10 meilleures applications de drones pour Android pour améliorer votre vol

Cet article a été initialement publié sur notre site partenaire DroneRush.com

Envie de piloter votre nouveau drone ? Bien sûr que oui, mais d’abord, vous devez vous assurer d’avoir tous les outils dont vous avez besoin pour voler en toute sécurité. Cela inclut le dernier logiciel non seulement pour l’application de drone pour contrôler votre drone, mais aussi pour des outils supplémentaires pour améliorer votre expérience de vol.

Aujourd’hui, tout tourne autour des applications supplémentaires que vous pouvez installer pour tirer le meilleur parti de votre expérience de vol, ce sont quelques-unes des meilleures applications de drones.

À compter du 21 avril 2021, il existe des exigences d’identification à distance pour voler aux États-Unis, vous n’avez pas à vous en soucier aujourd’hui, mais elles affecteront tous les pilotes d’ici septembre 2023. Avant de voler, assurez-vous de connaître les lois sur les drones dans votre Région.

Meilleures applications de drones :

Tout d’abord, un peu de théorie. Qu’espérez-vous accomplir avant ou avec votre vol ? Peut-être que vous essayez de garder cela légal, en vous assurant de pouvoir voler dans un endroit spécifique, il existe une application pour cela. Peut-être recherchez-vous un service de journalisation pour vous aider à suivre vos vols, il existe également des outils pour cela, ou peut-être souhaitez-vous simplement un bulletin météo. Vos besoins varieront également en fonction de votre drone – un drone avec caméra a des besoins différents d’un drone de course, par exemple.

Allez-y et parcourez la liste pour avoir une idée des fonctions qu’une application non-fabricant peut vous servir. Nous espérons vous aider à trouver quelque chose de nouveau et utile.

1. Google Earth

Comme vous le savez bien, la première chose que vous devrez faire avec n’importe quel drone (après l’avoir enregistré) est de trouver un endroit pour le piloter. La vérité est qu’il existe aujourd’hui des applications de cartographie dédiées aux drones sur notre liste, elles sont excellentes pour montrer où il est sûr de voler. Des endroits sûrs pour voler est une chose, mais avant d’en arriver là, pourquoi ne pas parcourir Google Earth pour trouver des endroits exceptionnels pour voler. Google Earth est gratuit pour votre appareil mobile et disponible sur le Web également.

2. Carte aérienne

Airmap est l’un de ces outils qui fait bien plus que simplement cartographier un emplacement de vol potentiel ou vous aider à tenir un journal de votre vol. Avec le soutien de sociétés comme Microsoft et Qualcomm, sans parler des joueurs de drones comme Yuneec, Airmap devient rapidement l’outil de facto pour le vol commercial de drones. Ne laissez pas leurs outils commerciaux de cartographie de drones, de géorepérage et d’enregistrement des vols vous effrayer, l’utilisation des alertes de trafic en temps réel dans leur application mobile est une valeur suffisante. Consultez Airmap pour vos besoins de base ou pour votre entreprise de pilotage commercial.

3. B4UFly de la FAA

Restons très simples : la FAA est l’entité qui applique les lois sur les drones aux États-Unis, et c’est leur application qui vous indique où et quand vous pouvez voler. Je pourrais m’arrêter là, mais je pense que vous devriez savoir que B4UFly est parfois un peu autoritaire, vous disant que vous ne pouvez pas voler dans certains endroits où vous le pouvez. Cela dit, l’application fournit l’une des listes d’aéroports les plus détaillées, affichant le rayon de 5 milles de chacun. En cas de doute, l’application B4UFly vous permet d’accéder à la source des informations juridiques sur les vols de drones aux États-Unis.

Si votre drone pèse 0,55 lb ou plus, vous devez vous enregistrer auprès de la FAA et apposer votre numéro d’enregistrement sur l’engin. Le processus est simple, mais il vous en coûtera 5 $ et vous devez avoir au moins 13 ans. Cette inscription vous exposera aux règles de la FAA pour le vol de drone, avec lesquelles nous vous recommandons fortement de vous familiariser. Drone Rush peut aussi vous aider :

Si vous voyagez contre rémunération ou toute autre forme de compensation, vous devez opérer selon un ensemble de règles différent et posséder une licence de drone commercial. Nous l’appelons la partie 107, ce n’est pas trop difficile à obtenir, mais il faudra un certain temps pour apprendre toutes les règles. Nous voulons vous aider à apprendre les règles et à obtenir votre licence commerciale, consultez notre matériel de formation de pilote de drone.

4. Survolez

Hover est une application sous-estimée, fournissant des informations de cartographie et de localisation telles que fournies par Airmap, mais ajoute ensuite des informations météorologiques. En un coup d’œil, Hover peut vous dire si vous pouvez voler en toute sécurité. Compte tenu de la visibilité, du vent, de l’emplacement et plus encore, Hover n’est peut-être pas la seule application de drone dont vous avez besoin, mais si vous deviez vous en tenir à une seule, une application comme celle-ci est certainement un pari solide. Saisissez Hover pour votre appareil mobile maintenant.

5. Déploiement de drones

Ensuite, il y a une application que nous avons hésité au début à inclure. Nous espérions dresser une liste des meilleures applications de drones qui ne se concentraient sur aucun fournisseur, la vérité est que DJI est un acteur tellement important, et cette application est tellement cool que nous n’avons pas pu résister. Si vous possédez à peu près n’importe quel drone DJI du Phantom 3 et plus récent, jetez un œil à DroneDeploy comme contrôleur alternatif pour votre machine volante. L’application fournit une planification de vol avancée et un contrôle autonome pour votre drone. Sélectionnez un chemin de coordonnées et regardez votre drone suivre l’itinéraire, faites en sorte que l’application contrôle l’exposition de la caméra en déplacement et bien plus encore. Découvrez DroneDeploy maintenant.

6. Prévisions UAV

Se concentrant presque entièrement sur la météo, UAV Forecast s’efforce de fournir des informations détaillées sur le vent et la météo pour vous aider à décider si vous pouvez voler en toute sécurité. Indiquez à l’application les paramètres de votre drone, elle pourra alors rapidement indiquer si c’est ou non aujourd’hui le jour pour voler. Une gamme d’informations de pilotage est fournie, y compris la vitesse et la direction du vent, le refroidissement éolien et la température, la couverture nuageuse, la visibilité, etc. Pour ne pas être surpassé par d’autres applications, UAV Forecast fournit également une cartographie avec des zones d’exclusion aérienne visibles. Vérifiez-le pour vos besoins météorologiques.

7. Faucon minou

Voyons, nous avons couvert des applications qui vérifient la météo, des applications qui ont des cartes avec des listes de zones d’exclusion aérienne, des cartes avec des informations de trafic aérien actives, des applications qui conservent les journaux de vol et vous aident à suivre vos drones, maintenant pour une application qui fait tout de ce qui précède. Kittyhawk : Drone Operations est une application et une plate-forme robustes, comprenant tout, des vérifications avant vol à l’analyse après vol. Kittyhawk est une application et une plate-forme ambitieuses prêtes à vous faire décoller et à profiter au maximum de votre temps dans le ciel.

8. Sun Surveyor (Soleil et Lune)

Si vous avez déjà été à l’extérieur… Je vais juste arrêter ça là. La photographie en extérieur est presque entièrement une question de gestion de la lumière du soleil, ce n’est jamais plus vrai qu’avec la photographie par drone, car il n’y a pas d’ombre là-haut. Au lieu de deviner où seront le soleil et la lune, pourquoi ne pas le savoir avec certitude, Sun Surveyor le fait avec une grande précision. La position parfaite du soleil ou de la lune n’est qu’à une application. Sun Surveyor (Soleil et Lune) coûte 7,99 $ pour Android.

9. Vérifier

Assurance. Qu’on l’aime ou qu’on la déteste, l’assurance est une partie importante de la vie moderne. Contrairement à votre assurance auto ou habitation, que vous payez une prime chaque mois, Verifly fait quelque chose de différent, l’assurance à la demande. L’idée est simple, vos vols, notamment commerciaux, sont soit trop peu nombreux, soit trop étalés et imprévisibles pour vous engager dans une couverture d’assurance à temps plein. Verifly vous permet d’enregistrer votre heure de début et votre heure de fin, puis de ne payer que ce que vous utilisez. Il commence à environ 10 $/h. Cliquez sur les boutons de téléchargement ci-dessous pour voir plus de détails sur la couverture réelle. Les polices sont souscrites par Global Aerospace, Inc.

10. Litchi pour drones DJI (considération particulière)

Nous savons tous que vous avez besoin des applications officielles DJI GO, DJI GO 4 et DJI Fly pour piloter vos drones DJI préférés, n’est-ce pas ? Tort! Il existe quelques applications alternatives qui peuvent prendre le contrôle de votre DJI Mavic Pro, DJI Spark, drone de la série DJI Phantom et plus encore, la meilleure de ces applications que nous avons essayées à ce jour Litchi. Le nom complet de l’application est long, mais explique la plupart de ce qu’elle fait, Litchi pour DJI Mavic / Phantom / Inspire / Spark est une application robuste qui conserve la même sensation que les applications DJI, mais elle fait les choses un peu différemment. Fondamentalement, si vous voulez, si vous recherchez le meilleur de l’application DJI, ainsi que quelques nouvelles friandises, Litchi vaut bien votre considération. Les vols de waypoint et la fonctionnalité VR/FPV intégrée sont les facteurs clés qui m’ont attiré vers Litchi. De riches fonctionnalités et fonctions comme celles-ci sont à portée de main grâce au prix courant de 24,99 $ pour l’application, ce qui peut être au-delà de ce que beaucoup pourraient envisager.

C’est tout pour aujourd’hui, nous espérons que vous avez trouvé une ou deux nouvelles applications pour améliorer vos vols, ou tirer le meilleur parti des images aériennes capturées après coup. Il s’agit d’une première liste avec beaucoup de place pour grandir et mûrir, tout comme le marché des drones, alors veuillez nous contacter dans les commentaires si vous souhaitez discuter d’autres applications qui, selon vous, appartiennent ici.

Bonus : Google Wing Aviation OpenSky

Les gens de Google s’amusent. OpenSky est une application simple pour découvrir les limitations de l’espace aérien et acquérir l’autorisation LAANC pour voler dans l’espace aérien contrôlé. Le premier lancement de cette application a très peu de fonctionnalités, car nous ne pouvions pas voir d’autres vols dans notre région, drones ou avions habités, et nous ne pouvions pas non plus confirmer que nos vols enregistrés non-LAANC dans OpenSky signalaient d’autres applications et cartes pour voir notre lieu de vol.

Si vous ne vous souciez pas des extras que des applications comme Airmap peuvent fournir, OpenSky est un outil rapide pour vous autoriser à voler.