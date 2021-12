10 meilleures applications de suivi de l’humeur pour Android

Le suivi de l’humeur est un outil potentiellement précieux pour la santé mentale. Vous pouvez garder un œil sur vous-même pendant une longue période de temps pour voir les nouvelles tendances de votre comportement. Après tout, une meilleure compréhension de votre humeur peut vous aider à mieux gérer vos sentiments. Il existe différentes manières de le faire, et les gens le font depuis des années à l’aide de journaux ou de journaux intimes. Votre téléphone peut aussi vous aider. Voici les meilleures applications de suivi d’humeur pour Android.

Les meilleures applications de suivi d’humeur pour Android

Chiku

Prix: Gratuit / 0,99 $ par mois / 3,49 $ par an

Chiku est un mélange d’application d’humeur et d’application de journal. Il fonctionne principalement comme une application de journal, mais a également une fonction où vous pouvez journaliser votre humeur et vos sentiments chaque jour. L’application vous donne également une note de santé mentale, afin que vous sachiez si les choses deviennent incontrôlables et que vous pourriez avoir besoin d’aide.

Il y a aussi des citations, une communauté et d’autres choses. Cela fonctionne plutôt bien, et c’est particulièrement bien si vous voulez avoir un journal ainsi qu’une application d’humeur. Vous avez besoin d’un abonnement pour déverrouiller toutes les fonctionnalités. Nous vous recommandons de privilégier l’abonnement annuel car il représente environ un quart du coût d’un abonnement mensuel à long terme.

DailyBean

Prix: Gratuit / 1,99 $ par mois / 8,99 $ par an / 19,99 $ une fois

DailyBean est une autre application de journal avec un élément d’humeur fort. Il contient les éléments de journalisation habituels, mais il dispose de quelques outils utiles pour vous aider à suivre votre humeur sur le long terme. En particulier, nous aimons la vue calendrier montrée dans les captures d’écran ci-dessus. Vous pouvez voir où étaient vos bons et mauvais jours en un coup d’œil.

En termes d’organisation de votre humeur et de vos sentiments, DailyBean est certainement l’un des meilleurs. Il existe un abonnement pour débloquer certaines des fonctionnalités supplémentaires, mais nous apprécions qu’il existe également une option de paiement unique, même si elle est un peu chère.

Daylio

Prix: Gratuit / Jusqu’à 3,99 $

Daylio est l’une des applications de journal les plus populaires pour Android. Cela fonctionne également très bien comme application d’humeur. En fait, il est bon de suivre à peu près n’importe quoi si vous êtes créatif. Dans tous les cas, vous pouvez consigner votre humeur, vos sentiments et même des choses comme l’exercice et les habitudes alimentaires. Il vous permet de choisir une humeur, puis d’ajouter diverses activités, afin que vous puissiez voir ce qui vous a rendu heureux, en colère, triste, etc.

Il a un peu de finition avec de nombreuses façons de personnaliser l’application et beaucoup de choses à choisir. Vous pouvez même exporter au format CSV ou PDF pour partager ou sauvegarder votre vie. Celui-ci est également gratuit via Google Play Pass si vous l’utilisez.

eMoods

Prix: Gratuit / 0,99 $ par mois / 10,99 $ une fois

eMoods est l’une des applications de suivi d’humeur les plus simples de la liste. Il dispose d’une interface utilisateur simple avec un manque notable de fonctionnalités flashy que certaines personnes pourraient apprécier davantage. L’application dispose également d’un degré élevé de personnalisation (pour ce type d’application), de diverses balises d’humeur et de statistiques pour montrer votre humeur moyenne sur une période de temps. Vous pouvez également ajouter vos propres humeurs si celles fournies ne racontent pas toute l’histoire.

Cela fonctionne assez bien. Comme DailyBean, il existe une option d’abonnement avec un prix d’achat unique si vous souhaitez emprunter cette voie. Nous apprécions toujours que les applications fassent cela.

iMoodJournal

Prix: 1,99 $

iMoodJournal est une autre option moins compliquée pour les applications de suivi de l’humeur. Il fait les bases comme le suivi de votre humeur avec des graphiques et des tableaux pour vous montrer les changements sur une plus longue période de temps. Il utilise une échelle beaucoup plus simple pour demander si les choses vont bien ou mal ce jour-là. Vous pouvez développer davantage en utilisant le système de hashtag de l’application. Nous aimons qu’il supprime beaucoup d’extras pour aller droit au but.

Le système de sauvegarde et de restauration est un peu à l’ancienne, mais sinon, l’application a très bien fonctionné lors de nos tests. Il coûte 1,99 $ d’avance sans achat ni abonnement supplémentaires dans l’application.

Moodflow

Prix: Gratuit / 3,49 $ par mois / 16,99 $ par 6 mois

Moodflow est définitivement une application de suivi d’humeur de style tout-en-un. Il possède de nombreuses fonctionnalités et vous permet de suivre des éléments tels que votre humeur, vos sentiments, vos activités, vos symptômes (pour les personnes atteintes d’une maladie chronique), etc. Il vous permet également de faire des choses comme ajouter des photos pour mieux préserver les souvenirs. Le processus est assez simple et vous pouvez voir vos changements d’humeur sur une période plus longue.

C’est l’une des options les plus chères de la liste et l’une des rares sans une seule étiquette de prix. Cependant, vous obtenez pas mal de fonctionnalités avec une interface utilisateur élégante et des mises à jour cohérentes.

Moodtrack

Prix: Gratuit / 0,99 $

Moodtrack Social Diary est une autre application simple de suivi de l’humeur avec des fonctionnalités amusantes. Vous pouvez suivre votre humeur plusieurs fois par jour, ce qui est bien si vous avez des sautes d’humeur. L’application fonctionne hors ligne avec des fonctionnalités de partage faciles, des rappels quotidiens, une prise en charge multiplateforme avec votre PC, etc. Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran, ce n’est pas la plus jolie application, mais la fonctionnalité est bien là.

La version premium coûte à peine 0,99 $, c’est donc aussi une bonne option pour les petits budgets.

Pixels

Prix: Gratuit / 1,49 $

Pixels est une application d’ambiance qui se targue de son approche minimaliste. Il n’a pas de graphismes flashy, mais il en a assez pour que l’application se sente moderne. Vous pouvez facilement et rapidement suivre votre humeur avec de petits textes de présentation afin que vous puissiez vous rappeler pourquoi vous vous êtes senti d’une certaine manière. Il a un calendrier où vous pouvez voir vos émotions sur une plus longue période de temps.

Certaines fonctionnalités supplémentaires incluent des rappels quotidiens, un aperçu annuel de vos changements d’humeur et certaines options de thème. C’est aussi assez bon marché, et c’est une bonne option pour les personnes à petit budget.

Tochi

Prix: Gratuit / 17$-46$

Tochi est un tracker d’humeur raisonnablement décent. Il utilise un petit animal mignon et des graphismes colorés pour rendre le suivi de l’humeur un peu plus confortable. Vous pouvez suivre votre humeur plusieurs fois par jour et recevoir divers rappels quotidiens si vous en avez besoin. Certaines autres fonctionnalités incluent des statistiques sur vos entrées d’humeur, des aperçus annuels de votre humeur, et cela peut vous aider à créer de nouvelles habitudes, espérons-le, plus saines.

Celui-ci a un prix élevé, mais c’est l’une des applications premium les plus chères de la liste. Cela réduit un abonnement sur quelques années, mais c’est un peu raide au départ.

VOS

Prix: Gratuit / 9,99 $ par mois / 59,99 $ par année

VOS s’appelle une application de bien-être et comprend le suivi de l’humeur, le suivi du sommeil, la journalisation et le suivi de la santé mentale. L’application vous permet de surveiller toutes ces choses tout en proposant des exercices de respiration pour les crises d’anxiété et même une fonction de chat si vous avez besoin de parler à quelqu’un. Les fonctionnalités sont un peu extrêmes, mais il semble conçu pour les personnes qui ont besoin d’un peu plus d’aide que les autres, ce qui est parfaitement correct.

En tant que telle, c’est également l’application la plus chère de la liste sur la base d’un abonnement annuel. Il y a un essai gratuit de 7 jours, vous pouvez donc l’essayer en premier. Heureusement, vous en avez pour votre argent, mais les gens qui n’ont pas besoin de toutes les cloches et de tous les sifflets peuvent probablement s’en sortir avec une application moins chère.

Si nous avons manqué de bonnes applications de suivi de l’humeur, parlez-nous-en dans les commentaires. Vous pouvez également consulter nos dernières listes d’applications et de jeux Android.

commentaires