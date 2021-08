10 magnifiques photos de NYY — Site des White Sox

Ils l’ont construit et tout le monde vient.

La Major League Baseball a construit un parc de 8 000 places en bas de la rue du stade Field of Dreams, et les Yankees de New York et les White Sox de Chicago y joueront jeudi.

Vous avez déjà vu les uniformes que les deux équipes porteront, et le Apple Pie Hot Dog (sérieusement) fabriqué par Guy Fieri qui sera servi aux fans.

Mais vraiment : la pièce maîtresse de tout cela est le terrain. Et vous devez voir celui qui a été mis en place pour le jeu.

Voici une collection de photos d’en haut et à proximité :

Ils l’ont construit, nous viendrons ! Notre équipe est ravie de se rendre à Dyersville ce soir pour un avant-goût de #MLBatFieldofDreams – sous nos lumières et juste à côté du décor de film emblématique que nous avons allumé il y a plus de 30 ans. Rêves deviennent réalité! pic.twitter.com/WnB6nMBJub – Musco Lighting (@MuscoLighting) 7 août 2021