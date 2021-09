10 meilleures applications d’édition audio et DAW pour Android

L’édition audio nécessite quelque chose d’un peu différent de toute autre forme d’édition. Les gens utilisent généralement plusieurs pistes, nécessitent des choses comme l’équilibrage du son et d’autres choses. Les groupes en ont besoin pour couper des albums et les podcasteurs en ont besoin pour préparer des spectacles. C’est une vaste industrie avec beaucoup de solutions qui fonctionnent assez bien. Un bon DAW devrait vous permettre d’éditer plusieurs canaux, divers effets sonores, et les plus polyvalents ont des choses comme le support MIDI et d’autres choses du même genre. Il n’y a pas une tonne d’options, mais nous pensons avoir trouvé les bonnes. Voici les meilleures applications d’édition audio et DAW pour Android.

Les meilleures applications de montage audio et DAW pour Android

Studio mobile d’évolution audio

Prix: 9,99 $ avec achats intégrés

Audio Evolution Mobile Studio est un DAW assez populaire sur Android. Il propose un son multipiste, un enregistrement MIDI, divers éditeurs d’échantillons et de batterie, ainsi que d’autres outils d’édition. Il existe également des outils d’enregistrement comme un métronome. Certaines fonctionnalités tertiaires incluent la sauvegarde Google Drive et une prise en charge complète pour déplacer le projet vers la version iOS, au cas où vous auriez un iPad. C’est raisonnablement décent et moins cher que la plupart. Les achats intégrés incluent des plug-ins qui ajoutent des effets supplémentaires.

BandLab

Prix: Libérer

BandLab est l’une des meilleures applications d’édition audio gratuites sur mobile. L’application comprend un éditeur de 16 pistes, un échantillonneur pour créer des instruments personnalisés et une fonction de boucleur pour créer des boucles rythmiques. Il propose également plus de 300 instruments MIDI virtuels, 180 effets, un looper et même un éditeur de clips vidéo. Ce n’est pas aussi puissant que d’autres, mais le prix est correct et vous pouvez même publier des trucs sur le service de médias sociaux de BandLab une fois que vous avez terminé.

Cubasis 3

Prix: Essai gratuit / 20,99 $

Cubasis 3 est la version mobile de Cubase, le populaire PC DAW de Steinberg. La version mobile n’est pas aussi puissante, mais elle peut faire le travail. Il dispose d’un nombre illimité de pistes audio et MIDI (l’essai en a quatre de chaque), time-stretching, pitch-shifting, plus d’une douzaine de processeurs d’effets, 550 boucles audio, et plus encore. Les projets réalisés ici fonctionnent également avec la version de bureau de Cubase. Steinberg est également très lâche avec le procès. Cela ne dure pas éternellement, mais vous pouvez littéralement le redémarrer autant de fois que vous le souhaitez.

Caustique 3

Prix: Gratuit / 9,99 $

Joe Hindy / Autorité Android

Caustic 3 vous permet de créer de nombreux effets, boucles et sons d’instruments différents. Ces sons peuvent ensuite être importés dans d’autres applications pour une utilisation future. Celui-ci dispose d’un certain nombre de pads de synthé, d’une fonction de table de mixage qui vous permet de gérer des éléments tels que des effets de réverbération et de délai, et même un séquenceur de chansons. Cela fonctionne plutôt bien pour le moment. Cependant, il semble que le développeur n’ait pas publié de mise à jour depuis 2017, nous pourrions donc remplacer celle-ci sur la liste le plus tôt possible.

Dolby activé

Prix: Libérer

Dolby On est techniquement une application d’enregistrement audio. Vous enregistrez à partir du microphone, puis vous pouvez jouer avec l’audio lui-même. Dolby On est différent de la plupart des enregistreurs audio car il offre une expérience de post-traitement étonnamment décente. L’application propose divers effets audio pour nettoyer des éléments tels que le bruit, ainsi qu’un égaliseur pour modifier un peu votre son. C’est une façon décente de nettoyer les enregistrements avant de les porter sur quelque chose de plus sérieux. Il enregistre mieux que la plupart des DAW à service complet. En plus, c’est gratuit.

FL Studio Mobile

Prix: 14,99 $

FL Studio Mobile est l’une des applications d’édition audio les plus populaires sur Android. Il propose une configuration complète de l’éditeur, de nombreux effets et des tonnes d’autres fonctionnalités. Il prend également en charge les Chromebooks. Certaines autres fonctionnalités incluent la prise en charge du matériel MIDI, la possibilité d’enregistrer dans une variété de formats de fichiers et des extras comme des pads de batterie au cas où vous auriez besoin de créer votre propre rythme. Il existe des achats intégrés pour les plugins supplémentaires si vous le souhaitez, mais c’est facultatif. C’est un peu cher, mais c’est assez efficace.

Éditeur audio Lexis

Prix: Gratuit / 6,49 $

Joe Hindy / Autorité Android

Lexis Audio Editor est l’une des applications d’édition audio les plus simples sur Android. Il omet bon nombre des cloches et des sifflets de ses homologues plus chers et s’appuie sur une expérience globale plus facile. L’application comprend un égaliseur à 10 bandes, des outils plus petits comme les changements de tempo, de vitesse et de hauteur, et même des trucs comme la réduction du bruit. Vous ne ferez probablement pas de trucs de niveau studio avec ça. Cela dit, c’est certainement assez bon pour certains sons de mème TikTok ou d’autres cas d’utilisation similaires.

KORG Kaossilateur

Prix: 19,99 $

KORG Kossilator figure sur cette liste pour la même raison que Caustic 3. Ce n’est pas très utile pour l’édition audio, mais vous pouvez créer une tonne de bruits et de sons différents. Il vous permet même de jouer des chansons complètes si vous êtes assez doué pour cela. Il peut créer 150 sons, un séquenceur en boucle et d’autres trucs sympas. Vous pouvez créer de la musique ici, l’enregistrer, puis l’insérer dans un vrai DAW plus tard pour terminer la chanson. C’est assez cher, mais est mis en vente deux fois par an pour moins cher.

N-Track Studio

Prix: Gratuit / 0,99 $ à 4,99 $ par mois / 29 $ une fois

N-Track Studio est un DAW décent pour mobile. Il offre un nombre illimité de pistes audio, MIDI et de batterie ainsi que des effets, de la réverbération et d’autres éléments de base comme celui-ci. L’interface utilisateur est propre et simple à utiliser. Il a même un métronome intégré si vous enregistrez vos propres trucs. Certaines autres fonctionnalités incluent la possibilité de partager vos enregistrements en ligne, un analyseur de spectre 2D et 3D, un navigateur de boucles et un pack d’échantillons, etc. C’est un peu buggé de temps en temps, mais sinon ça a tendance à bien fonctionner.

SunVox

Prix: 5,99 $

SunVox est à la hauteur avec Kaossilator et Caustic 3 en termes de création sonore. C’est un synthétiseur modulaire avec beaucoup de personnalisation. Vous mettez les sons que vous voulez puis les jouez. À partir de là, vous pouvez enregistrer, importer dans une autre application et modifier si nécessaire. Certaines fonctionnalités incluent la prise en charge des fichiers WAV jusqu’à 32 bits, l’exportation WAV multipiste et des tonnes d’effets. Il est également raisonnablement bon marché sans achats supplémentaires dans l’application.

Si nous avons manqué d’excellentes applications d’édition audio et DAW, parlez-nous-en dans les commentaires. Vous pouvez également cliquer ici pour consulter nos dernières listes d’applications et de jeux Android.

Merci pour la lecture! Essayez-les aussi :