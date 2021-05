10 meilleures applications de karaoké pour Android

Le karaoké est une activité populaire. Les gens vont dans les bars, chantent leurs chansons préférées et s’amusent. Il est également possible de le faire à la maison. Cependant, le processus est un peu plus compliqué. Heureusement, les smartphones peuvent aider à combler le fossé. Vous aurez peut-être encore besoin de haut-parleurs ou de quelque chose, mais votre téléphone est parfaitement capable de faire du karaoké. Voici les meilleures applications de karaoké pour Android. Ce sont également les meilleures applications de karaoké gratuites puisque presque toutes les applications de karaoké ont une version gratuite.

Nous souhaitons également donner une mention honorable à Google Maps (Google Play). Vous pouvez l’utiliser pour trouver des bars de karaoké ou des endroits qui vendent du matériel de karaoké. Cela s’écarte de l’objectif de la liste, mais c’est un choix évident pour ceux qui veulent trouver des lieux de karaoké autour d’eux. Il existe également un excellent site appelé Karaoke Version (lien) qui vend des pistes d’accompagnement à des tonnes de chansons pour 2,99 $. Vous pouvez les télécharger et les utiliser dans votre propre configuration de karaoké.

Les meilleures applications de karaoké pour Android

BackTrackIt

Prix: Gratuit / 4,00 $

BackTrackIt est un autre type d’application de karaoké. C’est techniquement pour les musiciens qui jouent des instruments. Vous pouvez insérer vos propres pistes, demander à l’application de supprimer un instrument spécifique et essayer de le jouer vous-même. C’est l’une des nombreuses fonctionnalités de cette application. Il vous permet également de simplement brouiller sur des pistes d’accompagnement aléatoires, de voir les changements clés et de ralentir ou d’accélérer la musique afin que vous puissiez jouer à votre propre rythme. Nous essayons toujours d’inclure un joker dans nos listes et celui-ci est tout.

KaraFun

Prix: Gratuit / 6,99 $ par semaine / 8,99 $ par mois

KaraFun est une application de karaoké plus simple. Il présente un tas de chansons d’un groupe de vrais artistes. Il vous suffit de sélectionner la chanson que vous voulez et de la chanter. L’application vous enregistre également pendant que vous chantez pour que vous puissiez l’écouter à nouveau plus tard. Certaines autres fonctionnalités incluent la prise en charge de Chromecast, plusieurs pistes vocales, un mode hors ligne et une fonction de favoris pour trouver rapidement vos chansons préférées. Il propose un abonnement hebdomadaire et c’est beaucoup trop cher. Nous vous recommandons d’essayer la version gratuite, puis d’utiliser probablement le prix de l’abonnement mensuel si vous optez pour celle-ci.

Mélange le

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Prix: Gratuit / 6,49 $ par mois / 64,99 $ par an

MiXiT est une application de karaoké avec un élément social. Il présente un tas de chansons à succès de divers artistes. Vous pouvez chanter, enregistrer et même faire une vidéo de vous en train de chanter la chanson. Celui-ci vous permet également de télécharger votre propre musique et la fonction de suppression de voix de l’application vous permet de la chanter vous-même. Il fonctionne à peu près comme vous vous en doutez, bien que vous ayez besoin d’un haut-parleur ou de quelque chose pour organiser une fête avec. L’abonnement mensuel est également un peu inférieur à celui de nombreux concurrents.

Musixmatch

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Prix: Gratuit / 4,99 $ par mois / 45,99 $ par an

Musixmatch est une bonne option pour les configurations de karaoké DIY. L’application peut trouver les paroles de n’importe quelle chanson et faire défiler les paroles pendant la lecture de la chanson. Ceci est une excellente application pour les configurations de karaoké à domicile. Il se synchronisera également avec Spotify, YoUTube, Pandora, Apple Music et d’autres services pour vous montrer les paroles en même temps que la chanson. Cela ne supprime rien des morceaux, donc vous chanterez plutôt que de chanter seul.

Smule

Prix: Gratuit / 19,99 $ par mois / 49,99 $ par an

Smule est l’une des applications de karaoké les plus populaires sur mobile. Il a une communauté assez grande avec un élément social très fort. Vous pouvez chanter diverses chansons, les télécharger sur votre profil et obtenir des abonnés. Vous pouvez également suivre les autres et les écouter ou les regarder chanter. L’application comprend également des profils personnalisables, divers effets vocaux et une grande bibliothèque de chansons disponibles. Cela fonctionne assez bien, sauf pour le bogue de téléchargement occasionnel. Notre seule plainte majeure est le prix. Il veut évidemment que vous payiez un abonnement annuel à 49,99 $ par an. Il le fait en facturant 19,99 $ obscènes par mois. Heureusement, la version gratuite dispose de suffisamment de fonctionnalités pour tester et utiliser correctement l’application sans avoir à acheter quoi que ce soit pendant une longue période.

Lire la suite:

StarMaker

Prix: Gratuit avec achats intégrés / 4,99 $ par mois / 29,99 $ par an

StarMaker est une autre des applications de karaoké les plus populaires. Il rivalise favorablement avec Smule. Il présente un aspect communautaire où vous pouvez partager et visionner des vidéos de chant. De plus, il est livré avec une grande bibliothèque de contenu, des commandes simples et même de petites choses comme la correction de hauteur. Hé, on ne peut pas tous être Demi Lovato, non? Celui-ci propose également une diffusion en direct et d’autres outils intéressants. La plupart des plaintes concernent des problèmes de connectivité, mais sinon, l’application semble fonctionner plutôt bien. C’est aussi beaucoup plus raisonnable en termes de prix à 4,99 $ par mois.

La voix

Prix: Gratuit / 19,99 $ par mois

The Voice est une application de karaoké en plein essor. Il permet aux utilisateurs de s’enregistrer en chantant des chansons pour les partager dans divers endroits. Il existe également une version gratuite assez décente avec un élément social fort. Vous pouvez faire du duo avec des gens du monde entier, regarder les autres chanter, et tout ça. Certaines personnes ont du mal à faire sonner correctement leur voix, mais cela peut être une erreur de l’utilisateur car nos tests ont très bien fonctionné. Notre seul reproche, et il semble être courant dans cet espace, est le tarif d’abonnement mensuel absurde.

Voloco

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Prix: Gratuit / 7,99 $ par mois / 39,99 $ par an

Voloco est une autre application de karaoké plus simple. Il existe une bibliothèque décente de chansons de plusieurs genres différents. Vous pouvez vous enregistrer en train de chanter avec un tas de préréglages vocaux au cas où vous les voudriez. C’est fondamentalement tout avec celui-ci. Vous chantez des chansons, les enregistrez, les exportez, les peaufinez avec des préréglages vocaux et vous vous amusez. L’abonnement est comparativement compétitif si vous voulez toutes les fonctionnalités.

Yokee

Prix: Gratuit / 29,99 $ par mois / 59,99 $ par an

Yokee est une très bonne application pour le karaoké si vous pouvez surmonter le choc de l’autocollant. Il propose une très large sélection de chansons, la possibilité de vous enregistrer en les chantant et une plateforme pour les partager. L’application comprend également son propre réglage automatique au cas où votre voix ne pourrait pas frapper parfaitement toutes les notes aiguës. La version gratuite est assez décente. C’est une bonne nouvelle puisque l’abonnement mensuel est le plus élevé de la liste. Ceux qui envisagent de devenir premium devraient probablement opter pour l’abonnement annuel, car vous économiserez quelques centaines de dollars.

Youtube

Prix: Gratuit / 12,99 $ par mois

YouTube est une plate-forme étonnamment bonne pour le karaoké. Il existe une tonne de chaînes qui téléchargent diverses chansons sans le chant principal. Nous avons fait une recherche rapide sur YouTube pour une vingtaine de chansons populaires de plusieurs genres et avons trouvé des vidéos de style karaoké pour toutes. C’est évidemment le meilleur pour les configurations de karaoké à domicile. La plupart des vidéos de karaoké sur YouTube ont également des paroles, vous pouvez donc les utiliser à la fois comme référence de paroles et comme véhicule de chanson. Les publicités peuvent être un peu ennuyeuses, mais même son prix de 12,99 $ par mois est plus raisonnable que certains concurrents d’applications de karaoké.

Si nous avons manqué de superbes applications de karaoké pour Android, parlez-nous-en dans les commentaires. Vous pouvez également cliquer ici pour consulter nos dernières listes d’applications et de jeux Android.

Merci pour la lecture! Essayez-les aussi: