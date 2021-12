10 meilleures applications de partage de fichiers pour Android

Le partage de fichiers est beaucoup plus facile qu’avant. Les vitesses Internet sont beaucoup plus rapides et les appareils sont beaucoup plus puissants avec beaucoup plus de stockage. Il est relativement facile de déplacer même des fichiers volumineux d’une personne à une autre. Android a même Nearby Share, une méthode pour partager des fichiers simplement en étant à côté de la personne avec qui vous souhaitez partager. Néanmoins, certaines applications peuvent vous faciliter la tâche et nous allons les passer en revue maintenant. Voici les meilleures applications de partage de fichiers pour Android.

Les meilleures applications de partage de fichiers pour Android :

Frais

Prix: Gratuit / 4,99 $ à 9,99 $ par an

Feem est une application de partage de fichiers simple et relativement facile. Fondamentalement, vous et l’autre personne vous connectez au même réseau Wi-Fi et l’application trouve les deux appareils et transmet le fichier entre eux. Cela fonctionne entre les téléphones, ainsi qu’entre un téléphone et un ordinateur. L’application dispose d’un mode expéditeur et destinataire pour permettre de déterminer assez facilement qui reçoit quoi.

La version pro ajoute quelques fonctionnalités supplémentaires et ne coûte en fait pas si cher par an. C’est efficace et fonctionne pour la plupart des gens.

Le courrier électronique est l’un des moyens les plus populaires de partager des fichiers. Cela fonctionne pour de petites choses comme un document occasionnel, une photo, une petite vidéo et des choses comme ça. La plupart des services de messagerie ont des limites quant à la taille des pièces jointes, vous ne pouvez donc pas transférer de fichiers plus volumineux. Pourtant, c’est pratique puisque tout le monde a une adresse e-mail.

Chaque client de messagerie a son propre ensemble de fonctionnalités, mais l’envoi de pièces jointes fonctionne pratiquement de la même manière dans tous. Nous avons lié Gmail car c’est une recommandation facile, mais il existe de nombreux clients de messagerie.

Stockage en ligne

Prix: Gratuit / Varie

Le stockage en nuage est également l’un des moyens les plus populaires de partager des fichiers. Contrairement aux e-mails, il n’y a pas de limite de taille réelle pour le stockage en nuage tant que vous disposez de suffisamment d’espace sur votre compte pour stocker le fichier. C’est ainsi que beaucoup de gens partagent des choses. Vous téléchargez simplement le fichier sur votre stockage en nuage, donnez le lien à quelqu’un d’autre et ils le téléchargent. Il y a aussi beaucoup d’options dans cet espace, et la plupart vous offrent une quantité d’espace décente.

Fait amusant, vous pouvez simplement vous inscrire pour tous et obtenir tout l’espace libre que vous pouvez. En tout cas, c’est plus ou moins comme ça que ça se fait de nos jours donc nous le recommandons évidemment.

Imgur (et applications similaires)

Prix: Gratuit / Varie

Imgur est un site Web de partage d’images où vous téléchargez des images et envoyez les liens à d’autres personnes afin qu’elles puissent les voir. Il s’agit d’un site populaire pour les forums et Reddit, permettant aux utilisateurs de télécharger une image et de la partager avec d’autres personnes. Vous obtenez ce qui semble être un stockage illimité, mais le service ne fonctionne que pour les images.

Il existe également d’autres services qui fonctionnent comme celui-ci. YouTube vous permet de télécharger presque toutes les vidéos que vous souhaitez et vous pouvez les partager avec des personnes à tout moment. Des applications comme Amazon Photos et Google Photos sauvegardent votre photothèque afin que vous puissiez les partager et les télécharger quand vous le souhaitez.

En partage

Prix: Gratuit / 4,99 $

InShare fonctionne un peu comme Feem. Vous et une autre personne vous connectez et transférez des fichiers entre vos appareils. L’application dispose de quelques fonctionnalités décentes, telles que la possibilité de redémarrer un téléchargement en cours si la connexion est interrompue. Certaines autres fonctionnalités de l’application incluent un navigateur de fichiers, la prise en charge de tous les téléphones Android et la prise en charge de 30 langues.

Nous aimons aussi qu’il ne soit pas bourré de bêtises inutiles. Il est juste là pour vous aider à partager des fichiers. Cela a très bien fonctionné lors de nos tests.

Envoyer n’importe où

Prix: Gratuit / 4,99 $

Send Anywhere est une autre application de partage de fichiers qui utilise Wi-Fi Direct pour déplacer des fichiers sans une connexion Internet complète. L’application génère des codes QR que l’autre personne numérise pour connecter les deux appareils et transférer le fichier. Il fonctionne avec n’importe quel type de fichier, vous n’avez donc pas à vous en soucier. Le code QR peut également être scanné par plusieurs personnes au cas où vous souhaiteriez le partager avec quelques personnes à la fois.

Le seul inconvénient est le même que la plupart des partages Wi-Fi Direct en ce sens que vous devez être dans la même pièce que l’autre personne et connecté au même Wi-Fi. Certaines personnes ne sont pas satisfaites des publicités, mais c’est par ailleurs une application solide.

Solid Explorer (et applications similaires)

Prix: Essai gratuit / 2,99 $

Solid Explorer est un navigateur de fichiers et les navigateurs de fichiers sont un moyen assez décent de partager des fichiers. Vous sélectionnez simplement le fichier que vous souhaitez envoyer, puis choisissez l’application via laquelle vous souhaitez l’envoyer. C’est généralement ainsi que les gens transfèrent leurs fichiers vers le stockage en nuage ou vers un message dans une application de messagerie.

Avec un peu de bricolage, vous pouvez utiliser votre point d’accès Wi-Fi pour connecter un autre téléphone au vôtre et utiliser un navigateur de fichiers pour transférer des fichiers vers l’autre téléphone, comme s’il s’agissait d’un périphérique de stockage hors site. C’est un peu old-school, mais cela fonctionne si vous et vos amis êtes férus de technologie à l’ancienne.

Torrents

Prix: Gratuit / Varie

Les torrents sont un autre moyen à l’ancienne de transférer des fichiers. C’est définitivement faisable sur Android sans trop de problèmes. Tout ce dont vous avez besoin est une application torrent, et nous avons associé Flud au bouton ci-dessous, avec un peu de patience. Les torrents vous permettent de télécharger votre fichier directement à une autre personne via un lien magnétique et des trackers.

Cela fonctionne un peu mieux si plusieurs personnes téléchargent et téléchargent, mais cela fera son travail même s’il s’agit d’un transfert individuel. Vous devrez apprendre à créer un fichier torrent, mais sinon, cela fonctionne très bien.

WhatsApp (et applications similaires)

Prix: Gratuit / Varie

De nos jours, de nombreuses applications de messagerie vous permettent de transférer des fichiers. Pratiquement tous vous permettent de partager des photos et la plupart vous permettent également de partager des vidéos. Un nombre plus petit vous permet de télécharger essentiellement tout ce que vous voulez. Certains exemples incluent Skype, WhatsApp et Discord. Téléchargez simplement le fichier et les autres personnes de votre chat peuvent le télécharger.

Il existe généralement des limites de taille de fichier, bien que cela varie d’une application à l’autre. Par exemple, Discord a une limite de 8 Mo, sauf si vous vous abonnez à Discord Nitro. Même si personne n’utilise plus vraiment Skype, il est en fait assez bon pour ce type d’utilisation également. Nous avons connecté WhatsApp car c’est le plus populaire.

Xender est une autre application de transfert de fichiers qui utilise Wi-Fi Direct et, comme la plupart, elle prend en charge pratiquement tous les types de fichiers. Il fonctionne également sur plusieurs plates-formes avec iOS, Android, PC/Mac et même Tizen. À la base, il fonctionne de manière très similaire à Send Anywhere, Feem et à d’autres applications de transfert de fichiers. Cependant, celui-ci ajoute quelques extras pour le rendre un peu différent.

Il est livré avec un convertisseur audio et vidéo ainsi que la possibilité de télécharger des vidéos à partir de diverses plateformes sociales. Il y a aussi des jeux là-bas, mais ils sont tous assez mauvais et nous ne recommandons pas cette partie de l’application.

commentaires