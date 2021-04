10 maillots mythiques de la NBA

La NBA C’est la compétition de basketball par excellence. Les meilleurs athlètes de ce sport y ont concouru et y concourent. Tout au long de l’histoire, les joueurs aiment Magic Johnson, Michael Jordan ou LeBron JamesIls, parmi beaucoup d’autres, ont captivé les fans du monde entier avec leur talent pour briser la jante rivale avec puissance, faire des passes impossibles ou bloquer les tirs adverses. Pour honorer ces grands athlètes, nous avons sélectionné dix maillots de joueurs légendaires de la NBA que tout fan de basket aimera. Elles toutes brodé avec les noms et numéros de chaque joueur et réalisé par fabricants d’origine des kits. Ongle occasion unique de profiter de la phase finale c’est de la saison porter la chemise de votre joueur ou équipe favorite

Magic Johnson – Lakers de Los Angeles (1984-1985)

Magic Johnson portait le n ° 32 sur les Lakers de Los Angeles.

Le leader mythique des Los Angeles Lakers à l’époque du showtime, Magic Johnson. À 2,06 mètres de haut, il a joué dans la position de base et son style joyeux et coloré a captivé toute une génération qui a vu comment, entre 1979 et 1991, 5 bagues de champion de la NBA. Il a joué dans ce qui est peut-être la rivalité la plus connue de l’histoire du basket-ball aux côtés de Larry Bird, son ennemi et ami des Boston Celtics.

Larry Bird – Celtics de Boston (1985-1986)

Larry Bird’s 33 est une légende des Boston Celtics.

Larry Bird, la légende des Boston Celtics, a réussi à s’imposer trois championnats NBA avec les verts formant un trio légendaire aux côtés de Kevin McHale et Robert Parish. Silencieux, compétitif et travailleur, Bird a été l’un des meilleurs avant-toits que le concours a connu en rendant hommage à l’expression mythique de ‘race blanche, tireur’. Un joueur qui a augmenté encore plus à la Celtics de Boston pour aider à en faire l’équipe la plus victorieuse de l’histoire de la NBA.

Dennis Rodman – Chicago Bulls (1997-1998)

Dennis Rodman était l’un des gars les plus durs de la NBA.

Michael Jordan était le chef de la Chicago Bulls dans les années 90, Mais c’est Dennis Rodman qui a fait le «sale» travail de défense. Sept fois meilleur rebondeur et meilleur joueur défensif reconnu de la NBA lui a valu les galons d’être l’un des athlètes les plus remarquables, capable de défendre les meilleurs joueurs de la ligue. Son intensité dans le jeu, ajoutée à son attitude controversée et ses coupes de cheveux bizarres ont encore accru la renommée de ce joueur.

Allen Iverson – Philadelphie 76ers (2000-2001)

Allen Iverson est le joueur le plus célèbre de l’histoire des Philadelphia 76ers.

Un joueur rapide, vertigineux et avec une grande capacité à marquer dans toutes sortes de situations. Ces attributs définissent Allen Iverson, la base qui est devenue l’un des meilleurs buteurs de l’histoire de la NBA et a même dirigé une équipe comme le Philadelphie 76ers aux finales du championnat. Au début du 21e siècle, Iverson est tombé amoureux des nouvelles générations de spectateurs avec son jeu.

Hakeem Olajuwon – Houston Rockets (1996-1997)

Le maillot fusée Rockets a marqué une époque.

L’une des meilleures techniques de lancer de crochet en NBA c’est Hakeem Olajuwon, le centre nigérian qui a réalisé deux bagues de champion avec les Houston Rockets. ‘Le rêve‘, comme ils le surnommaient, il était la star d’une équipe sur laquelle ils ne pariaient pas pour remporter le titre. Le tee-shirt d’Olajuwon des fusées avec la fusée dans la zone avant c’est tout un héritage pour les fans de basket et la NBA.

Tony Parker – San Antonio Spurs

Les San Antonio Spurs ont régné au 21ème siècle et Tony Parker a été l’un de ses bastions.

le seul acteur européen qui a réussi à gagner 4 bagues de champion Tout au long de l’histoire de la NBA et avec un rôle de premier plan a été Tony Parker. La garde française a joué dans le San Antonio Spurs où il a remporté un grand succès avec Tim Duncan et Manu Ginobili et a même réussi à être le MVP de certaines finales. Tôt ou tard, Parker sera intronisé au Temple de la renommée, mais pour l’instant, il peut toujours profiter de son jeu et de son capacité à marquer dans les moments décisifs.

Patrick Ewing – Knicks de New York (1991-1992)

Les New Yorks Knicks sont l’une des franchises les plus emblématiques de la NBA.

Il n’a jamais remporté de championnat NBA mais est devenu l’un des Les joueurs les plus emblématiques des New York Knicks. Patrick Ewing était l’un des les pivots les plus dominants de son temps avec une grande capacité à marquer, rebondir et bloquer. Cela l’a amené à être l’un des Les joueurs les plus connus du Madison Square Garden. Il a dû vivre à l’époque de Michael Jordan et des Chicago Bulls, ce qui l’a privé de plus grands succès au niveau collectif.

Michael Jordan – ‘Space Jam’

Kit de Michael Jordan dans le film ‘Space Jam’.

Michael Jordan est considéré le meilleur basketteur de tous les temps et l’un des meilleurs athlètes au monde. Telle était sa grandeur qu’il a même joué dans un film d’animation dans lequel il a joué au basket avec les charismatiques Looney Tunes dans le célèbre Space Jam. Le maillot des Chicago Bulls de Jordan est tout un souvenir de son temps, mais celui qu’il porte dans le film avec «Bugs Bunny» est unique. Un T-shirt pour les fans de Michael Jordan, de basket et de cinéma.

Stephen Curry – Golden State Warriors (2017-2018)

Les Golden State Warriors sont l’une des équipes qui ont créé le plus de fans ces dernières années.

Il ne concourt en NBA que depuis 9 saisons, mais Stephen Curry est déjà là appelé à être un joueur mythique. Il a réalisé deux bagues de champion avec le Guerriers de l’état d’or, une équipe qu’il a créée pour le placer parmi les favoris chaque saison et recruter une grande légion d’adeptes. Sa grande capacité à marquer et surtout pour le en jeter trois d’une longue distance Ce sont les caractéristiques d’un joueur qui, à l’avenir, restera dans les mémoires comme l’un des plus grands. Le maillot Warriors est déjà un tout signe d’identité du basket offensif et fluide et Curry, une référence.

LeBron James – Cavaliers de Cleveland (2017-2018)

LeBron James, comme Michael Jordan, porte le numéro 23.

Joueur de basketball le plus dominant de ces derniers temps C’est LeBron James. Sa condition physique ainsi que sa capacité à comprendre le jeu et ses capacités techniques ont fait de lui un joueur qui contribue à tous les niveaux. A) Oui, a obtenu 3 titres de champion, a disputé 5 finales, a battu toutes sortes de marques et de records et il semble toujours ne pas avoir atteint son plafond. Gagner plus de championnats ou pas, LeBron James est déjà l’un des athlètes les plus légendaires et les plus spectaculaires que le monde ait jamais vus. Son maillot Cleveland Cavaliers est un souvenir de la franchise qui l’a vu faire ses débuts et mûrir en tant que joueur et dans lequel il continue de se battre pour remporter des titres après celui obtenu en 2016.

Ceci est notre sélection mais si ce que vous recherchez est quelque chose de différent vous pouvez le trouver dans la boutique officielle de la NBA.

* Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont mis à jour à partir du 04-02-2018