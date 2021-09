10 meilleures applications de chat pour les joueurs pour Android

in

La plupart des plates-formes de jeux ont des applications de nos jours, y compris Steam, Xbox et PlayStation. La plupart d’entre eux ont un accès complet aux options de chat de la plate-forme. Par exemple, vous pouvez rejoindre une soirée Xbox Live avec l’application Xbox. Steam a une application dédiée uniquement pour son chat textuel. PlayStation a pris du retard pendant de nombreuses années, mais a depuis inclus la fonctionnalité dans son application officielle. J’ai personnellement utilisé le chat de groupe Xbox pour jouer à Minecraft avec des amis sur mon téléphone. Vous pouvez également toujours envoyer et recevoir des messages texte, tout comme vous le pouvez sur votre console actuelle. Cela ne remplacera pas Discord, mais c’est un ajout intéressant, surtout si vos amis sont verrouillés sur une plate-forme que vous ne possédez pas et que vous jouez à des jeux avec crossplay (comme Destiny 2).

