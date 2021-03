10 meilleures applications de test de vitesse pour Android

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Les tests de vitesse sont des outils utiles. Il peut vous montrer si vous obtenez les vitesses pour lesquelles vous payez, vous aider à diagnostiquer les problèmes Internet et ils sont parfois amusants à utiliser. La plupart des gens connaissent le test de vitesse d’Ookla. Cependant, il y en a des tonnes d’autres à considérer. La plupart des applications de test de vitesse sur le Play Store fonctionnent très bien, mais elles se situaient au-dessus des autres. Voici les meilleures applications de test de vitesse pour Android. Veuillez noter que vous essayez de mesurer vos vitesses Internet via WiFi et que vous n’obtiendrez pas toujours les vitesses les plus rapides de cette façon. Nous vous recommandons de vérifier deux fois avec une connexion filaire si possible.

Presque tous les navigateurs Web

Prix: Gratuit (généralement)

Vous pouvez exécuter des tests de vitesse dans un navigateur Web sur votre téléphone comme vous le pouvez sur votre ordinateur. Il y a en fait des avantages à adopter cette approche. Pour commencer, vous n’avez pas d’application supplémentaire dans votre tiroir d’applications. Le second est le grand nombre d’options dont vous disposez. Vous pouvez toujours utiliser Speedtest.net d’Ookla si vous le souhaitez ou choisissez un autre site Web. De plus, il existe des tests de vitesse auxquels vous ne pouvez accéder que sur le Web. Par exemple, le FAI régional Wide Open West a son propre test de vitesse ici et Spectrum a son propre test de vitesse ici (fourni par Ookla). Certains d’entre eux ne sont pas du tout disponibles dans une application. Ce n’est pas la solution la plus élégante, mais vous avez le plus d’options qui s’en tiennent à un bon navigateur Web à l’ancienne.

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Analiti

Prix: Gratuit / 1,99 $ une fois / 1,99 $ par mois / 9,99 $ par an

Analiti est l’une des applications les plus puissantes de la liste. Il effectue les tests de vitesse de base tels que les vitesses de téléchargement et de téléchargement, ainsi que la latence. Cependant, celui-ci sert également d’analyseur WiFi. Il vous indiquera des informations telles que les vitesses de débit de votre routeur, les canaux sur lesquels il est activé et vous montrera d’autres signaux à proximité. Il peut même dire si le routeur est compatible WiFi 6 même s’il n’apparaît pas sur votre téléphone. Vous pouvez non seulement tester vos vitesses, mais également potentiellement identifier les problèmes avec cette application. Les frais de 1,99 $ suppriment les publicités et il existe un abonnement facultatif pour les fonctionnalités plus avancées si vous les souhaitez.

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Test de vitesse RAPIDE

Prix: Libérer

FAST est une application de test de vitesse de Netflix. C’est l’une des meilleures applications de test de vitesse gratuites disponibles partout. Il dispose d’une interface utilisateur simple et facile et d’un ensemble de fonctionnalités simples. Il vous suffit de l’ouvrir, de l’exécuter et de voir vos vitesses. Celui-ci est bien car il est non seulement sans publicité, mais il est généralement assez précis. De plus, si vous obtenez de bonnes vitesses ici, il y a de fortes chances que vous n’ayez pas de problèmes pour diffuser Netflix. Dans tous les cas, il n’y a pas de fonctionnalités avancées avec celui-ci, donc ceux qui ont besoin de plus de données peuvent vouloir ignorer celle-ci.

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Météore

Prix: Libérer

Meteor est une application de test de vitesse d’OpenSignal, un nom de confiance dans cet espace. L’application fait les bases comme tester vos vitesses de téléchargement et de téléchargement. Il vous indique également comment vos vitesses se traduiront en performances réelles avec les applications de votre téléphone. De manière générale, tant que votre Internet n’est pas terrible, vos applications fonctionneront bien. Cependant, il est agréable de voir si quelque chose peut avoir un problème parce que votre Internet est irrégulier. Vous pouvez également tester et comparer plusieurs endroits comme le travail, la maison et votre café préféré. OpenSignal a une autre application (lien Google Play) qui mesure les vitesses si vous souhaitez essayer celle-ci également.

Test de vitesse Ookla

Prix: Gratuit / Varie

L’application Speed ​​Test d’Ookla est celle que tout le monde connaît. Vous reconnaissez presque certainement l’interface utilisateur au premier coup d’œil, car elle est la même dans l’application que sur le site Web. L’application d’Ookla possède de bonnes fonctionnalités. Vous pouvez faire les bases comme tester votre vitesse de ping, de téléchargement et de téléchargement. L’application conserve également un historique de tous vos tests de vitesse pour référence future. Enfin, vous pouvez également tester la vitesse à partir d’un emplacement de serveur différent. Personnellement, je suis de l’Ohio et j’utilise le serveur Michigan Comcast car il est un peu plus fiable que celui que j’ai le plus proche de moi. Bien sûr, le ping souffre un peu mais les vitesses sont généralement plus précises. Dans tous les cas, c’est une chose que les gens utilisent beaucoup et c’est une recommandation facile.

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

nPerf

Prix: Gratuit / 2,62 $

nPerf est un test de vitesse avec quelques bonnes fonctionnalités. Il teste vos données normales telles que les vitesses de téléchargement et de téléchargement. L’application teste également des éléments tels que votre débit binaire, la vitesse de streaming, la vitesse de navigation et la latence (ping). Il existe également une carte de couverture pour les trois principaux opérateurs américains ainsi qu’une fonction de surveillance du réseau si vous choisissez de l’utiliser. Celui-ci utilise le crowdsourcing pour ses cartes de couverture. Les nouvelles versions d’Android forcent cette fonctionnalité dans le volet de notification là où les gens ne le souhaitent pas, donc le seul moyen de se débarrasser de la notification est de désactiver la fonction de contribution à la carte du réseau dans le menu des paramètres. Sinon, c’est assez bon dans ce qu’il fait.

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Contrôle de vitesse simple

Prix: Gratuit / 2,49 $

Simple Speedcheck est une application de test de vitesse minimale. La conception est similaire à FAST de Netflix. Il présente des graphiques simples, des graphiques simples et des fonctionnalités complexes. Il vous suffit de l’ouvrir, d’exécuter le test et de voir vos résultats. L’application vous permet également de vérifier les résultats précédents et de savoir si vous avez effectué un test de vitesse via WiFi ou des données mobiles. Il y a des publicités dans celui-ci, mais vous pouvez les désactiver pour un seul paiement de 2,49 $. Celui-ci est également gratuit via Google Play Pass si vous l’utilisez.

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Test de vitesse Master Lite

Prix: Libérer

Speed ​​Test Master Lite est une autre application de test de vitesse légère et minimale. Il mesure les bases, y compris les vitesses de téléchargement et de téléchargement ainsi que la latence. L’application conserve également un tableau de vos tests de vitesse précédents pour référence future. Chaque test précédent montre également si vous avez utilisé les données mobiles ou le WiFi à l’époque. Il ne prend également pratiquement aucun stockage à 3 Mo en tant que taille d’installation. Il n’y a vraiment pas grand-chose à celui-ci. Il est relativement précis, petit, facile à utiliser et utile pour les tests de vitesse rapides.

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Applications de test de vitesse V-Speed ​​(trois applications)

Prix: Gratuit / 1,49 $ – 2,99 $ (chacun)

V-Speed ​​est un ensemble assez populaire d’applications de test de vitesse. Nous ne savons pas pourquoi ce développeur en a trois, car ils font tous fondamentalement la même chose, mais c’est ce que c’est. Le premier, V-Speed ​​(lien Google Play), a une interface utilisateur plutôt colorée mais il fait le travail. Il mesure la latence, la vitesse et une carte de couverture intégrée. Speed ​​Check Light (lien Google Play) a une interface utilisateur plus minimale, mais fait essentiellement la même chose que son frère violet vif. Enfin, Fireprobe (lien Google Play) ajoute des éléments comme un test de streaming, un test de navigation, etc. au mix pour un test un peu plus complet. Vous pouvez choisir l’un des trois selon vos préférences ou vos besoins. Tous les trois ont des versions gratuites avec des publicités et des achats intégrés facultatifs pour déverrouiller les versions premium.

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

L’application de votre routeur

Prix: Gratuit (généralement)

La plupart des fabricants de routeurs ont des applications pour chacun d’entre eux. L’application est essentiellement une version simplifiée de l’interface Web et vous permet de modifier certains paramètres (mais généralement pas tous). La plupart des routeurs ont des fonctions de test de vitesse intégrées dans le cadre du système de menus. Par exemple, Netgear et Asus ont tous deux la possibilité d’exécuter un test de vitesse et d’utiliser les serveurs d’Ookla pour le faire. Vous pouvez généralement exécuter ces tests de vitesse directement depuis l’application. C’est une bonne solution car vous avez probablement installé l’application pour gérer votre routeur de toute façon et c’est une application de moins à transporter dans votre tiroir d’applications. De plus, puisque le routeur est câblé au modem, c’est probablement le meilleur moyen de tester une connexion filaire sans fil. Enfin, le dernier avantage est que si votre routeur gâche les choses, vous pouvez utiliser l’application pour le redémarrer. C’est certainement une option viable si vous ne l’utilisez pas déjà.

