés aux États-Unis En tant que fermière elle-même, Penniman cite le pouvoir de cultiver durablement sa propre nourriture comme une solution climatique et mouvement de libération. L’organisation qu’elle a cofondée, Soul Fire Farm, vise à démanteler le racisme au sein de l’industrie alimentaire par le biais de livraisons de produits alimentaires locaux, de formations d’agriculteurs activistes et de programmes politiques.

Jacqui Patterson

Jacqui Patterson (Photo: Twitter)

Jacqueline Patterson est directrice du programme de justice environnementale et climatique de la NAACP, qui se concentre sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la création d’un accès à une énergie propre et le renforcement de la résilience climatique au sein des communautés de couleur. Patterson a également fourni un leadership éclairé sur les intersections entre les droits des femmes et le changement climatique et a été analyste des politiques des droits des femmes pour l’ONG Actionaid International.

Michael S. Regan

Michael Regan, administrateur de l’Agence de protection de l’environnement, témoigne devant le comité des crédits du Sénat dans le bâtiment du bureau du Sénat Dirksen sur Capitol Hill le 20 avril 2021 à Washington, DC. (Photo par Chip Somodevilla / .)

En mars dernier, Michael S. Regan est entré dans l’histoire en devenant le premier homme noir à devenir administrateur de l’Agence de protection de l’environnement (EPA). Avant sa nomination à l’EPA, Regan était secrétaire du Département de la qualité environnementale de Caroline du Nord. À ce poste, il a négocié un règlement aux côtés du groupe de justice environnementale, Duke Energy, qui a abouti au plus grand nettoyage de cendres de charbon de l’histoire du pays.

Lire la suite: CBC applaudit les nominations de Biden-Harris comme un pas vers la justice environnementale

Warren M. Washington

Warren M. Washington (Photo: cgd.ucar.edu)

Le chercheur pionnier Warren Morton Washington est actuellement scientifique principal au National Center for Atmospheric Research (NCAR) et a été nommé au National Science Board en 2002. En 1975, Washington et son collègue scientifique et collègue du NCAR Akira Kasahara a créé l’un des premiers modèles informatiques du climat terrestre qui utilise la physique pour prédire les modèles atmosphériques.

Dr Beverly Wright

Dr Beverly Wright (Photo: Agence américaine de protection de l’environnement)

La Dre Beverly Wright est la fondatrice du Deep South Center for Environmental Justice, coprésidente du National Black Environmental Justice Network et une chercheuse renommée. Le Dr Wright a dirigé des recherches sur la pollution chimique qui nuit de manière disproportionnée aux communautés noires du corridor chimique de la Louisiane et du Mississippi et a élaboré un programme scolaire élémentaire sur le climat. En mars, elle a été nommée par le président Joe Biden au Conseil consultatif sur la justice environnementale de la Maison Blanche.

Êtes-vous abonné à Le nouveau podcast de theGrio «Chère culture»? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui!

Partager