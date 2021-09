10 meilleures applications d’authentification à deux facteurs pour Android

L’authentification à deux facteurs est un outil de sécurité populaire et puissant. Il vous oblige à vérifier que vous vous êtes réellement connecté au compte auquel vous vous êtes connecté. Cela ajoute une touche personnelle. Pour pirater votre compte, quelqu’un aurait besoin de plus que votre mot de passe et votre nom d’utilisateur. Bien sûr, ce n’est pas une solution ultime. Cependant, il est agréable d’avoir une couche de sécurité supplémentaire. Cela aide vraiment à empêcher les pirates de s’emparer de vos affaires. Il existe quelques applications décentes pour cela, bien que la plupart des sites utilisent votre numéro de téléphone pour la messagerie texte. Ceux qui souhaitent utiliser des applications d’authentification n’ont que quelques bons choix. Voici les meilleurs pour Android !

Authentificateur 2FA

Prix: Libérer

2FA Authenticator est un excellent choix pour l’authentification TOTP à six chiffres. C’est une application simple avec une interface utilisateur de base et elle fonctionne plutôt bien. Vous pouvez également ajouter votre clé secrète manuellement ou via un code QR si vous le souhaitez. Celui-ci n’a pas une tonne de fonctionnalités, mais il fait le travail qu’il promet de faire de manière adéquate et sans problème. Bien sûr, sa simplicité empêche des choses comme la personnalisation dans une certaine mesure, mais cela fonctionne néanmoins bien.

Authentificateur Aegis

Prix: Libérer

Aegis n’est pas l’application d’authentification à 2 facteurs la plus populaire, mais elle est en fait assez bonne. Il chevauche beaucoup avec andOTP mais ajoute quelques fonctionnalités au sommet. Par exemple, vous pouvez verrouiller l’application et entrer uniquement après avoir utilisé un code PIN, un mot de passe ou un déverrouillage par empreinte digitale. Cette couche de sécurité supplémentaire est en fait assez agréable. L’application prend en charge les méthodes HOTP et TOTP et devrait prendre en charge la plupart des sites sur Internet. Enfin, vous pouvez sauvegarder votre compte et exporter vers un nouvel appareil lorsque vous en obtenez un et importer également depuis Authy et andOTP. L’application est également open source. Vous pouvez consulter le code ici si vous voulez le voir.

andOTP est l’une des nouvelles applications d’authentification à deux facteurs de la liste. C’est totalement gratuit et open source. L’application prend également en charge le protocole TOTP. Ce n’est pas l’application la plus compliquée et c’est probablement pourquoi les gens l’aiment jusqu’à présent. Il n’a besoin que de quelques autorisations et la description du Play Store vous en parle toutes. Certaines autres fonctionnalités d’andOTP incluent plusieurs options de sauvegarde, un mode sombre et la compatibilité avec Google Authenticator. Les connaisseurs peuvent consulter le code open source ici.

Authy par Twilio

Prix: Libérer

Authy by Twilio est l’une des applications d’authentification à deux facteurs les plus fiables. Il fonctionne de la même manière que les variantes de Google et Microsoft. Vous en obtenez des codes et les utilisez pour authentifier votre connexion. Cela fonctionne plutôt bien. L’application est également fournie avec une prise en charge hors ligne, la synchronisation des appareils et prend en charge les sites Web et les types de comptes les plus populaires. C’est une bonne solution si vous ne voulez pas utiliser les applications de Google ou de Microsoft. Il est également totalement gratuit, sans publicité ni achat intégré. Authy est bon pour ce qu’il fait.

Authentificateur OTP gratuit

Prix: Libérer

FreeOTP Authenticator est une application d’authentification gratuite et open source. Il fonctionne avec les comptes les plus populaires, notamment Facebook, Google et bien d’autres. Vous bénéficiez également d’une assistance pour les sites de productivité tels que GitHub. Il offre également un soutien aux entreprises tant qu’elles prennent en charge TOTP et HOTP. Cela en fait une solution assez bon marché pour les petites entreprises. Ce n’est pas l’option la plus populaire pour les applications d’authentification, mais elle fonctionne exceptionnellement bien. Nous n’avons eu aucune plainte réelle et la plupart des critiques de Google Play non plus.

Authentificateur Google

Prix: Libérer

Google Authenticator est sans doute l’application d’authentification à deux facteurs la plus populaire. Google le recommande pour tous vos comptes Google. Cependant, cela fonctionne également pour une variété d’autres sites Web. Certaines des autres fonctionnalités incluent la prise en charge de Wear OS, un thème sombre et une prise en charge hors ligne. C’est celui que j’utilise personnellement tout le temps. Il n’y a pas de raison particulière à cela car toutes les applications de cette liste fonctionnent aussi bien. Il se trouve que c’est le premier que j’ai installé. Dans tous les cas, c’est totalement gratuit, c’est propre, ça marche et c’est largement supporté. Le seul point douloureux est le processus de configuration et ce n’est même pas si mal.

Authentificateur Microsoft

Prix: Libérer

Microsoft Authenticator est le plus grand concurrent de Google Authenticator. C’est populaire, cela fonctionne bien et cela fonctionne pour des choses autres que les applications Microsoft. Sinon, il s’agit en fait d’une application assez simple, un peu comme Google Authenticator. Vous vous connectez à un site ou à une application, il vous demande un code et vous ouvrez cette application pour en obtenir un. Nous recommandons généralement Google Authenticator aux personnes qui utilisent beaucoup les services Google. Il en va de même pour Microsoft. Ceux qui utilisent beaucoup Microsoft seront probablement plus à l’aise avec celle-ci que la plupart des autres applications de la liste. Il est également gratuit, sans publicité ni achat intégré.

Authentificateur TOTP

Prix: Gratuit / 5,99 $

TOTP Authenticator est une application d’authentification TOTP super basique et efficace. Celui-ci fonctionne comme la plupart des autres dans l’espace, il n’y a donc pas grand-chose d’autre. Cependant, celui-ci ajoute un thème sombre, des widgets, une prise en charge du scanner d’empreintes digitales et une prise en charge multiplateforme avec les navigateurs iOS et Google Chrome (via une extension). Il existe également une synchronisation dans le cloud afin que tout changement que vous apportez soit visible sur tous vos appareils. Maintenant, toute la synchronisation dans le cloud est un sac mélangé car elle met tous vos codes en ligne, mais les développeurs promettent que la génération de jetons n’a lieu que sur vos appareils et jamais dans le cloud. En tout cas, c’est l’une des dix meilleures options.

Applications d’authentification individuelles

Prix: Libérer

Certaines applications et services utilisent leurs propres méthodes d’authentification à deux facteurs. Ceux-ci se présentent généralement sous la forme d’applications distinctes spécifiquement pour cette application ou ce service. Quelques exemples notables incluent LastPass Authenticator pour les utilisateurs de LastPass, Blizzard Authenticator (lié au bouton ci-dessous) pour les comptes Blizzard, et Yahoo utilise également un système vraiment unique comme celui-ci. Fondamentalement, pour les comptes Yahoo, chaque application Yahoo fonctionne comme une application d’authentification à 2 facteurs tant que vous êtes connecté. J’ai personnellement utilisé Yahoo Fantasy Sports à plusieurs reprises pour me connecter à mon compte sur mon ordinateur. En tout cas, ce ne sont pas communs mais ils sont assez bons.

Autres options pour l’authentification à 2 facteurs

Prix: Gratuit (généralement)

De nombreux sites Web, banques et autres entreprises utilisent l’authentification à 2 facteurs sans utiliser d’application distincte. Par exemple, ma banque me permet d’envoyer un e-mail, un SMS ou de recevoir un appel téléphonique avec un code vers mon application bancaire lorsque je me connecte avec un nouvel appareil. Parmi les exemples marquants de sites qui le font, citons Twitter, Facebook et même Google lorsque vous choisissez de ne pas utiliser son application d’authentification. Même mon thermostat (Ecobee) utilise une authentification à 2 facteurs lors de la connexion à mon compte. De plus, de nombreuses banques utilisent une méthode similaire. L’avantage est que vous obtenez le jeton directement à partir du site auquel vous souhaitez vous connecter. L’inconvénient est d’attendre que ce jeton arrive. S’il y a des sites que vous utilisez qui n’utilisent pas d’applications d’authentification à 2 facteurs et utilisent leur propre truc à la place, nous vous recommandons fortement de l’activer.