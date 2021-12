10 meilleures actions à surveiller dans le nouveau FNB de transparence CTRU de Cathie Wood

ARK Invest La PDG Cathie Wood a lancé aujourd’hui un nouveau fonds négocié en bourse (ETF) et, comme d’habitude, les investisseurs sont intéressés. Les ETF de transparence ARK (CHAUVES-SOURIS:CTRU) a commencé à négocier sous le ticker CTRU aujourd’hui, le neuvième fonds sous le domaine de Wood. Contrairement à nombre de ses fonds perturbateurs, CTRU sera géré passivement.

Source : viewimage/Shutterstock.com

Le fonds indexera des actions qui offrent des voies de communication transparentes, ouvertes et cohérentes avec les investisseurs. Comparé à la majorité des fonds ARK gérés activement, CTRU semble beaucoup plus conservateur. Peut-être à juste titre.

Presque tous les fonds ARK, sauf le ARK Technologie autonome et robotique ETF (CHAUVES-SOURIS:ARKQ), sont en baisse pour l’année. Le plus grand perdant, le ETF Révolution génomique ARK (CHAUVES-SOURIS:ARKG), a glissé de 31 % depuis le début de l’année. Les performances médiocres ne sont pas non plus passées inaperçues. Le fleuron du bois ETF Innovation ARK (NYSEARCA :ARKK) a perdu 1,4 milliard de dollars depuis juin.

Malheureusement, les difficultés des autres fonds de Wood ont jeté un lourd nuage sur les débuts de l’ETF CTRU. Cependant, le gestionnaire de fonds a toujours un public dévoué et ARKK peut vanter une excellente année 2020.

Dans cet esprit, quelles actions composent le nouveau FNB Transparence ? Et pourquoi vaut-il la peine de s’y intéresser ?

Qu’est-ce que l’ETF ARK Transparency ?

Comme mentionné précédemment, le fonds privilégie avant tout la transparence. L’ETF CTRU suit les 100 entreprises les plus ouvertes, en fonction de la fréquence de divulgation, de l’image publique et de la présence de poursuites en cours.

L’indice sous-jacent a apparemment enregistré des gains annualisés de 34,7 % d’octobre 2016 à septembre 2021. Selon la fiche technique du CTRU, la transparence est une catégorie à forte croissance :

« ARK pense que la transparence améliore les performances des entreprises tout en bénéficiant au bien-être des personnes. La transparence implique ouverture, communication, responsabilité et confiance. … ARK pense que les entreprises transparentes ont moins de frictions, ce qui pourrait conduire à des opportunités de croissance exponentielles.

À l’instar des fonds ESG, les secteurs considérés comme nocifs pour les personnes, comme l’alcool, les jeux de hasard et les combustibles fossiles, sont exclus de l’indice. Les banques ne sont pas non plus incluses.

L’ETF ARK Transparency détient actuellement de fortes participations dans des actions technologiques, avec 42% des actions entrant dans cette catégorie. Cela inclut certains perturbateurs historiques, comme Tesla (NASDAQ :TSLA).

Quels autres noms rejoignent Tesla sur la liste ?

10 meilleures actions à surveiller dans l’ETF CTRU

Nvidia (NASDAQ :NVDA) prend la première place de la liste. CTRU détient actuellement 96 actions de la société, soit 1,51 % du fonds.

MaxLinéaire (NYSE :MXL) arrive en deuxième position, avec 410 actions représentant un poids de 1,46 %.

Enphase Énergie (NASDAQ :ENPH) est n°3 sur la liste. Les 134 actions de la société d’énergie solaire représentent 1,45 % de l’ETF. société d’automatisation américaine Teradyne (NASDAQ :TER) est quatrième, avec 184 actions représentant 1,42 %

Cloudflare (NYSE :RAPPORTER) est également présent sur la liste, avec 178 actions représentant 1,35%.

Énergie de floraison (NYSE :ÊTRE) arrive à la cinquième place. L’ETF CTRU contient 1 080 actions de la société, également pour 1,35 % de poids.

HP (NYSE :HPQ) est également un acteur important de l’ETF Transparency, avec 740 actions d’une valeur de 1,34%. Le fabricant de véhicules électriques est bon pour 26 actions, soit 1,33%. La première entreprise de vêtements sur la liste, Boucle (NYSE :BKE), est présent pour 514 actions valant 1,25% de l’ETF. Pour compléter la liste, intuition (NASDAQ :INTU). L’ETF Transparency détient 38 actions d’INTU, représentant 1,24 % du fonds.

À la date de publication, Shrey Dua n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.